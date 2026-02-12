ByteDance ve Alibaba’dan Nano Banana Pro’ya rakip hamle

Tam Boyutta Gör ByteDance ve Alibaba Cloud, Google’ın Nano Banana Pro modeline doğrudan rakip olarak konumlanan yeni yapay zeka görüntü oluşturma sistemlerini duyurdu. ByteDance, Seedream 5.0 modelini Çin’de Jimeng ve küresel pazarda CapCut üzerinden beta testine açarken Alibaba Cloud ise Qwen-Image-2.0’ı Qwen platformları üzerinden erişime sundu. Her iki model de metinden görsele üretim ve gelişmiş düzenleme yeteneklerini tek çatı altında topluyor.

OpenAI’nin Jony Ive tasarımlı yapay zeka cihazı 2027’ye ertelendi 1 gün önce eklendi

İşte yeni yapay zeka destekli görüntü işleme araçları Seedream 5.0 ve Qwen-Image-2.0'ın özellikleri:

ByteDance’in Seedream 5.0 modeli şirketin kendi tescilli altyapısı üzerine inşa edilirken Alibaba Qwen-Image-2.0 Qwen’in çok modlu mimarisini temel alıyor. Google Nano Banana Pro ise Google DeepMind tarafından geliştirildi ve Gemini 3 Pro Image motoru üzerine çalışmakta. Bu üç model de farklı teknoloji ekosistemlerinden besleniyor olsa da metinden görsele üretim ve gelişmiş düzenleme yeteneklerini merkezine alıyor.

ByteDance’in Seedream 5.0 modeli, 2K ve 4K çözünürlükte çıktı desteği sunarak yüksek detaylı görsel üretimine odaklanıyor. Şirket, modelin karmaşık komutları anlama ve mantıksal çıkarım yapma kapasitesinin önceki nesillere kıyasla geliştirildiğini belirtiyor. Kullanıcılar, oluşturdukları bir görselin yalnızca belirli bölümlerini değiştirip geri kalan yapıyı koruyabiliyor. Örneğin karlı bir gece sahnesi oluşturulduktan sonra yalnızca ışıkların açılıp kapatılması gibi müdahaleler yapılabiliyor. Bu süreçte tüm sahnenin baştan üretilmesine gerek kalmıyor.

Alibaba Cloud’un Qwen-Image-2.0 modeli ise görüntü oluşturma ve düzenlemeyi tek bir sistemde bütünleştiriyor. Modelin 1.000’e kadar token uzunluğunda komutları desteklemesi, ayrıntılı sahne tariflerine olanak tanıyor. Bu durum, özellikle çok karakterli veya çok katmanlı tasarımlarda bağlamsal tutarlılığı koruma açısından önem taşıyor. Qwen-Image-2.0 yerel olarak 2048×2048 piksel, yani 2K çözünürlükte çıktı üretebiliyor.

Tam Boyutta Gör Google Nano Banana Pro ise Google DeepMind tarafından geliştirilen ve Gemini 3 Pro Image altyapısı üzerine inşa edilen bir model olarak karşımıza çıkmakta. 4K çözünürlüğe kadar çıktı desteği sunan sistem, gelişmiş çok dilli metin üretimi ve entegre düzenleme araçlarıyla öne çıkıyor. Resmi bir token limiti açıklanmamış olsa da istem tabanlı üretim yeteneklerinin ileri seviyede olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede üç modelin de metinden görsele üretim, düzenleme entegrasyonu ve yüksek çözünürlük desteği sunduğu görülüyor. Ancak uzun komut işleme kapasitesi ve tipografi performansı gibi alanlarda farklılaşmalar mevcut.

Metin üretimi tarafında da dikkat çekici ayrımlar bulunuyor. Seedream 5.0 görseller içinde okunabilir metin oluşturabiliyor. Qwen-Image-2.0 ise özellikle Çince metin ve karmaşık kaligrafi üretiminde güçlü performans sergilemesiyle öne çıkıyor. Google Nano Banana Pro’nun ise çok dilli metin üretiminde gelişmiş bir altyapı sunduğu belirtiliyor.

ByteDance’in bu lansmanı, kısa süre önce tanıttığı Seedance 2.0 yapay zeka video modelinin ardından gelmesi açısından da dikkat çekiyor. Seedance 2.0 daha çok gerçekçi yapay zeka videolarına odaklanırken, Seedream 5.0 görüntü üretimi ve düzenleme tarafında konumlanıyor. Erişilebilirlik açısından ise Seedream 5.0’ın Jimeng ve CapCut üzerinden beta sürecinde olması, kullanıcı geri bildirimlerinin modelin nihai sürümüne yön vereceğini gösteriyor. Qwen-Image-2.0 ise Qwen platformları üzerinden kullanılabiliyor. Rekabet tarafında Nano Banana Pro’nun Gemini uygulamaları ve Google yapay zeka araçları aracılığıyla erişilebilir olması ise ekosistem entegrasyonu bakımından avantaj sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ByteDance ve Alibaba’dan Nano Banana Pro’ya rakip hamle

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: