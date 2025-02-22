AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Şubat 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına alıyor olacağız.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta yapay zeka dünyasında haftanın en çok konuşulan gelişmesi xAI'ın Grok 3'ü tanıtması oldu. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Grok'un yeni model ailesini kullanıma sundu. Grok 3 kadar ses getirmemiş olsalar da bu hafta aslında yapay zekanın yakın bir gelecekte nerelere gidebileceğini gözler önüne üç önemli gelişme daha yaşandı. Microsoft yeni nesil kuantum çipi Majorana 1'ı tanıtırken, Figure ve Clone da yeni insansı robotlarını görücüye çıkardı. Özellikle bu insansı robotlar, bugüne kadar sadece bilim-kurgu eserlerinde gördüğümüz bu teknolojinin gerçeğe dönüşmeye artık sadece bir adım uzakta olduğunu gösterdi.

xAI, Grok 3'ü Kullanıma Sundu

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, X üzerinden kullanıcılara sunduğu yapay zeka programı Grok'un yeni versiyonunu tanıttı. Pro üyelerine özel olması beklenen Grok 3, kısa bir süreliğine herkesin erişimine açıldı. Şu anda bu yeni modeli tüm kullanıcılar deneyebiliyor.

xAI, Grok 3’ün tek bir modelden ibaret olmadığını, farklı versiyonlara sahip bir model ailesi olduğunu belirtiyor. Grok 3 mini, daha hızlı yanıtlar verirken doğruluk oranından biraz ödün veriyor. Grok 3 Reasoning ve Grok 3 mini Reasoning ise özellikle matematik, bilim ve programlama alanlarında daha derin düşünme yeteneği sunuyor. Bu yönüyle hem OpenAI’ın o3-mini modeline, hem de Çin merkezli DeepSeek’in R1 modeline doğrudan rakip oluyor.

Grok 3'ün tanıtıldığı etkinlikte Grok'un sesli konuşma özelliği de tanıtıldı ama bu özellik henüz kullanıcılara sunulmadı.

Microsoft, devrim yaratabilecek kuantum çipi Majorana 1'i tanıttı

Tam Boyutta Gör Microsoft, kuantum bilişim alanındaki 17 yıllık çalışmasının meyvesi olarak nitelendirdiği kuantum çiğini tanıttı. Majorana 1 adını taşıyan bu çip, topolojik çekirdek mimarisiyle üretildi. Hata oranı düşük ve stabil kübitler geliştirmek amacıyla yola çıkan Microsoft, Majorana 1'de elektronlar yerine 1937 yılında teorik fizikçi Ettore Majorana tarafından tanımlanan Majorana parçacıklarını kullanıyor. Ne katı, ne sıvı, ne de gaz olan bu topolojik süper iletkenler, indiyum arsenit (yarı iletken) ve alüminyum (süper iletken) tabakalarının atom seviyesinde birleştirilmesiyle oluşturuluyor.

Majorana 1 çipi, sadece avuç içi büyüklüğünde ve içinde sekiz topolojik kübit barındırıyor. Ancak bu çip, gelecekte bir milyon kübit kapasiteli devasa kuantum sistemlerine dönüşecek şekilde tasarlandı. Bu, kuantum bilgisayarların masaüstü bilgisayarlara benzer boyutlarda olabileceği anlamına geliyor. Microsoft’a göre, bu devrim niteliğindeki işlemci sayesinde sürdürülebilir tarımdan ilaç keşiflerine kadar pek çok alanda milyarlarca dolarlık laboratuvar çalışmalarından tasarruf sağlanabilecek.

Clone yeni insansı robotuyla hem heyecanlandırdı, hem korkuttu

İnsansı robotlar geliştiren şirketlerden biri olan Clone, bu hafta yeni android modelini tanıttı. Las-iskelet sistemine sahip bu iki ayaklı robotun hem görünüşü hem de çok yönlü hareket kabiliyeti görenleri hem heyecanlandırdı hem de ürküttü. Clone'un kas-iskelet sistemli robotları, en azından tasarımsal olarak Tesla'nın Optimus'u gibi rakiplerinin önünde görünüyor.

Clone'un insansı robotu, robotlara yönelik bir işletim sistemi geliştirmekte olan Meta için de iyi bir seçenek olabilir. Bildiğiniz gibi Meta, robotların Android sistemi olarak tanımladığı bir yapay zeka üzerinde çalışıyor ama kendi robotlarını yapmayı düşünmüyor. Bunun yerine Clone ya da Figure gibi robot üreticileriyle işbirliği yapmayı düşünüyor.

Figure insansı robotlarına kendi geliştirdiği yapay zekayı entegre etti

Clone'un tanıttığı insansı robot görünüş olarak epey etkileyici olsa da aslında bu hafta insansı robotlar konusunda en heyecan verici paylaşım Figure'den geldi. Zira Figure sadece insansı robot yapmakla kalmadı, aynı zamanda bu robotun belli başlı görevleri anlayıp yerine getirmesini sağlayan bir yapay zeka de geliştirdi. Daha önce OpenAI'ın yapay zekasını kullanırken gördüğümüz Figure, bu kez kendi yapay zekasıyla hareket edip belli başlı görevleri yerine getirdi. Şirketin yapay zekası Helix adını taşıyor.

Pika, video içi ögeleri değiştiren yapay zekası Pikaswap'ı tanıttı

Görsel tarafında dikkat çekici işler yapan yapay zeka şirketlerinden biri olan Pika, video içindeki ögeleri başkalarıyla değiştiren yeni yapay zekası Pikaswap'ı tanıttı. Kullanıcıların videolara istedikleri bir ögeyi eklemek ya da var olan bir objeyi başkasıyla değiştirmek için eklemek istedikleri şeyin görselini yükselemeleri yetiyor. Örneğin bir köpeğin yer aldığı videoya bir sincap görseli yüklediğinizde, videodaki köpeğin yerini o alıyor. Pikaswap'ın duyurusu için paylaşılan tanıtım videosu sosyal medyada epey ses getirdi. Zira Pikaswap özellikle içerik üreticileri için yaratıcılıklarını maksimize edecek epey kullanışlı bir araç olabilir.

Microsoft'tan oyun dünyasını değiştirebilecek yapay zeka: Microsoft Muse

Yapay zeka ile oyun yapma konusunda bu haftanın asıl duyurusu ise Microsoft'tan geldi. Microsoft'un oyun vb. içerikler için interaktif dünyalar yaratabilen yeni yapay zeka modeli Muse'u tanıttı. Bu model, oyun mekaniğini kavrayabiliyor, 3D oyun dünyalarını anlayabiliyor ve oyuncuların eylemlerine gerçek zamanlı tepkiler verebiliyor.

Metin veya statik görüntülerle çalışan geleneksel yapay zeka modellerinin aksine Muse, araştırmacıların deyimiyle nesnelerin, karakterlerin ve ortamların zaman içinde üç boyutlu ortamda nasıl etkileşime girdiğine dair “pratik bir anlayış” geliştiriyor. Bu sayede sadece bir saniyelik oyun görüntüsünü analiz ederek fizik kurallarına uygun, iki dakikaya kadar sürebilen tutarlı sahneler üretebiliyor.

Microsoft’un Muse ile hedeflerinden biri de eski oyunları geleceğe taşımak. Xbox ekibi, bu teknolojiyi kullanarak klasik oyunları modern cihazlara optimize etmeyi planlıyor. Temel olarak Muse’un getirdiği üç önemli teknik yenilik bulunuyor: Oyun mekaniğini ve fizik kurallarını uzun sekanslar boyunca tutarlı bir şekilde sürdürebilme, aynı başlangıç noktasından farklı ancak mantıklı senaryolar üretebilme ve kullanıcıların oluşturulan sahneleri değiştirmesine olanak tanıyarak bu değişiklikleri tutarlı şekilde koruyabilme.

xAI, yapay zeka destekli oyun stüdyosu kuruyor

Bu hafta xAI cephesinden gelen bir diğer dikkat çekici açıklama da oyun dünyasıyla ilgiliydi. Elon Musk, xAI bünyesinde bir oyun stüdyosu kurmayı planladıklarını duyurdu. Bu stüdyo,foto-gerçekçi grafiklere sahip 'yapay zeka oyunları' geliştirecek.

Grok 3’ün tanıtıldığı etkinlikte bu yapay zeka ile yapılan Tetris benzeri basit bir oyunu da sergleyen Elon Musk, xAI'nin oyun stüdyosuna katılmak isteyen yetenekli geliştiricileri ekibe dahil olmaya davet etti.

Bilim insanları kendi kendini eğitebilen bir yapay zeka algoritması geliştirdi

Sidney Teknik Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, verileri analiz ederek kendisini eğitebilen, bunun için insanlara ya da insanlar tarafından yaratılmış etiketlere ihtiyaç duymayan bir yapay zeka algoritması geliştirdiler. Torque Clustering adını taşıyan bu yapay zeka, veriler içindeki örüntüleri kendi başına tanımlayabiliyor ve bu yeni veriyi bilgi dağarcığına ekliyor.

Torque Clustering'in daha önce etiketlenmemiş ya da tanımlanmamış kalıpları ve örüntüleri tespit edebiliyor olması, büyük veri yığınlarını analiz edip faydalı bilgiler elde etmesini mümkün kılabilir. Torque Clustering'in daha da gelişmiş versiyonları, hastalıklara teşhis koymak ya da bir sistem içindeki uyumsuz parçaları ayıklamak gibi pek çok görev için kullanılabilir.

Vision Pro, Apple Intelligence desteğine kavuşuyor

Apple Intelligence isimli servis paketini iPhone, iPad ve Mac sahiplerinin kullanımına sunan Apple, yakında bu paketi Vision Pro'ya da getirecek. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Apple Intelligence yapay zeka paketinin yakında Vision Pro’ya entegre edileceğini öne sürdü. Eğer bu duyum doğruysa Vision Pro kullanıcıları yakında Apple’ın Yazma Araçları, Genmoji ve Image Playground gibi yapay zeka özelliklerini kullanabilecek.

Eski OpenAI CTO'su Mira Murati, Yeni Yapay Zeka Şirketinin Detaylarını Paylaştı

Tam Boyutta Gör Sam Altman'la ters düştükten sonra bir bir OpenAI'dan ayrılan eski OpenAI yöneticileri, şimdi kendi şirketlerini kuruyorlar. Bu yöneticilerden biri olan eski OpenAI CTO'su Mira Murati, bir süredir gündemde olan AI şirketinin Thinking Machines Lab olacağını açıkladı. Şirketin hedefi, AI sistemlerini daha iyi anlaşılabilir, kişiselleştirilebilir ve insan ihtiyaçlarına uygun hale getirmek. Murati ve girişimi, genel olarak yetenekli yapay zeka sistemleri oluşturmak için araçlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Murati’nin CEO koltuğunda olduğu Thinking Machines Lab, OpenAI’ın kurucu ortaklarından John Schulman’ı baş bilim insanı, OpenAI’ın eski araştırma şefi Barret Zoph’u ise CTO olarak bünyesine kattı. Firmanın çalışanları arasında sadece OpenAI’dan değil, Character AI ve Google DeepMind'dan da isimler bulunuyor.

Perplexity, DeepSeek R1'nin tarafsız ve sansürsüz bir versiyonunu geliştirdi

Çin merkezli DeepSeek, büyük ses getren yapay zeka modeli DeepSeek-R1'i açık kaynak kodlu olarak paylaştığı için, şimdi başka şirketler de R1'i kullanarak kendi yapay zekalarını geliştirebiliyorlar. Bu şirketlerden biri olan Perplexity, bu hafta "Perplexity Open Sources R1 1776 Unbiased Reasoning Model"i kullanıma sundu. Perplexity, bunun DeepSeek-R1'in tarafsız ve sansürsüz bir versiyonu olduğunu söylüyor. Örneğin DeepSeek-R1'a Tayvan'ın bağımsızlığı hakkında bir soru sorulduğunda R1 Tayvan'ın Çin'in parçası olduğunu söylerken, Perplexity'nin modeli epey tartışmalı olan bu konunun farklı yönlerini kullanıcılara sunuyor.

ChatGPT, haftalık 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Yapay zeka dünyasında yaşanan bu patlamanın fitili ateşleyen yapay zeka olan ChatGPT, bu hafta itibarıyla 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Buna ek olarak ChatGPT’ye güvenen kurumsal kullanıcıların sayısı da 2 milyonu aşmış durumda.

OpenAI, yapay zekaya uyguladığı sansürü gevşetti

Yapay zeka alanı büyüyüp hem rekabet hem de gelir potansiyeli arttıkça, ilk başta yola çıkarken belirlenen prensipler de bir bir ortadan kalkıyor. Google'ın geçtiğimiz günlerde yapay zeka ilkelerini değiştirip yapay zekanın silahlarda kullanılmasının önünü açmasının ardından bu hafta da benzer bir hamle OpenAI'dan geldi.

OpenAI, ChatGPT'nin içerik üretme sınırlarını yeniden çizerek "yetişkinlere uygun" içeriklerin oluşturulmasına belirli koşullar altında izin veren yeni politikalarını duyurdu. ChatGPT artık uygun bağlamlarda erotik ve şiddet içeren içerikler üretebilecek. Bu değişiklik, yapay zeka ve sansür ekseninde önemli bir dönüşümün başladığını gösteriyor.

Google, bilim insanlarına yardımcı olacak yapay zeka ajanı "AI co-scientist"i tanıttı

Google bu hafta AI co-scientist adını verdiği yeni bir yapay zeka prorgamı tanıttı. AI co-scientist, adından da anlaşılacağı üzere bilim insanlarına yardımcı olması için geliştirildi. Google, Gemini 2.0 kullanılarak geliştirilen bu yapay zeka ajanının hipotez üretme, rapor hazırlama ve araştırma yürütme gibi pek çok farklı konuda yardımcı olacağını söylüyor.

Güney Kore, yapay zeka için 10 bin GPU temin etmeyi planlıyor

Yapay zeka alanına yatırımların hızla artması, GPU'ya olan talebin de kayda değer ölçüde artmasına sebep oldu. Özellikle yapay zeka modellerinin eğitilmesinde ve işletilmesinde kullanılan en gelişmiş GPU'lar yok satıyor. Öyle ki sadece şirketler değil devletler bile bunları temin etmekte güçlük çekebiliyor. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından devletler GPU kapasitelerini arttırmak için anlaşmalar yapıyor. Bu ülkelerden biri olan Güney Kore, yapay zeka için 10 bin GPU temin etmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 23 Şubat 2025