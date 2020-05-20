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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alcatel markası iki yeni giriş seviyesi telefon tanıttı

    Alcatel 3X ve Alcatel 1SE akıllı telefon modelleri giriş seviyesinde çentikli ekran, 3 veya 4 kameralı paket, 4000 veya 5000mAh batarya şeklinde özellikler sunuyor.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Alcatel markası iki yeni giriş seviyesi telefon tanıttı
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    Çinli akıllı telefon üreticisi TCL bir yandan Plex markası ile üst seviyeye hitap etmeye çalışırken bir yandan Alcatel markası ile alt seviyeyi boş bırakmamaya çalışıyor. Bu hafta iki yeni Alcatel telefonu duyuruldu.

    Alcatel 3X özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 3X akıllı telefon modelinde 6.5 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Alt çene biraz kalın olsa da su damlası çentik tasarımı ekran-kasa oranına olumlu katkı yapıyor. Arka kısımda parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera yuvası yer alıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası"

    8 çekirdekli Helio P22 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon modelinde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5000MAh kapasiteli batarya ile iki güne yakın bir kullanım süresi sunuluyor.

    Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensör ve 5MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensör yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kamera paketi yapay zeka ile destekleniyor. Alcatel 3X modeli 150 Avro fiyat etiketine sahip.

    Alcatel markası iki yeni giriş seviyesi telefon tanıttı
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    Alcatel 1SE özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 1SE modeli ise 6.2 inçlik 1540x720 piksel çözünürlükte çentikli bir ekran sunuyor. 8 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 4000MAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon 100 Avro üzerinden satılacak.



    https://www.phonearena.com/news/Alcatel-3X-Alcatel-1SE-2020-official_id124753 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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