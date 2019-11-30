Alibaba Cloud, kendi geliştirdiği makine öğrenimi algoritmasını GitHub'da paylaştı

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Alibaba Cloud, kendi geliştirdiği makine öğrenimine dayalı algoritma kütüphanesi olan Alink’in kaynak kodunun, dünyanın en büyük geliştirici topluluğu olan Github’da açık kaynak koduyla kullanıma sunulduğunu açıkladı. Kütüphane, çevrimiçi ürün önerisi ve akıllı müşteri hizmetleri gibi makine öğrenimi görevleri için verilerin işlenmesine yardımcı olan bir algoritma koleksiyonu sunuyor.

Veri analistleri ve yazılım geliştiricileri, kendi yazılımlarını oluşturmak, istatistiksel analiz, makine öğrenimi, gerçek zamanlı tahmin, kişiselleştirilmiş öneri ve hata tespiti gibi işleri kolaylaştırmak için Github koduna erişebilirler.

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Alibaba Cloud Intelligence Veri Platformu bölümünün başkanı Jia Yangqing : “GitHub'a en çok katkıda bulunan 10 şirketten biri olarak, yazılım geliştirme döngülerimizde açık kaynak topluluğuyla mümkün olan en kısa sürede bağlantı kurmayı taahhüt ediyoruz. Alink’i GitHub’da paylaşmak, bu uzun süredir devam eden taahhüdümüzün altını çiziyor.” diyor.

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Alibaba'nın, bu yıl 11 Kasım'da gerçekleşen alışveriş festivalinde kullandığı Alink, Alibaba'nın e-ticaret platformu Tmall'da, ürün önerilerinin tıklama oranını % 4 oranında artırmaya yardımcı oldu.

https://www.zdnet.com/article/alibaba-cloud-publishes-machine-learning-algorithm-on-github/