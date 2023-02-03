Ford, Formula 1’e döndüğünü harika bir video ile duyurdu

Tam Boyutta Gör Son olarak 2004 yılında Jaguar adıyla Formula 1’de boy gösteren Ford, uzunca bir aranın ardından tekrar efsanesi olduğu mecraya geri döneceğini duyurdu. Motor sporları tutkunları için F1 giderek daha iyi bir hal alırken spora katılan yeni dev isimler şimdiden büyük bir heyecan yaratmışa benziyor.

Ford, 2026’dan itibaren F1’e dönüyor

Ford’un 3 Şubat tarihinde New York’ta düzenlediği basın toplantısında ünlü otomobil devinin 2026'dan itibaren F1'e gireceği duyuruldu. Yapılan açıklamada Ford’un F1’e takım olarak değil eskiden de olduğu gibi motor tedarikçisi olarak katılacağı söylendi. Bununla birlikte Ford, 2026’dan itibaren Red Bull ve kardeş takımı AlphaTauri'nin motor partneri olacak.

Red Bull ve AlphaTauri motorları Ford’a emanet

Tam Boyutta Gör Şirket, 2026'dan en az 2030'a kadar iki takımına tedarik sağlamak için Red Bull Powertrains'e ortak olacak ve şirketin yeni adı Red Bull Ford Powertrains olacak. Ford, 2026 yılında kullanılaack 350kW'lık bir elektrik motoru için Red Bull ile çalışmalara hemen başlayacak. Ford'un içten yanmalı motor gelişiminin yanı sıra pil hücresi, elektrikli motor teknolojisi ve diğer yazılım öğeleri gibi alanlarda da Red Bull’a yardım etmesi bekleniyor.

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Ford Başkanı ve CEO'su Jim Farley şunları ekledi: "Ford'un Red Bull Racing ile Formula 1'e dönüşü, tamamen şirket olarak nereye gittiğimizle ilgili. F1, yenilik yapmak, fikirleri ve teknolojileri paylaşmak ve on milyonlarca yeni müşteriyle bağlantı kurmak için inanılmaz derecede uygun maliyetli bir platform olacak."

Ford’un son şampiyonu Michael Schumacher

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Ford, 1960’lardan 1990’lara kadar sporda büyük başarılara imza attı. O tarihlerde Ford motorları dominasyonun anahtarıydı. Ford motorunu kullanarak şampiyon olan son takım 1994 yılında Benetton olurken son pilot ise o aracın sürücüsü, efsanevi Michael Schumacher’di.

Bununla birlikte 2026 motor kurallarına imza atan altı üretici Alpine/Renault Racing, Audi, Ferrari S.p.A., Honda Racing Corporation, Mercedes-AMG High Power Performance ve Red Bull Ford oldu. 2026 itibariyle F1’de Mercedes, Ferrari, Ford, Audi ve Renault kapışması olacak. Ek olarak Ford’un spora dönüş için yayınladığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Formula 1 efsanesi Ford, spora döndüğünü duyurdu