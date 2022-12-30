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    AKINCI’dan ASELSAN CATS ile LGK-82 atışı!

    AKINCI-B'ye entegre edilen ASELSAN CATS elektro-optik görüntüleme sistemi ile ASELSAN LGK-82 atışı yapıldı. Hedef başarıyla tutturuldu.                               
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    AKINCI’dan ASELSAN CATS ile LGK-82 atışı! Tam Boyutta Gör
    Bayraktar AKINCI’da ASELSAN’ın CATS görüntüleme sistemi kullanılmaya başlandı. ASELSAN CATS ile hedef tespiti ve görüntülemesi yapılarak ASELSAN LGK güdüm kitli genel maksat bombasının atış testi yapıldı. Hedef başarıyla imha edildi.

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, atış testi görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Akıncı’nın Akıncı-B versiyonunun kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca ASELSAN CATS kamerasının kaydettiği görüntü de paylaşıldı.

    AKINCI’dan ASELSAN CATS ile LGK-82 atışı! Tam Boyutta Gör

    ASELSAN CATS özellikleri

    • CATS, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir.
    • Kullanım Alanları: Hedefleme, Keşif ve Gözetleme
    • 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
    • Küçük ve Hafif Sistem: 61kg
    • Üstün Menzil Performansı: 25 km'ye kadar
    • Yüksek Performanslı IR Kamera
    • 1920x1080p Çözünürlük
    • Eşzamanlı Hedef Takibi
    • Hassas Hedef Konumu Belirleme
    • Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme
    • Ataletsel Ölçüm Birimi
    • Hassas Stabilizasyon
    • Platform ile Otomatik Hizalanma
    • Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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