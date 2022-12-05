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    Akıllı telefonlarımızı neden çöpe atıyoruz? İşte en yaygın arızalar

    Yapılan yeni bir araştırma, insanların akıllı telefonlarını çöpe atmalarının en yaygın nedenlerini ortaya koyuyor. İşte en çok görülen telefon arızaları.        
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    Akıllı telefonlarımızı neden çöpe atıyoruz? İşte yaygın arızalar Tam Boyutta Gör
    Green Smartphones, insanların akıllı telefonlarını çöpe atmalarının ana nedenlerini bulmaya çalıştı. Analistlere göre 2022 yılında 5,3 milyar mobil cihaz çöpe atılacak.

    Akıllo telefonların çöpe atılmasının ana nedeni olark pilin şarj edilememesi arızası gösteriliyor. Katılımcıların %33'ü tarafından belirtilmiş. İkinci sırada %11'lik bir puanla dokunmatik ekran arızası yer alıyor. İlk üç sırayı, her biri katılımcıların %9'unun yanıtını oluşturan bozuk hoparlör ve cihazın aşırı ısınması arızaları tamamlıyor.

    Akıllı telefonlarımızı neden çöpe atıyoruz? İşte yaygın arızalar Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonlarda en çok görülen arızalar

    • Pilin şarj edilememesi - %33
    • Dokunmatik ekran arızası - %11
    • Bozuk hoparlör - %9
    • Cihazda aşırı ısınma - %9
    • Arızalı mikrofon - %8
    • Pilin hızlı boşalması - %7
    • Kamera arızası - %7
    • Wi-Fi arızası - %7
    • Bluetooth'un çalışmaması - %4
    • Ses Kontrol düğmesi arızası %2
    • Güç açma/kapama düğmesinin çalışmaması - %2
    • GPS arızası - %1
    • Kablosuz şarj işlevinde arıza - %1
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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