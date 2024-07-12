TEMSAN, doğal afet ve acil durumlar için mobil güneş enerji santrali geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), doğal afet ve acil durumlarda enerji ihtiyacını karşılayacak MOBİTEM isimli mobil güneş enerji santrali geliştirdi.

MOBİTEM, 21 metrekare bir konteynerın içerisinde sığabilecek şekilde mobil olarak tasarlandı. MOBİTEM'de güneş panelleri, batarya ve inverter yer alıyor. 15 kilovatlık elektrik üretim kapasitesi bulunan sistemde enerji depolama kapasitesi de 57,5 kilovatsaate ulaşıyor. MOBİTEM'de yerli güneş panelleri kullanılıyor. Tüm sistemin yüzde 90'nın yerli olduğu ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Yaz aylarında ortalama 9 saat, kış aylarında ise 6 saat kesintisiz tam kapasite elektrik verebilecek. Bataryaları sayesinde güneşin olmadığı zamanlarda 4 saat tam kapasite elektrik imkanı sunacak.

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60 konteyner evin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor

MOBİTEM, yaklaşık 60 adet konteyner evin bir günlük temel ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik sağlıyor. Batarya kapasitesinin artırılması durumunda ise 240 konteynerin temel ihtiyaçlarına yetecek enerji sağlamaktadır.

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15 dakikada kuruluyor

Taşınabilirlik ve kurulum kolaylığı dikkat çekiyor. Katlanabilir yapıdaki güneş panelleri, 21 metrekare konteynerin içerisine sığabiliyor. Kurulumu yapılmak istendiğinde makaslı sistem sayesinde 15 dakikada tüm paneller açılarak kurulumu tamamlanıyor.

TEMSAN, MOBİTEM'i mini, maksi ve pro olmak üzere üç farklı prototip versiyonunu geliştiriyor. İhtiyaca uygun kapasitede satış imkanı sunulacak. Testlerinin tamamlanmasının ardından MOBİTEM satışa hazır hale gelecek.

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TEMSAN'dan doğal afet durumları için mobil güneş enerji santrali