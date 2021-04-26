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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AKSUNGUR SİHA, KGK-SİHA-82 atışında tam isabet elde etti

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu.
    26 Nisan 2021, 01:00 (2 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    AKSUNGUR SİHA, KGK-SİHA-82 atışında tam isabet elde etti
    Türk savunma sanayii şirketlerinin İHA alanında kazandığı ivme son dönemde gerçekleşen başarılı denemelerle katlanarak artmaya devam ediyor. Baykar Savunma’nın geliştirdiği AKINCI TİHA tarafından gerçekleştirilen ilk atış testinin ardından bir haber de TUSAŞ üretimi AKSUNGUR SİHA’dan geldi. Hava aracı, TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti -KGK-SİHA-82 mühimmatıyla hedefini tam isabetle vurdu.

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    Sinop’ta gerçekleştirilen başarılı deneme sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, “SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ),TÜBİTAK SAGE ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

    AKSUNGUR SİHA, KGK-SİHA-82 atışında tam isabet elde etti

    Normal şartlar altında Türk Hava Kuvvetleri filosunda hizmet veren F-4 ve F-16 tipi savaş uçakları tarafından atılabilen Mark 82 Genel Maksat Bombası ile kullanılan KGK-SİHA-82, AKSUNGUR SİHA’dan yapılan atışta 30 km mesafe kat etti ve hedefini 2.5 m hassasiyetle vurdu.

    Yeni hedef, 45 km menzil

    Yetkililerce yapılan açıklamaya göre önümüzdeki dönemde yapılacak testte AKSUNGUR'un, aynı faydalı yükle, menzilinin 45 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. AKSUNGUR SİHA, daha önce 12 adet MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız olarak ise 49 saat havada kalarak önemli bir başarı elde etmişti.

    Türk savunma sanayii şirketleri tarafından geliştirilen en uzun menzile sahip itkisiz hava-yer mühimmatı olan KGK; yüksek irtifadan bırakıldığında 110+ kilometre, alçak irtifada ise 40+ kilometre menzile ulaşabiliyor. KGK, Ataletsel Navigasyon Sistemi ile Küresel Konumlandırma Sistemi’nden oluşan bir güdüm sistemine sahip.



    Kaynakça https://www.savunmasanayist.com/tusas-aksungur-kgk-siha-82-atisi/ https://www.haberturk.com/aksungur-siha-ilk-kez-attigi-kgk-siha-82-ile-hedefi-basariyla-vurdu-3051350-ekonomi
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DARTH_BLACK 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli füze ve bombalar noktasında artık belli bir ritim yakalandı,bu çok güzel bir gelişme.
    Tusaş ve Bayraktar hava araçlarınında bu akıllı mühimmatları çok başarılı şekilde kullanması savuma sanayisinde ilerisi için daha umut verici projelerede ilham veriyor.

    Hava saldırı araçlarında elinizdeki adetlerin çok büyük bir anlamı yok,önemli olan mühimmatlar konusunda süreklilik arz edecek üretimleri yapabilmekdir.Roketsan bu noktada gereksinimleri karşılayacak potansiyele eriştiği içinde Tusaş hava araçlarının yetkinlikleride artıyor.

    Son karabağ savaşında 44 gün boyunca durmadan bomba atan sihalar savaşın seyrini değiştirmişti çünkü mühimmatlar konusunda problem yaşanmadı.
    Bu duruma farklı bir örnek vermek gerekirse Hindistan tüm hava saldırı araçlarının durmadan savaşması halinde sadece 14 günlük mühhimatları olduğu verilerle ortaya çıkınca şuan mühimmat artırımı için kapasiteleri yükseltmek adına büyük bir savunma sanayi atılımı yapıyor.
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