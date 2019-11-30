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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alibaba Cloud, kendi geliştirdiği makine öğrenimi algoritmasını GitHub'da paylaştı

    Alibaba Cloud, Microsoft'un açık kaynaklı yazılım geliştirme platformu GitHub'da, kendi geliştirdiği ve Alink olarak adlandırdığı bir makine öğrenimi algoritmasını kullanıma sundu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Alibaba Cloud, kendi geliştirdiği makine öğrenimi algoritmasını GitHub'da paylaştı
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    Alibaba Cloud, kendi geliştirdiği makine öğrenimine dayalı algoritma kütüphanesi olan Alink’in kaynak kodunun, dünyanın en büyük geliştirici topluluğu olan Github’da açık kaynak koduyla kullanıma sunulduğunu açıkladı. Kütüphane, çevrimiçi ürün önerisi ve akıllı müşteri hizmetleri gibi makine öğrenimi görevleri için verilerin işlenmesine yardımcı olan bir algoritma koleksiyonu sunuyor.

    Veri analistleri ve yazılım geliştiricileri, kendi yazılımlarını oluşturmak, istatistiksel analiz, makine öğrenimi, gerçek zamanlı tahmin, kişiselleştirilmiş öneri ve hata tespiti gibi işleri kolaylaştırmak için Github koduna erişebilirler.

    Alibaba Cloud, kendi geliştirdiği makine öğrenimi algoritmasını GitHub'da paylaştı
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    Alibaba Cloud Intelligence Veri Platformu bölümünün başkanı Jia Yangqing : “GitHub'a en çok katkıda bulunan 10 şirketten biri olarak, yazılım geliştirme döngülerimizde açık kaynak topluluğuyla mümkün olan en kısa sürede bağlantı kurmayı taahhüt ediyoruz. Alink’i GitHub’da paylaşmak, bu uzun süredir devam eden taahhüdümüzün altını çiziyor.” diyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon sunucuları ARM tabanlı daha hızlı çipsetler ile yenilenecek"

    Alibaba'nın, bu yıl 11 Kasım'da gerçekleşen alışveriş festivalinde kullandığı Alink, Alibaba'nın e-ticaret platformu Tmall'da, ürün önerilerinin tıklama oranını % 4 oranında artırmaya yardımcı oldu.



    https://www.zdnet.com/article/alibaba-cloud-publishes-machine-learning-algorithm-on-github/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom 1 sa.
    Editör'ün programcılık bilgisinde Hello World bile yok sanırım.
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    Amd64x2 2 sa.
    Kullanılan dil/framework-library hiç bir bilgi yokta, bari github linkini verseydiniz

    Ayrıca "github kodu" ifadesi biraz yanlış olmuş. Github, kaynak kodların barındırıldığı platformun adı, bir programlama dili değil.
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