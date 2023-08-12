Akıllı telefonunuzu Hestia ile teleskopa çevirin

Bugün amiral gemisi akıllı telefonlarda astronomik derecede net fotoğraflar çekebilen kamera çözümleri standart haline geldi. Bununla birlikte halen gökyüzünü gözlemlemek için bir teleskopa ihtiyaç var. Hestia bu anlamda ilginç bir adım atmış.

Hestia nedir?

Vaonis girişimi tarafından geliştirilen Hestia adındaki akıllı teleskop, dünyada ilk kez bir akıllı telefondan gücünü alan teleskop olarak dikkat çekiyor. Görünüm olarak pek de teleskopa benzemeyen Hestia, akıllı telefonunuzun kamerasını da işin içine katarak çok detaylı görüntüler sunabiliyor.

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Hesita akıllı telefonun kamerası ile göz merceğini özel Gravity adındaki teknolojisi ile ortalıyor ve uygulaması üzerinden görüntüleri kullanıcıya ulaştırıyor. 6 lensli optik bir tasarım kullanan cihaz prizmalar yardımıyla ışığı doğrudan akıllı telefon kamerasının sensörüne odaklıyor.

Enerjisini akıllı telefondan karşılayan teleskop interaktif haritası ile de kullanıcıya yol gösteriyor. Hestia akıllı teleskop 189$ bağış karşılığında hediye ediliyor ve Aralık ayında piyasaya çıkması planlanıyor.

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