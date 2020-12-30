Aksiyon rol yapma oyunu Torchlight II, Epic Games'te ücretsiz

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Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası on dördüncü günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda da günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

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Epic Games'in her gün bir oyun ücretsiz oyun kampanyasında bugün hediye ettiği oyun aksiyon rol yapma oyunu Torchlight II. Oyunun fiyatı 31,00 TL. Oyunu, 31 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Epic Games'in yarın vereceği oyun ile birlikte de her gün bir ücretsiz oyun kampanyası bitecek ve haftalık olarak ver meye devam edecek.

Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarının oyunu Jurcassic World Evolution. Listeye göre geriye kalan günlerde verilecek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.

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