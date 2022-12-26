ASELSAN'ın yerli CATS'ı ASELFLIR F500C’nin özellikleri belli oldu

ASELFLIR F500C, yerli İHA ve SİHA’ların gözü olacak. CATS’a göre daha büyük optik açıklık sayesinde daha uzun menzili ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile öne çıkıyor. Ayrıca daha düşük ağırlıkta tasarlanacak.
ASELFLIR F500C Özellikleri
- 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık IR, HDTV, SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı ve En Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık
- Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Daha Uzun Menzil
- Küçük ve Hafif Sistem
- Tek Bir “Hatta Değiştirilebilir Birim”
- Üstün Menzil Performansı
- Yüksek Performanslı HD IR Kamera Gerçek “Full High Definition” (1920×1080) HDTV Kamera Sayısal Büyütme Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı
- “High Definition” (1280x720p) HDTV Kameralara Göre 2.25 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli
- Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera
- IR, HDTV ve SWIR kameralar için ortak görüş açıları
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer Hedef İşaretleme
- Lazer Noktalayıcı
- Dahili Sensör Hizalama Birimi
- Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı
- Gelişmiş Görüntü İşleme
- Çoklu Hedef Takibi
- IR, HDTV ve SWIIR Videoları Üzerinde Eşzamanlı Hedef Takibi
- Hassas Hedef Konumu Belirleme
- Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme
- Ataletsel Ölçüm Birimi
- Hassas Stabilizasyon
- Platform ile Otomatik Hizalanma
- Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
ASELFLIR F500C Teknik Özellikleri
- Giriş Aynası Çapı: 220 mm
- IR Kamera Sensör Çözünürlüğü: 1280x1024p
- HDTV Kamera Sensör Çözünürlüğü: 1920x1080p
- DI-NIR Kamera Sensör Çözünürlüğü: 1280x1024p
- Kapsama Açıları: Yanca : 360 derece sürekli Yükseliş: +95° ile -110° arası
- Lazer Mesafe Ölçer: 25 km’ye kadar menzil
- Lazer Noktalayıcı: NIR/SWIR (Gece görüş cihazları ile uyumlu)
- Haberleşme Arayüzü: RS-422, MIL-STD-1553B
- Video Arayüzü: 4x SMPTE-292M HD-SDI (1920x1080p) 2x PAL
- Güç Arayüzü: 28 VDC
- Sıcaklık: Çalışma: -40°C ile +52°C arası, Depolama: -55°C ile +70°C arası
- Ağırlık: <58 kg
- Boyut: Genişlik: 480 mm Yükseklik: 520 mm (İleri bakış konumunda)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d