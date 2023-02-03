Ford, Formula 1’e döndüğünü harika bir video ile duyurdu

- Ford, 2026’dan itibaren F1’e dönüyor
- Red Bull ve AlphaTauri motorları Ford’a emanet
- Ford’un son şampiyonu Michael Schumacher
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Ford, 2026’dan itibaren F1’e dönüyor
Ford’un 3 Şubat tarihinde New York’ta düzenlediği basın toplantısında ünlü otomobil devinin 2026'dan itibaren F1'e gireceği duyuruldu. Yapılan açıklamada Ford’un F1’e takım olarak değil eskiden de olduğu gibi motor tedarikçisi olarak katılacağı söylendi. Bununla birlikte Ford, 2026’dan itibaren Red Bull ve kardeş takımı AlphaTauri'nin motor partneri olacak.
Red Bull ve AlphaTauri motorları Ford’a emanet
Ford Başkanı ve CEO'su Jim Farley şunları ekledi: "Ford'un Red Bull Racing ile Formula 1'e dönüşü, tamamen şirket olarak nereye gittiğimizle ilgili. F1, yenilik yapmak, fikirleri ve teknolojileri paylaşmak ve on milyonlarca yeni müşteriyle bağlantı kurmak için inanılmaz derecede uygun maliyetli bir platform olacak."
Ford’un son şampiyonu Michael Schumacher
Bununla birlikte 2026 motor kurallarına imza atan altı üretici Alpine/Renault Racing, Audi, Ferrari S.p.A., Honda Racing Corporation, Mercedes-AMG High Power Performance ve Red Bull Ford oldu. 2026 itibariyle F1’de Mercedes, Ferrari, Ford, Audi ve Renault kapışması olacak. Ek olarak Ford’un spora dönüş için yayınladığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.formula1.com/en/latest/article.breaking-ford-announce-new-technical-partnership-with-red-bull-for-2026-and.177bB2z0b7Iw6C79l1YQ9b.html https://www.motorsport.com/f1/news/ford-confirms-formula-1-return-for-2026/10427636/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?