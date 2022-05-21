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    Anlık Bildirim

    Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hayatı dizi oluyor

    Fransız film şirketi Oble, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hayatını konu alan Jack's Magic adlı biyografik bir dizi çekecek.                                    
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    Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hayatı dizi oluyor
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    Variety'nin haberine göre Fransız film stüdyosu Oble, teknoloji devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı konu alan "Jack's Magic" (Jack'in Büyüsü) adlı biyografik diziyi çekecek.

    İngilizce öğretmenliğinden, başarılı iş adamlığına

    Dizinin konusu, başlangıç tarihi, oyuncu kadrosu ve yönetmeni henüz açıklanmadı. Projenin, Duncan Clark'ın en çok satan "Alibaba Jack Ma'nın Evi" adlı kitabından uyarlanacağı biliniyor. Yazar aynı zamanda dizinin gelişimine de katkıda bulunacak. Kitap, Ma'nın mütevazi bir İngilizce öğretmeninden başarılı bir iş adamına yolculuğunu anlatıyor.

    Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hayatı dizi oluyor
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    Oble'ın kurucu ortağı Hugo Brisbois konuyla ilgili olarak: "Jack Ma'nın hayat hikayesi büyüleyici ama Batı'da çok az biliniyor. O, Çin'de İnternet'in potansiyelini anlayan ilk kişilerden biri olan ve her şeye rağmen onu kullanabilen, düzenlemelere manevralarla karşılık veren ve Silikon Vadisi'nin devlerini yenerek yerli bir şampiyon yaratan bir iş kahramanı." dedi

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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