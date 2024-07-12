TEMSAN, doğal afet ve acil durumlar için mobil güneş enerji santrali geliştirdi

MOBİTEM, 21 metrekare bir konteynerın içerisinde sığabilecek şekilde mobil olarak tasarlandı. MOBİTEM'de güneş panelleri, batarya ve inverter yer alıyor. 15 kilovatlık elektrik üretim kapasitesi bulunan sistemde enerji depolama kapasitesi de 57,5 kilovatsaate ulaşıyor. MOBİTEM'de yerli güneş panelleri kullanılıyor. Tüm sistemin yüzde 90'nın yerli olduğu ifade ediliyor.
60 konteyner evin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor
MOBİTEM, yaklaşık 60 adet konteyner evin bir günlük temel ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik sağlıyor. Batarya kapasitesinin artırılması durumunda ise 240 konteynerin temel ihtiyaçlarına yetecek enerji sağlamaktadır.
15 dakikada kuruluyor
Taşınabilirlik ve kurulum kolaylığı dikkat çekiyor. Katlanabilir yapıdaki güneş panelleri, 21 metrekare konteynerin içerisine sığabiliyor. Kurulumu yapılmak istendiğinde makaslı sistem sayesinde 15 dakikada tüm paneller açılarak kurulumu tamamlanıyor.
TEMSAN, MOBİTEM'i mini, maksi ve pro olmak üzere üç farklı prototip versiyonunu geliştiriyor. İhtiyaca uygun kapasitede satış imkanı sunulacak. Testlerinin tamamlanmasının ardından MOBİTEM satışa hazır hale gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.