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    Martin Scorsese'nin yeni gangster filminde Dwayne Johnson ve Leonardo DiCaprio rol alacak

    Usta yönetmen Martin Scorsese yeni bir gansgster filmi çekmeye hazırlanıyor. Bu kez Hawaii'de geçecek filmin başrollerinde Dwayne Johnson ve Leonardo DiCaprio yer alacak.
    Leonardo DiCaprio ve Dwayne Johnson, Scorsese filminde buluşuyor Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Hollywood'da heyecan verici bir proje şekillenmeye başladı. Yeni filmlerini heyecanla beklediğimiz usta yönetmen Martin Scorsese, adını ilgi çekici bir projeye yazdırdı. Söz konusu bu proje, ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ın başrolünü üstleneceği bir gangster filmi olacak. Hawaii'de geçecek bu filmde Leonardo DiCaprio ve Emily Blunt da rol alacak.

    60'larda Hawaii'de yaşanan mafya savaşlarını konu alan bu projenin Dwayne Johnson ve Emily Blunt tarafından Martin Scorsese'ye götürüldüğü, usta yönetmenin de bu projeyi çok beğendiği belirtiliyor. Scorsese bu filmi yönetmeye karar verince, Leonardo DiCaprio'nun projeye dâhil olması da uzun sürmemiş.

    Martin Scorsese'nin Hawaii'de Geçecek Gangster Filmi Goodfellas'a Benzetiliyor

    Goodfellas'a benzetilen bu yeni filmde Dwayne Johnson, Hawaii'nin yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir gangster'e hayat verecek. Hawaiili suç patronu, atalarının yurdunu muhafaza etmek için dışarıdan gelen büyük şirketlere savaş açarken, diğer yandan adadaki rakiplerini devre dışı bırakmak için kanlı bir savaş verecek.

    Gerek konusu, gerek kadrosuyla merak uyandıran bu gangster filmi Scorsese'nin sıradaki projesi olmayabilir. Zira yönetmenin üzerinde çalıştığı başka projeler de var. Üstelik onlardan bazılarının senaryosu hazır. Bu gangster filmi ise hâlâ senaryo yazım aşamasında.

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    xsw 7 saat önce

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