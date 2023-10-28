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    Anlık Bildirim

    Alan Wake II GeForce Now'a eklendi

    Remedy’nin yeni yapımı Alan Wake 2, çıkışından birkaç gün sonra NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now’a eklendi. Oyuna sahip kullanıcılar artık servis üzerinde yapıma erişebilecek.
    Alan Wake 2 GeForce Now servisine eklendi Tam Boyutta Gör
    Max Payne, Alan Wake, Quantum Break ve Control gibi başarılı yapımlar ile bilinen Remedy Entertainment’ın yeni yapımı Alan Wake 2, geçtiğimiz günlerde çıkış yapmıştı. PC, PS5 ve Xbox Series konsolları için geliştirilen yapım, kısa sürede yüksek inceleme puanları aldı ve birçok oyuncu tarafından gelmiş geçmiş en iyi grafikli oyun olarak adlandırıldı. Yapımın muhteşem görsellerini daha çok oyuncuya sunmak isteyen Nvidia, Alan Wake 2’yi GeForce Now servisine ekledi.

    Alan Wake 2’nin muhteşem grafiklerini GeForce Now ile deneyimleyin

    Oldukça yüksek sistem gereksinimleri ile dikkatleri üzerine çeken Alan Wake 2, çıkışı ile bu sistem gereksinimlerinin aslında bir optimizasyon sorunundan kaynaklanmadığını kanıtlamış oldu. Yeni neslin en iyi görsellere sahip oyunlarından biri olan Alan Wake 2, yüksek sistem gereksinimlerine rağmen artık daha fazla oyuncu tarafından oynanabilecek.

    Çıkışında yapımın GeForce Now’a eklenmemesi, servis abonelerini bir hayli gerse de Nvidia, çıkışından yalnızca birkaç gün sonra oyunu servise ekledi. Yapıma sahip oyuncular, GeForce Now abonelikleri ile oyuna erişebilecek. Ancak oyunun GeForce Now sisteminde birkaç hataya sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Nvidia’nın bu durumu yakında çözmesi bekleniyor ancak o zamana kadar Alan Wake 2’ye GeForce Now üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, hata bildirimlerini göz ardı ederek ve gerektiğinde oyunu yeniden başlatarak yapımı deneyimleyebilecek. GeForce Now’un Ultimate aboneliğine sahip kullanıcılar ise Alan Wake’i DLSS Fragme Generation ve DLSS Ray Reconstruction gibi ekstra özellikler ile deneyimleyebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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