Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'dan yeni film: The Devil in the White City

Tam Boyutta Gör Hollywood'un en ikonik yönetmen-oyuncu ortaklıklarından biri olma yolunda ilerleyen Martin Scorsese-Leonardo DiCaprio işbirliği, yeni bir filmle devam edecek. DiCaprio, Scorsese'nin yöneteceği The Devil in the White City filminin başrolünde yer alacak.

The Devil in the White City, Erik Larson'ın çok satan romanı "The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America"nın bir uyarlaması olacak. Larson'ın gerçek olayları anlatan romanı, 1890'ların başında, Chicago'nun meşhur Kolomb Dünya Fuarı'nı düzenlediği dönemde geçiyor. Dünyanın dört bir yanından insanların geldiği bu efsanevi fuar geleceğe dair umut ışığı olarak yanarken, son derece zeki bir seri katil bu ışığın ardına gizlenerek onlarca, belki yüzlerce insanı kimse fark etmeden katlediyor.

The Devil in the White City, ABD'nin İlk Seri Katilinin Hikâyesini Anlatıyor

The Devil in the White City, ABD'nin bilinen ilk seri katili olarak tanınan Dr. HH Holmes ile Kolomb Dünya Fuarı'nın mimarı olan Daniel Burnham'ın hikâyesini anlatıyor.

Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio, aslında bu kitabı yıllardır sinemaya uyarlamaya çalışıyor. Hatta film uyarlaması bir türlü çekilemeyince ikili bunu bir diziye dönüştürmeye de çalıştı ama bu proje de yarıda kaldı. Dizi fikriden vazgeçen ikili, şimdi 20th Century Studios çatısı altında bu projeyi yine bir filme dönüştürmeye çalışacaklar.

Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'dan bir film daha geliyor