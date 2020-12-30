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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aksiyon rol yapma oyunu Torchlight II, Epic Games'te ücretsiz

    Epic Games'in 15 gün boyunca her gün bir oyun hediye edeceği kampanya devam ediyor. Kampanyanın on dördüncü gününde Epic Games, Torchlight II hediye ediyor.
    1 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Aksiyon rol yapma oyunu Torchlight II, Epic Games'te ücretsiz
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    Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası on dördüncü günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda da günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

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    Epic Games'in her gün bir oyun ücretsiz oyun kampanyasında bugün hediye ettiği oyun aksiyon rol yapma oyunu Torchlight II. Oyunun fiyatı 31,00 TL. Oyunu, 31 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Epic Games'in yarın vereceği oyun ile birlikte de her gün bir ücretsiz oyun kampanyası bitecek ve haftalık olarak ver meye devam edecek.

    Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

    Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarının oyunu Jurcassic World Evolution. Listeye göre geriye kalan günlerde verilecek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    55 dakika önce
    ccc231

    guzel

    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    El Prezidente (can ) 6 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hikayeler bağlantılı mı yani torchlight 1'i oynamaya gerek var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 dk. ( Mesaj Silindi ) El Prezidente
    gerek yok hocam, zaten diablo gibi bir story yok ama oynanış süper.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha önce de ücretsiz verdiği bir oyundu. Kaçıranlar alsın.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Japonya 46 dk. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Bende nereden aldım diyorum
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