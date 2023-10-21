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    Alan Wake 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı: Oyuncuları üzebilir

    Remedy tarafından yayınlanan Alan Wake'in devam oyunu Alan Wake 2 için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Minimum RTX 2060 veya RX 6600 öneriliyor. İşte detaylar...
    Alan Wake II için PC sistem gereksinimleri açıklandı! Üzebilir Tam Boyutta Gör
    Remedy tarafından geliştirilen ve ıılın beklenen oyunlarından Alan Wake 2, 27 Ekim tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PS5 kullanıcıları ile buluşacak. Oyunun PC sistem gereksinimleri ise sonunda açıklandı. Peki Alan Wake II nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Alan Wake II'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Remedy tarafından yayınlanan listeye göre Alan Wake 2 için istenen en düşük ekran kartı RTX 2060 veya RTX 6600. Ayrıca kullanıcıların minimum 16GB RAM90GB depolama ve Intel Core i5-7600K veya AMD Ryzen 5 3600 işlemciye ihtiyacı olacak. Öte yandan oyunu orta ayarlarda oynamak için 16GB RAM, Core i7-7700K veya AMD Ryzen 7 3700X işlemci ve Nvidia RTX 3060 / RX 6600 XT ekran kartı isteniyor.

    Öte yandan okları 4K ve Ray Tracing'e çevirdiğimizde, oyuncuların RTX 4070 veya 4080 ekran kartına ihtiyacı olacak. Ayrıca bu ayarlarda FSR ve DLSS'in aktif olduğunu belirtelim. Bu bilgilerin ışığında Alan Wake 2'nin orta ve üst düzey sistemlere destek sunacağını söyleyebiliriz. Ancak 2K ve üzeri ayarlarda gereksinimler büyük oranda artıyor.

    Alan Wake II için PC sistem gereksinimleri açıklandı! Üzebilir Tam Boyutta Gör
    Alan Wake 2, 27 Ekim 2023 tarihinde PC, Playstation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkacak. Halihazırda ön siparişe açılan oyuna, Epic Games üzerinden 599 TL, PS ve Xbox üzerinden ise sırasıyla 899 TL ve 925 TL'den erişilebiliyor.

    Minimum sistem gereksinimleri

    • Geçerli Ayar: Düşük /1080p, / DLSS / FSR 2.0 - Kalite
    • İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600
    • Ekran kartı belleği: 6 GB
    • Depolama: 90GB boş alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • Geçerli Ayar: Orta 1080P / 2K, DLSS / FSR 2.0 - Dengeli veya performans
    • İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 veya AMD Radeon RX 6600 XT, 6700 XT
    • Ekran kartı belleği: 8 GB
    • Depolama: 90GB boş alan

    Ultra sistem gereksinimleri

    • Geçerli Ayar: Yüksek 4K / DLSS / FSR 2.0 - Performans
    • İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT,
    • Ekran kartı belleği: 8 GB
    • Depolama: 90GB boş alan
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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