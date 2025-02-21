Martin Scorsese'nin yeni gangster filminde Dwayne Johnson ve Leonardo DiCaprio rol alacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu hafta Hollywood'da heyecan verici bir proje şekillenmeye başladı. Yeni filmlerini heyecanla beklediğimiz usta yönetmen Martin Scorsese, adını ilgi çekici bir projeye yazdırdı. Söz konusu bu proje, ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ın başrolünü üstleneceği bir gangster filmi olacak. Hawaii'de geçecek bu filmde Leonardo DiCaprio ve Emily Blunt da rol alacak.

60'larda Hawaii'de yaşanan mafya savaşlarını konu alan bu projenin Dwayne Johnson ve Emily Blunt tarafından Martin Scorsese'ye götürüldüğü, usta yönetmenin de bu projeyi çok beğendiği belirtiliyor. Scorsese bu filmi yönetmeye karar verince, Leonardo DiCaprio'nun projeye dâhil olması da uzun sürmemiş.

Sinemada bu hafta: 21 Şubat 2025 22 sa. önce eklendi

Martin Scorsese'nin Hawaii'de Geçecek Gangster Filmi Goodfellas'a Benzetiliyor

Goodfellas'a benzetilen bu yeni filmde Dwayne Johnson, Hawaii'nin yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir gangster'e hayat verecek. Hawaiili suç patronu, atalarının yurdunu muhafaza etmek için dışarıdan gelen büyük şirketlere savaş açarken, diğer yandan adadaki rakiplerini devre dışı bırakmak için kanlı bir savaş verecek.

Gerek konusu, gerek kadrosuyla merak uyandıran bu gangster filmi Scorsese'nin sıradaki projesi olmayabilir. Zira yönetmenin üzerinde çalıştığı başka projeler de var. Üstelik onlardan bazılarının senaryosu hazır. Bu gangster filmi ise hâlâ senaryo yazım aşamasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Leonardo DiCaprio ve Dwayne Johnson, Scorsese filminde buluşuyor