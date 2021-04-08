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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alman hükümeti yeni Commandos oyununa sponsor oldu: Origins projesine büyük hibe!

    Yerel oyun endüstrisini desteklemek için 50 milyon euro tahsis etme kararı alan Alman hükümeti, bu paranın bir kısmını yeni Commandos oyununun yapımında harcanmak üzere Claymore Game Studios'a ayırdı.
    08 Nisan 2021, 15:00 (6 gün)
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    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Alman hükümeti yeni Commandos oyununa sponsor oldu: Origins projesine büyük hibe!
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    Alman hükümeti, yerel oyun endüstrisini desteklemek için 50 milyon euro tahsis etti. Kült projelerin devamı üzerinde çalışan birçok tanınmış geliştiricinin hibe alması ile birlikte yeni oyunların detayları da ortaya çıktı.

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    Kalypso Media'nın bir parçası olarak faaliyet gösteren Claymore Game Studios, ikonik Commandos serisinin devamı üzerinde çalışıyor. Commandos: Origins isimli oyunun yapımı için devlet bütçesinden 1.53 milyon euro para ayrıldı.

    Alman hükümeti yeni Commandos oyununa sponsor oldu: Origins projesine büyük hibe!
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    2023 yılında çıkış yapması bekleniyor

    Origins projesi 2022 yılında finanse edilecek. Dolayısı ile oyunun 2023 yılından önce çıkış yapması beklenmiyor. Yeni Commandos oyununun geliştiricileri dışında irili ufaklı birçok oyun stüdyosu da hibe listesinde yer alıyor.

    Black Forest Games'e şimdilik Project Cattleprod 2 olarak anılan aksiyon-macera oyunu için 2.23 milyon euro tahsis edildi. Shadow Tactics: Blades of the Shogun ve Desperados 3 ile tanınan Mimimi Games ise yeni oyun projesi için 2.03 milyon euro kaptı.

    Bir milyon euro'nun üzerinde hibe alan stüdyolar ve projeleri:

    • Black Forest Games — Project Cattleprod 2 (2.23 milyon euro)
    • Mimimi Games — Süßkartoffel (2.03 milyon euro)
    • Claymore Game Studios — Commandos: Origins (1.53 milyon euro)
    • Gaming Minds Studios — Railway Empire 2 (1.51 milyon euro)
    • Snowprint Studios — Projekt LOKI (1.51 milyon euro)
    • M2P Entertainment — Plush Bunnies Havoc — Reloaded (1.41 milyon euro)
    • Aeria Games — Splitstream (1.30 milyon euro)
    • Stratosphere Games — MiniCiv (1.02 milyon euro)


    https://www.gameswirtschaft.de/wirtschaft/black-forest-games-bmvi-destroy-all-humans-2/
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    T teknodetay86 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Efsane oyundur , özellikle oynamayan varsa commandos 2 yi öneriririm. Bu oyundaki yapay zeka ve olasılık şuanki oyunlarda yok. Bölümleri birçok kombinasyonda bitirebilirsiniz. tek düze değil.
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    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyundur tavsiye ederim
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    .: mds :. (mds mds) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ein verletzter.! Alarm, Alarm..!
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    CoreXXX (fatih tat) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Commandos. Desparados. Shadow tactics gibi action strateji oyunlarına bayılıyorum. Heyecanla bekliyorum
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    aschil (Tuncay Şahin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Efsanedir, ne oynamıştım zamanında.

    Merakla bekliyorum.
    Yanıtla +1
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Devletin bir oyuna sponsor olması mı.. Nerden baksan kral hareket
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    feylosoft (Gurhan Erkal) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun ilk sürümünü deliler gibi oynamıştık.

    Oyunu oynadığımız bilgisayar, arkadaşa ait 32 ramlı bir pentium 233 dü. Sonra arkadaşla birlikte makineyi upgrade ettik. Pentium 3 733 - 128 mb ram oldu. Commandosu tekrar kurduk hevesle başına bir oturduk... O kadar komik şeyler oldu ki. Oyun tamamen alt seviye sistemlere göre yapılmış anlaşılan. Commandos o kadar hızlı açılıyor ki, sürünen askerler şimşek hızıyla hareket ediyor haritanın bir ucundan diğer ucuna koşmaları 2 saniye almıyordu. Biz ne olduğunu anlamadan ani bir şekilde almanlar bizim adamları görüyor, öldürüyor ve oyun bitiyordu yaklaşık 10 sn sürüyordu bütün bunlar:). Hayatımda gördüğüm en kötü konfigüre edilmiş oyundu:) ama çok keyif alıyorduk hakkını yemeyelim:)
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    SuperVisör (mahir cam) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    devletin inceligine bak ya bizdede olsa örnek Dune oyununa sponsor olsa mükemmel strateji oyunu
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    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yüzümde kocaman bir gülümseme var şu an ve sadece bunun sebebi sadece "green beret" i görmüş olmam.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ne oyundu be gece gündüz oynardım
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    1848 kez okundu.
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