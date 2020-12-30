Aksiyon rol yapma oyunu Torchlight II, Epic Games'te ücretsiz

Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası on dördüncü günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda da günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.
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Epic Games'in her gün bir oyun ücretsiz oyun kampanyasında bugün hediye ettiği oyun aksiyon rol yapma oyunu Torchlight II. Oyunun fiyatı 31,00 TL. Oyunu, 31 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Epic Games'in yarın vereceği oyun ile birlikte de her gün bir ücretsiz oyun kampanyası bitecek ve haftalık olarak ver meye devam edecek.
Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.
Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarının oyunu Jurcassic World Evolution. Listeye göre geriye kalan günlerde verilecek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.
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bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be