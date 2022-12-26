ASELSAN'ın yerli CATS'ı ASELFLIR F500C’nin özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Siyasi ve politik sebeplerle Türkiye’ye uygulanan ambargolar, yurt dışından tedarik edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli versiyonunun geliştirilmesine katkı sağlayabiliyor. Yerli SİHA’larda elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak CATS kullanılıyor. Kanada, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Bayraktar TB2’yi kullandığı için Wescam MX-15D CATS sisteminin tedarikini durdurmuştu. Ardından ASELSAN, yerli CATS sistemini geliştirmek için kolları sıvadı. Daha önce kullanılan CATS sistemlerinin daha gelişmiş versiyonu olan ASELFLIR F500C’nin özellikleri belli oldu.

ASELFLIR F500C, yerli İHA ve SİHA’ların gözü olacak. CATS’a göre daha büyük optik açıklık sayesinde daha uzun menzili ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile öne çıkıyor. Ayrıca daha düşük ağırlıkta tasarlanacak.

ASELFLIR F500C Özellikleri

220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık IR, HDTV, SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı ve En Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık

Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Daha Uzun Menzil

Küçük ve Hafif Sistem

Tek Bir “Hatta Değiştirilebilir Birim”

Üstün Menzil Performansı

Yüksek Performanslı HD IR Kamera Gerçek “Full High Definition” (1920×1080) HDTV Kamera Sayısal Büyütme Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı

“High Definition” (1280x720p) HDTV Kameralara Göre 2.25 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli

Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera

IR, HDTV ve SWIR kameralar için ortak görüş açıları

Lazer Mesafe Ölçer

Lazer Hedef İşaretleme

Lazer Noktalayıcı

Dahili Sensör Hizalama Birimi

Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı

Gelişmiş Görüntü İşleme

Çoklu Hedef Takibi

IR, HDTV ve SWIIR Videoları Üzerinde Eşzamanlı Hedef Takibi

Hassas Hedef Konumu Belirleme

Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme

Ataletsel Ölçüm Birimi

Hassas Stabilizasyon

Platform ile Otomatik Hizalanma

Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma

ASELFLIR F500C Teknik Özellikleri

Giriş Aynası Çapı: 220 mm

IR Kamera Sensör Çözünürlüğü: 1280x1024p

HDTV Kamera Sensör Çözünürlüğü: 1920x1080p

DI-NIR Kamera Sensör Çözünürlüğü: 1280x1024p

Kapsama Açıları: Yanca : 360 derece sürekli Yükseliş: +95° ile -110° arası

Lazer Mesafe Ölçer: 25 km’ye kadar menzil

Lazer Noktalayıcı: NIR/SWIR (Gece görüş cihazları ile uyumlu)

Haberleşme Arayüzü: RS-422, MIL-STD-1553B

Video Arayüzü: 4x SMPTE-292M HD-SDI (1920x1080p) 2x PAL

Güç Arayüzü: 28 VDC

Sıcaklık: Çalışma: -40°C ile +52°C arası, Depolama: -55°C ile +70°C arası

Ağırlık: <58 kg

Boyut: Genişlik: 480 mm Yükseklik: 520 mm (İleri bakış konumunda)

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