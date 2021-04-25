Tuzlu su veya idrarla şarj olabilen bir ışıldak geliştirildi

Tam Boyutta Gör Kolombiya merkezli E-Dina isimli yenilenebilir enerji girişimi, Waterlght adı verilen kablosuz bir ışıldak geliştirdi. Cihazı özel kılan ise Waterlight’ın tuzlu su veya idrarla şarj olabilmesi.

Güneş enerjisi kullanılarak şark edilen muadillerine kıyasla çok daha güvenilir olduğu ifade edilen ışıldak, iyonlaşma yöntemiyle ışık elde ediyor. Cihaz içindeki magnezyum ve bakır plakalarla etkileşime giren tuzlu su bu sayede elektrik üretilmesini mümkün kılıyor.

500 mililitre tuzlu sudan elde edilen enerjiyle 45 güne kadar ışık yayan Waterlight, üzerindeki USB portu sayesinde cep telefonu gibi aletleri de şarj edebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Özellikle Kolombiya’nın kırsal bölgelerinde yaşayan yerli halkın elektrik enerjisine ulaşmadaki sıkıntıları göz önünde bulundurularak geliştirilen ışıldak, gece avlanmak durumunda kalan balıkçılara olduğu kadar, mumla ışık sağlanan ortamlarda kazara oluşan yangınların ortaya çıkmasını da engelleyebilecek.

İlginizi Çekebilir

Güneş ve rüzgârdan elde edilen elektrik, küresel talebin 100 katını karşılayabilir

Ayrıca Bkz. "High Hopes adlı girişim, karbon yakalamak için sıcak hava balonları kullanmaya hazırlanıyor"

Waterlight’ın geliştirilmesinde E-Dina’yla işbirliği yapan Wunderman Thompson adlı şirketin üretim müdürü Pipe Ruiz Pineda’ya göre ışıldak, güneş enerjisiyle çalışan muadillere göre çok daha pratik. Yöneticinin Waterlight hakkındaki sözleri ise “Ürettiğimiz ışıldak, suyla doldurulduğunda hemen enerji üretmeye başlıyor. Bu durum güneş enerjisiyle çalışan ışıldaklarda aynı değil. Zira bunlar, pilleri şarj edebilmek için güneş enerjisini alternatif enerjiye dönüştürmek zorunda ve bu da zaman alıyor. Haliyle bu ışıldaklar sadece güneş varken işe yarıyor.”

Şirket yetkililerine göre her bir Waterlight iki ila üç yıl kadar ışık üretecek ömre sahip. Bu da yaklaşık 5,600 saat yapmakta.

Waterlight gibi alternatifler halihazırda geliştirilme aşamasında. Ancak birçoğunun çalışmak için güneş enerjisine ihtiyaç duyuyor olması, Kolombiya’dan çıkan bu ışıldağı diğerlerinden ayırabilir. Doğa sporu tutkunları için de iyi bir alternatif olabilecek Waterlight hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.

https://interestingengineering.com/a-startup-just-created-a-urine-powered-lantern

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.