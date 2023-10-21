Alan Wake 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı: Oyuncuları üzebilir

- Alan Wake II'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Ultra sistem gereksinimleri
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Alan Wake II'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu
Remedy tarafından yayınlanan listeye göre Alan Wake 2 için istenen en düşük ekran kartı RTX 2060 veya RTX 6600. Ayrıca kullanıcıların minimum 16GB RAM, 90GB depolama ve Intel Core i5-7600K veya AMD Ryzen 5 3600 işlemciye ihtiyacı olacak. Öte yandan oyunu orta ayarlarda oynamak için 16GB RAM, Core i7-7700K veya AMD Ryzen 7 3700X işlemci ve Nvidia RTX 3060 / RX 6600 XT ekran kartı isteniyor.
Öte yandan okları 4K ve Ray Tracing'e çevirdiğimizde, oyuncuların RTX 4070 veya 4080 ekran kartına ihtiyacı olacak. Ayrıca bu ayarlarda FSR ve DLSS'in aktif olduğunu belirtelim. Bu bilgilerin ışığında Alan Wake 2'nin orta ve üst düzey sistemlere destek sunacağını söyleyebiliriz. Ancak 2K ve üzeri ayarlarda gereksinimler büyük oranda artıyor.
Minimum sistem gereksinimleri
- Geçerli Ayar: Düşük /1080p, / DLSS / FSR 2.0 - Kalite
- İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600
- Ekran kartı belleği: 6 GB
- Depolama: 90GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- Geçerli Ayar: Orta 1080P / 2K, DLSS / FSR 2.0 - Dengeli veya performans
- İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 veya AMD Radeon RX 6600 XT, 6700 XT
- Ekran kartı belleği: 8 GB
- Depolama: 90GB boş alan
Ultra sistem gereksinimleri
- Geçerli Ayar: Yüksek 4K / DLSS / FSR 2.0 - Performans
- İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT,
- Ekran kartı belleği: 8 GB
- Depolama: 90GB boş alan
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.