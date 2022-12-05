Akıllı telefonlarımızı neden çöpe atıyoruz? İşte en yaygın arızalar

Tam Boyutta Gör Green Smartphones, insanların akıllı telefonlarını çöpe atmalarının ana nedenlerini bulmaya çalıştı. Analistlere göre 2022 yılında 5,3 milyar mobil cihaz çöpe atılacak.

Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen bir cihaz geliyor 4 gün önce eklendi

Akıllo telefonların çöpe atılmasının ana nedeni olark pilin şarj edilememesi arızası gösteriliyor. Katılımcıların %33'ü tarafından belirtilmiş. İkinci sırada %11'lik bir puanla dokunmatik ekran arızası yer alıyor. İlk üç sırayı, her biri katılımcıların %9'unun yanıtını oluşturan bozuk hoparlör ve cihazın aşırı ısınması arızaları tamamlıyor.

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Akıllı telefonlarda en çok görülen arızalar

Pilin şarj edilememesi - %33

Dokunmatik ekran arızası - %11

Bozuk hoparlör - %9

Cihazda aşırı ısınma - %9

Arızalı mikrofon - %8

Pilin hızlı boşalması - %7

Kamera arızası - %7

Wi-Fi arızası - %7

Bluetooth'un çalışmaması - %4

Ses Kontrol düğmesi arızası %2

Güç açma/kapama düğmesinin çalışmaması - %2

GPS arızası - %1

Kablosuz şarj işlevinde arıza - %1

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Akıllı telefonlarımızı neden çöpe atıyoruz? İşte yaygın arızalar