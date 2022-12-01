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    Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen yeni bir cihaz geliyor

    Eski Apple çalışanları tarafından kurulan Amerikalı girişim Humane'in geliştirdiği yenilikçi cihazın, akıllı telefonların yerini alabileceği iddia ediliyor.     
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    Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen bir cihaz geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar tarih mi olacak? 2023 baharında akıllı telefonları yok edecek yepyeni bir Android cihazı tanıtılacağı söyleniyor. Küçük bir ipucu: Akıllı gözlük değil.

    Eski Apple çalışanları tarafında kurulan Humane adlı girişim, teknoloji pazarını tamamen değiştirecek inanılmaz bir cihaz tanıtmayı vaat ediyor. Eski bir Apple tasarımcısı ve Humane'in sözcüsü Imran Chaudhri, "Akıllı telefon sonrası çağ" ve "Yapay zekanın her şeyi nasıl değiştireceği" hakkında bir konuşma yaptı ve 2023 baharında gerçekleşecek olan yeni cihazın lansmanını duyurdu.

    Cihazla ilgili bir poster de çevrimiçi olarak yayımlanmış durumda. Uzmanlar ayrıca Humane'in patentlerine de erişti. Belgelere bakılırsa şirket, görüntüyü doğrudan kişinin avucunun içinde gösterecek bir cihazı piyasaya sürecek.

    Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen bir cihaz geliyor Tam Boyutta Gör

    Yeni cihazla ilgili bilinenler

    • Cihaz Android üzerinde çalışacak;
    • Aygıt bir 180 derecelik kamera, bir 3D kamera ve bir derinlik sensöründen oluşuyor;
    • Cihaz hareketleri tanıyabiliyor;
    • Operasyondan Qualcomm Snapdragon çipi sorumlu olacak;
    • Giysilerin altına gizlenmiş harici bir bataryadan güç alacak.

    Son olarak, Humane akıllı gözlükleri eleştiriyor ve bu cihazların 'insan ile dünya arasında bir bariyer oluşturduğunu' belirtiyor. Ayrıca çok az kişinin bu aksesuarla dolaşmak istediğine dikkat çekiyorlar.

    Bilinmeyen ise Humane ürününün bir prototip mi, yoksa seri üretime hazır bir cihaz mı olacağı. Bunun cevabını ise ancak ilkbaharda öğrenebileceğiz.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    M
    M e c 1 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 22 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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