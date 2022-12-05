Akıllı telefonlarımızı neden çöpe atıyoruz? İşte en yaygın arızalar

Akıllo telefonların çöpe atılmasının ana nedeni olark pilin şarj edilememesi arızası gösteriliyor. Katılımcıların %33'ü tarafından belirtilmiş. İkinci sırada %11'lik bir puanla dokunmatik ekran arızası yer alıyor. İlk üç sırayı, her biri katılımcıların %9'unun yanıtını oluşturan bozuk hoparlör ve cihazın aşırı ısınması arızaları tamamlıyor.
Akıllı telefonlarda en çok görülen arızalar
- Pilin şarj edilememesi - %33
- Dokunmatik ekran arızası - %11
- Bozuk hoparlör - %9
- Cihazda aşırı ısınma - %9
- Arızalı mikrofon - %8
- Pilin hızlı boşalması - %7
- Kamera arızası - %7
- Wi-Fi arızası - %7
- Bluetooth'un çalışmaması - %4
- Ses Kontrol düğmesi arızası %2
- Güç açma/kapama düğmesinin çalışmaması - %2
- GPS arızası - %1
- Kablosuz şarj işlevinde arıza - %1
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım