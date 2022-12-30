AKINCI’dan ASELSAN CATS ile LGK-82 atışı!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, atış testi görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Akıncı’nın Akıncı-B versiyonunun kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca ASELSAN CATS kamerasının kaydettiği görüntü de paylaşıldı.
ASELSAN CATS özellikleri
- CATS, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir.
- Kullanım Alanları: Hedefleme, Keşif ve Gözetleme
- 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
- Küçük ve Hafif Sistem: 61kg
- Üstün Menzil Performansı: 25 km'ye kadar
- Yüksek Performanslı IR Kamera
- 1920x1080p Çözünürlük
- Eşzamanlı Hedef Takibi
- Hassas Hedef Konumu Belirleme
- Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme
- Ataletsel Ölçüm Birimi
- Hassas Stabilizasyon
- Platform ile Otomatik Hizalanma
- Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d