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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tuzlu su veya idrarla şarj olabilen bir ışıldak geliştirildi

    Kolombiya merkezli E-Dina ve Wunderman Thompson adlı şirketler, Waterlight adını verdikleri bir ışıldak geliştirdi. Cihaz, tuzlu su veya idrarla şarj olarak uzun süre ışık yayabiliyor.
    25 Nisan 2021, 01:00 (1 gün)
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    8
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Tuzlu su veya idrarla şarj olabilen bir ışıldak geliştirildi
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    Kolombiya merkezli E-Dina isimli yenilenebilir enerji girişimi, Waterlght adı verilen kablosuz bir ışıldak geliştirdi. Cihazı özel kılan ise Waterlight’ın tuzlu su veya idrarla şarj olabilmesi.

    Güneş enerjisi kullanılarak şark edilen muadillerine kıyasla çok daha güvenilir olduğu ifade edilen ışıldak, iyonlaşma yöntemiyle ışık elde ediyor. Cihaz içindeki magnezyum ve bakır plakalarla etkileşime giren tuzlu su bu sayede elektrik üretilmesini mümkün kılıyor.

    500 mililitre tuzlu sudan elde edilen enerjiyle 45 güne kadar ışık yayan Waterlight, üzerindeki USB portu sayesinde cep telefonu gibi aletleri de şarj edebiliyor.

    Tuzlu su veya idrarla şarj olabilen bir ışıldak geliştirildi
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    Özellikle Kolombiya’nın kırsal bölgelerinde yaşayan yerli halkın elektrik enerjisine ulaşmadaki sıkıntıları göz önünde bulundurularak geliştirilen ışıldak, gece avlanmak durumunda kalan balıkçılara olduğu kadar, mumla ışık sağlanan ortamlarda kazara oluşan yangınların ortaya çıkmasını da engelleyebilecek.

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    Waterlight’ın geliştirilmesinde E-Dina’yla işbirliği yapan Wunderman Thompson adlı şirketin üretim müdürü Pipe Ruiz Pineda’ya göre ışıldak, güneş enerjisiyle çalışan muadillere göre çok daha pratik. Yöneticinin Waterlight hakkındaki sözleri ise “Ürettiğimiz ışıldak, suyla doldurulduğunda hemen enerji üretmeye başlıyor. Bu durum güneş enerjisiyle çalışan ışıldaklarda aynı değil. Zira bunlar, pilleri şarj edebilmek için güneş enerjisini alternatif enerjiye dönüştürmek zorunda ve bu da zaman alıyor. Haliyle bu ışıldaklar sadece güneş varken işe yarıyor.”

    Şirket yetkililerine göre her bir Waterlight iki ila üç yıl kadar ışık üretecek ömre sahip. Bu da yaklaşık 5,600 saat yapmakta.

    Waterlight gibi alternatifler halihazırda geliştirilme aşamasında. Ancak birçoğunun çalışmak için güneş enerjisine ihtiyaç duyuyor olması, Kolombiya’dan çıkan bu ışıldağı diğerlerinden ayırabilir. Doğa sporu tutkunları için de iyi bir alternatif olabilecek Waterlight hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.



    https://interestingengineering.com/a-startup-just-created-a-urine-powered-lantern
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
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    ozanbey86 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok iyimiş kampçılar seviniçli fiyatı nedir?
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    S spencermilas 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık işeme vergiside alırlar insanın herşeyini bir amaca dönüştüre dönüştüre bitiremediler
    Yanıtla +2
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    sniper23 (Enes Şahinler) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bear Grylls reyiz için harika bir haber.
    Yanıtla +1
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    şopen27 (Nuri Özdemirler) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Reklamlar işemek enerji verir
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    büyük buluş
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    M maximus8282 (maximus ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Erkekler için problem olmaz da kadınlar için ışıldağın yanında buffer piez vermeleri gerekebilir.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyiymiş.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Süper bir alet umarım ucuz olurda her yere yayılır.
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