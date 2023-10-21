Alan Wake 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı: Oyuncuları üzebilir

Tam Boyutta Gör Remedy tarafından geliştirilen ve ıılın beklenen oyunlarından Alan Wake 2, 27 Ekim tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PS5 kullanıcıları ile buluşacak. Oyunun PC sistem gereksinimleri ise sonunda açıklandı. Peki Alan Wake II nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Alan Wake II'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu

Remedy tarafından yayınlanan listeye göre Alan Wake 2 için istenen en düşük ekran kartı RTX 2060 veya RTX 6600. Ayrıca kullanıcıların minimum 16GB RAM, 90GB depolama ve Intel Core i5-7600K veya AMD Ryzen 5 3600 işlemciye ihtiyacı olacak. Öte yandan oyunu orta ayarlarda oynamak için 16GB RAM, Core i7-7700K veya AMD Ryzen 7 3700X işlemci ve Nvidia RTX 3060 / RX 6600 XT ekran kartı isteniyor.

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Öte yandan okları 4K ve Ray Tracing'e çevirdiğimizde, oyuncuların RTX 4070 veya 4080 ekran kartına ihtiyacı olacak. Ayrıca bu ayarlarda FSR ve DLSS'in aktif olduğunu belirtelim. Bu bilgilerin ışığında Alan Wake 2'nin orta ve üst düzey sistemlere destek sunacağını söyleyebiliriz. Ancak 2K ve üzeri ayarlarda gereksinimler büyük oranda artıyor.

Tam Boyutta Gör Alan Wake 2, 27 Ekim 2023 tarihinde PC, Playstation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkacak. Halihazırda ön siparişe açılan oyuna, Epic Games üzerinden 599 TL, PS ve Xbox üzerinden ise sırasıyla 899 TL ve 925 TL'den erişilebiliyor.

Minimum sistem gereksinimleri

Geçerli Ayar: Düşük /1080p, / DLSS / FSR 2.0 - Kalite

Düşük /1080p, / DLSS / FSR 2.0 - Kalite İşletim sistemi : Windows 10 / 11 64-bit

: Windows 10 / 11 64-bit İşlemci : Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600

: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600 Ekran kartı belleği: 6 GB

6 GB Depolama: 90GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

Geçerli Ayar: Orta 1080P / 2K, DLSS / FSR 2.0 - Dengeli veya performans

Orta 1080P / 2K, DLSS / FSR 2.0 - Dengeli veya performans İşletim sistemi : Windows 10 / 11 64-bit

: Windows 10 / 11 64-bit İşlemci : Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 veya AMD Radeon RX 6600 XT, 6700 XT

: Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 veya AMD Radeon RX 6600 XT, 6700 XT Ekran kartı belleği: 8 GB

8 GB Depolama: 90GB boş alan

Ultra sistem gereksinimleri

Geçerli Ayar: Yüksek 4K / DLSS / FSR 2.0 - Performans

Yüksek 4K / DLSS / FSR 2.0 - Performans İşletim sistemi : Windows 10 / 11 64-bit

: Windows 10 / 11 64-bit İşlemci : Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT,

: Nvidia GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT, Ekran kartı belleği: 8 GB

8 GB Depolama: 90GB boş alan

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Alan Wake II için PC sistem gereksinimleri açıklandı! Üzebilir