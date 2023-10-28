Alan Wake II GeForce Now'a eklendi

Alan Wake 2’nin muhteşem grafiklerini GeForce Now ile deneyimleyin
Oldukça yüksek sistem gereksinimleri ile dikkatleri üzerine çeken Alan Wake 2, çıkışı ile bu sistem gereksinimlerinin aslında bir optimizasyon sorunundan kaynaklanmadığını kanıtlamış oldu. Yeni neslin en iyi görsellere sahip oyunlarından biri olan Alan Wake 2, yüksek sistem gereksinimlerine rağmen artık daha fazla oyuncu tarafından oynanabilecek.
Çıkışında yapımın GeForce Now’a eklenmemesi, servis abonelerini bir hayli gerse de Nvidia, çıkışından yalnızca birkaç gün sonra oyunu servise ekledi. Yapıma sahip oyuncular, GeForce Now abonelikleri ile oyuna erişebilecek. Ancak oyunun GeForce Now sisteminde birkaç hataya sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Nvidia’nın bu durumu yakında çözmesi bekleniyor ancak o zamana kadar Alan Wake 2’ye GeForce Now üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, hata bildirimlerini göz ardı ederek ve gerektiğinde oyunu yeniden başlatarak yapımı deneyimleyebilecek. GeForce Now’un Ultimate aboneliğine sahip kullanıcılar ise Alan Wake’i DLSS Fragme Generation ve DLSS Ray Reconstruction gibi ekstra özellikler ile deneyimleyebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.