Akıllı telefonunuzu Hestia ile teleskopa çevirin

Hestia nedir?
Vaonis girişimi tarafından geliştirilen Hestia adındaki akıllı teleskop, dünyada ilk kez bir akıllı telefondan gücünü alan teleskop olarak dikkat çekiyor. Görünüm olarak pek de teleskopa benzemeyen Hestia, akıllı telefonunuzun kamerasını da işin içine katarak çok detaylı görüntüler sunabiliyor.
Hesita akıllı telefonun kamerası ile göz merceğini özel Gravity adındaki teknolojisi ile ortalıyor ve uygulaması üzerinden görüntüleri kullanıcıya ulaştırıyor. 6 lensli optik bir tasarım kullanan cihaz prizmalar yardımıyla ışığı doğrudan akıllı telefon kamerasının sensörüne odaklıyor.
Enerjisini akıllı telefondan karşılayan teleskop interaktif haritası ile de kullanıcıya yol gösteriyor. Hestia akıllı teleskop 189$ bağış karşılığında hediye ediliyor ve Aralık ayında piyasaya çıkması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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