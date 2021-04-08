Alman hükümeti yeni Commandos oyununa sponsor oldu: Origins projesine büyük hibe!

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Alman hükümeti, yerel oyun endüstrisini desteklemek için 50 milyon euro tahsis etti. Kült projelerin devamı üzerinde çalışan birçok tanınmış geliştiricinin hibe alması ile birlikte yeni oyunların detayları da ortaya çıktı.

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Kalypso Media'nın bir parçası olarak faaliyet gösteren Claymore Game Studios, ikonik Commandos serisinin devamı üzerinde çalışıyor. Commandos: Origins isimli oyunun yapımı için devlet bütçesinden 1.53 milyon euro para ayrıldı.

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2023 yılında çıkış yapması bekleniyor

Origins projesi 2022 yılında finanse edilecek. Dolayısı ile oyunun 2023 yılından önce çıkış yapması beklenmiyor. Yeni Commandos oyununun geliştiricileri dışında irili ufaklı birçok oyun stüdyosu da hibe listesinde yer alıyor.

Black Forest Games'e şimdilik Project Cattleprod 2 olarak anılan aksiyon-macera oyunu için 2.23 milyon euro tahsis edildi. Shadow Tactics: Blades of the Shogun ve Desperados 3 ile tanınan Mimimi Games ise yeni oyun projesi için 2.03 milyon euro kaptı.

Bir milyon euro'nun üzerinde hibe alan stüdyolar ve projeleri:

Black Forest Games — Project Cattleprod 2 (2.23 milyon euro)

Mimimi Games — Süßkartoffel (2.03 milyon euro)

Claymore Game Studios — Commandos: Origins (1.53 milyon euro)

Gaming Minds Studios — Railway Empire 2 (1.51 milyon euro)

Snowprint Studios — Projekt LOKI (1.51 milyon euro)

M2P Entertainment — Plush Bunnies Havoc — Reloaded (1.41 milyon euro)

Aeria Games — Splitstream (1.30 milyon euro)

Stratosphere Games — MiniCiv (1.02 milyon euro)

https://www.gameswirtschaft.de/wirtschaft/black-forest-games-bmvi-destroy-all-humans-2/

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