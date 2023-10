Alan Wake II GeForce Now'a eklendi

Tam Boyutta Gör Max Payne, Alan Wake, Quantum Break ve Control gibi başarılı yapımlar ile bilinen Remedy Entertainment’ın yeni yapımı Alan Wake 2, geçtiğimiz günlerde çıkış yapmıştı. PC, PS5 ve Xbox Series konsolları için geliştirilen yapım, kısa sürede yüksek inceleme puanları aldı ve birçok oyuncu tarafından gelmiş geçmiş en iyi grafikli oyun olarak adlandırıldı. Yapımın muhteşem görsellerini daha çok oyuncuya sunmak isteyen Nvidia, Alan Wake 2’yi GeForce Now servisine ekledi.

Diablo IV deneyimlemek isteyenlere müjde 14 sa. önce eklendi

Alan Wake 2’nin muhteşem grafiklerini GeForce Now ile deneyimleyin

Oldukça yüksek sistem gereksinimleri ile dikkatleri üzerine çeken Alan Wake 2, çıkışı ile bu sistem gereksinimlerinin aslında bir optimizasyon sorunundan kaynaklanmadığını kanıtlamış oldu. Yeni neslin en iyi görsellere sahip oyunlarından biri olan Alan Wake 2, yüksek sistem gereksinimlerine rağmen artık daha fazla oyuncu tarafından oynanabilecek.

Çıkışında yapımın GeForce Now’a eklenmemesi, servis abonelerini bir hayli gerse de Nvidia, çıkışından yalnızca birkaç gün sonra oyunu servise ekledi. Yapıma sahip oyuncular, GeForce Now abonelikleri ile oyuna erişebilecek. Ancak oyunun GeForce Now sisteminde birkaç hataya sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Nvidia’nın bu durumu yakında çözmesi bekleniyor ancak o zamana kadar Alan Wake 2’ye GeForce Now üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, hata bildirimlerini göz ardı ederek ve gerektiğinde oyunu yeniden başlatarak yapımı deneyimleyebilecek. GeForce Now’un Ultimate aboneliğine sahip kullanıcılar ise Alan Wake’i DLSS Fragme Generation ve DLSS Ray Reconstruction gibi ekstra özellikler ile deneyimleyebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Alan Wake 2 GeForce Now servisine eklendi