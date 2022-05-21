Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hayatı dizi oluyor

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Variety'nin haberine göre Fransız film stüdyosu Oble, teknoloji devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı konu alan "Jack's Magic" (Jack'in Büyüsü) adlı biyografik diziyi çekecek.

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İngilizce öğretmenliğinden, başarılı iş adamlığına

Dizinin konusu, başlangıç tarihi, oyuncu kadrosu ve yönetmeni henüz açıklanmadı. Projenin, Duncan Clark'ın en çok satan "Alibaba Jack Ma'nın Evi" adlı kitabından uyarlanacağı biliniyor. Yazar aynı zamanda dizinin gelişimine de katkıda bulunacak. Kitap, Ma'nın mütevazi bir İngilizce öğretmeninden başarılı bir iş adamına yolculuğunu anlatıyor.

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Oble'ın kurucu ortağı Hugo Brisbois konuyla ilgili olarak: "Jack Ma'nın hayat hikayesi büyüleyici ama Batı'da çok az biliniyor. O, Çin'de İnternet'in potansiyelini anlayan ilk kişilerden biri olan ve her şeye rağmen onu kullanabilen, düzenlemelere manevralarla karşılık veren ve Silikon Vadisi'nin devlerini yenerek yerli bir şampiyon yaratan bir iş kahramanı." dedi.

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