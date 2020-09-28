Akıllı ulaşım eylem planı yarın açıklanıyor

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5 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının akıllı ulaşım sistemleri için eylem planı hazırladığı duyurulmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre eylem planı hazırlandı. Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı yarın saat 11.00’de açıklanacak.

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Akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması için yasal düzenleme geliyor

Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’yla birlikte ülkemizdeki akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması planlanıyor. Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitelerinin verimli kullanılması ve enerji verimliliği sağlanması için akıllı ulaşım sistemlerinden faydalanılacak.

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Otonom ve akıllı araçların yaygınlaşması için atılması gereken adımlar belirlendi. Kurumlar arası ve araçlar arası veri iletişiminde güvenli veri akışı sağlanması için protokoller hazırlanacak. Akıllı ulaşım sistemlerinde yerli ve milli kaynakların kullanılmasına yönelik yapılması gerekenler de yarın açıklanacak eylem planında bulunuyor.

Hazırlanan eylem planındaki adımlar, tüm kamu kurumları tarafından ülke genelinde hayata geçirilecek. Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı, 29 Eylül 2020 Salı günü saat 11.00’de açıklanacak.

https://www.uab.gov.tr/haberler/bakan-karaismailoglu-akilli-ulasim-sistemleri-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-ni-tanitacak

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