Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Alice Müzikali, 10 Şubat'ta Disney+'ta

Övgü dolu yorumlar alan ‘Alice Müzikali’nin zengin oyuncu kadrosunda; Serenay Sarıkaya “Alice”, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” karakterine hayat veriyor. 2019 yılından bu zamana aralıksız kapalı gişe devam eden müzikalin oyuncuları ilk kez kendini izleyebilecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Dev prodüksiyonu, başarılı oyuncu kadrosu, efsanevi hikayesi, gösterişli kostümleri, keyifli şarkıları ve danslarıyla canlı olarak sahnelenmeye de devam eden ‘Alice Müzikali’ 10 Şubat itibarıyla Disney+’ta yayında.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?