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    Akıncı TİHA irtifa rekoru kırdı

    Daha önce 40 bin feet irtifa ile irtifa rekoru kıran Akıncı TİHA, bu kez 45 bin feet'in üzerine çıkarak rekorunu tazeledi. Rekor uçuşun videosu paylaşıldı.         
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    Akıncı TİHA 45 bin feet ile irtifa rekoru kırdı
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    Geçtiğimiz Mart ayında 40 bin feet yüksekliğe çıkarak irtifa rekoru kıran Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), rekorunu geliştirerek 45 bin feet yüksekliğe çıktı.

    Akıncı TİHA’nın 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli AKINCI B modeli, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45.118 feet’e (13.716 metre) taşıyarak üçüncü kez kırdı.

    Akıncı B’nin Baykar tarafından yüksek irtifa çalışmaları devam ederken aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen Akıncı İHA’nın şu sıralar devam eden Anadolu Kartalı Tatbikatı’nda Doğu Akdeniz’de tatbikat kapsamındaki senaryoda görev uçuşu yapılıyor. Akıncı, 29 Ağustos 2021’de TSK envanterine girmişti. İlk kez kapsamlı bir Hava Kuvvetleri tatbikatında boy göstermiş oldu. Ayrıca bu ay içerisinde düzenlenen EFES-2022 Müşterek Atışlı Fiili Tatbikatı‘nda Batman’da konuşlu olduğu üsten kalkış yaparak Seferihisar’daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde belirlenen hedeflere atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batman’daki üssüne geri dönmüştü.

    4 ülkeyle sözleşme imzalandı

    Baykar’dan yapılan açıklamaya göre Akıncı TİHA için 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi yapıldı. 2023’ten itibaren yurt dışına teslimata başlanacak. Akıncı TİHA’nın küçük boyutlu versiyonu Bayraktar TB2 için ise şimdiye kadar 22 ülke ile sözleşme imzalandı.

    Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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    Katlanabilir kayık: Oru Lake

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