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    Akıllı ulaşım eylem planı yarın açıklanıyor

    Türkiye'de akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması için hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı yarın saat 11.00’de açıklanacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Akıllı ulaşım eylem planı yarın açıklanıyor
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    5 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının akıllı ulaşım sistemleri için eylem planı hazırladığı duyurulmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre eylem planı hazırlandı. Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı yarın saat 11.00’de açıklanacak.

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    Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’yla birlikte ülkemizdeki akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması planlanıyor. Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitelerinin verimli kullanılması ve enerji verimliliği sağlanması için akıllı ulaşım sistemlerinden faydalanılacak.

    Ayrıca Bkz. "Turkcell’den ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu"

    Otonom ve akıllı araçların yaygınlaşması için atılması gereken adımlar belirlendi. Kurumlar arası ve araçlar arası veri iletişiminde güvenli veri akışı sağlanması için protokoller hazırlanacak. Akıllı ulaşım sistemlerinde yerli ve milli kaynakların kullanılmasına yönelik yapılması gerekenler de yarın açıklanacak eylem planında bulunuyor.

    Hazırlanan eylem planındaki adımlar, tüm kamu kurumları tarafından ülke genelinde hayata geçirilecek. Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı, 29 Eylül 2020 Salı günü saat 11.00’de açıklanacak.



    https://www.uab.gov.tr/haberler/bakan-karaismailoglu-akilli-ulasim-sistemleri-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-ni-tanitacak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    kullanamadığım yolun vergisi için para biriktirmeye başlıyım en iyisi
    Yanıtla +10
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. (düzenlendi)
    Yeni vergi yeteneği açıldı.

    "Akıllı sistem vergisi"
    Yanıtla +8
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    soneday (Soner Çakır) 2 sa.
    yeni yap işlet devret modelleri hayırlı olsn
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 1 sa.
    hadi bakalım hayırlısı
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Akıllı yolları kullanacak akıllı arabayı alamayacağıma göre yine sadece zenginler için ekstra vergilerle destek olmaya çalışacağım
    Yanıtla +2
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    th9 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    kullanamadığım yolun vergisi için para biriktirmeye başlıyım en iyisi
    Yanıtla +10
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    soneday (Soner Çakır) 2 sa.
    yeni yap işlet devret modelleri hayırlı olsn
    Yanıtla +6
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. (düzenlendi)
    Yeni vergi yeteneği açıldı.

    "Akıllı sistem vergisi"
    Yanıtla +8
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