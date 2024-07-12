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    TEMSAN, doğal afet ve acil durumlar için mobil güneş enerji santrali geliştirdi

    TEMSAN, 60 konteyner evin günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak MOBİTEM isimli mobil güneş santrali geliştirdi. MOBİTEM, 15 kilovatlık elektrik üretim kapasitesine sahip.
    TEMSAN'dan doğal afet durumları için mobil güneş enerji santrali Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), doğal afet ve acil durumlarda enerji ihtiyacını karşılayacak MOBİTEM isimli mobil güneş enerji santrali geliştirdi.

    MOBİTEM, 21 metrekare bir konteynerın içerisinde sığabilecek şekilde mobil olarak tasarlandı. MOBİTEM'de güneş panelleri, batarya ve inverter yer alıyor. 15 kilovatlık elektrik üretim kapasitesi bulunan sistemde enerji depolama kapasitesi de 57,5 kilovatsaate ulaşıyor. MOBİTEM'de yerli güneş panelleri kullanılıyor. Tüm sistemin yüzde 90'nın yerli olduğu ifade ediliyor.

    TEMSAN'dan doğal afet durumları için mobil güneş enerji santrali Tam Boyutta Gör
    Yaz aylarında ortalama 9 saat, kış aylarında ise 6 saat kesintisiz tam kapasite elektrik verebilecek. Bataryaları sayesinde güneşin olmadığı zamanlarda 4 saat tam kapasite elektrik imkanı sunacak.

    60 konteyner evin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor

    MOBİTEM, yaklaşık 60 adet konteyner evin bir günlük temel ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik sağlıyor. Batarya kapasitesinin artırılması durumunda ise 240 konteynerin temel ihtiyaçlarına yetecek enerji sağlamaktadır.

    TEMSAN'dan doğal afet durumları için mobil güneş enerji santrali Tam Boyutta Gör

    15 dakikada kuruluyor

    Taşınabilirlik ve kurulum kolaylığı dikkat çekiyor. Katlanabilir yapıdaki güneş panelleri, 21 metrekare konteynerin içerisine sığabiliyor. Kurulumu yapılmak istendiğinde makaslı sistem sayesinde 15 dakikada tüm paneller açılarak kurulumu tamamlanıyor.

    TEMSAN, MOBİTEM'i mini, maksi ve pro olmak üzere üç farklı prototip versiyonunu geliştiriyor. İhtiyaca uygun kapasitede satış imkanı sunulacak. Testlerinin tamamlanmasının ardından MOBİTEM satışa hazır hale gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ortalama 2.50 altında yüksek lisans sena akrostiş whatsapp gruptan çıkmadan grubu silme klozette pisliğin geri gelmesi ortalama 2 nin altına düşerse burs ne zaman kesilir

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