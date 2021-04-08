Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

Arama devi Google geçtiğimiz yılki geliştirici konferansını koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmişti. Şirket bu yıl Google I/O etkinliğini düzenleme kararı aldı. Konferans ücretsiz olacak ve çevrimiçi formatta gerçekleştirilecek.İlginizi Çekebilir Huawei Geliştirici Konferansı'nın tarihi açıklandı: EMUI 11 ve HarmonyOS 2.0 geliyor
Ayrıca Bkz. "Nokia ve Lenovo arasındaki patent anlaşmazlığı çözüldü"
Bu yılki Google I/O etkinliği 18-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bu arada kullanıcıların kayıt yaptırabilecekleri web sitesi yayına açılmış durumda. Söz konusu tarihten bir hafta sonra ise Microsoft'un Build geliştirici konferansı düzenlenecek.
Neler bekleniyor?
Hem tüketicileri hem de geliştiricileri hedefleyen çeşitli duyuruların yapılacağı Google I/O 2021 etkinliğinde teknik oturumlar, seminerler, toplantılar ve çok daha fazlası yer alacak. Konferansın tam programı Nisan ayı sonunda paylaşılacak.
Google I/O 2021'de Android 12'nin duyurulması bekleniyor. Ayrıca Google Asistan, Google Fotoğraflar, Haritalar, Drive gibi şirketin ürünleriyle ilgili bilgilendirme yapılabilir. Etkinlik sırasında Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds kablosuz kulaklık modelinin tanıtılma ihtimali de var.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine diyorum hani o son özelliklere çok ihtiyaç duyan olabilir. Tabi ki en son versiyon daha özellikli daha iyi olabilir, her telefonda olsun keşke. Ama hayat memat meselesi yapanları tam anlayamıyorum.
Güncelleme ile telefon yavaşlatan ardından telefon çıkarıp satmaya calışan firmaya ne beklersin a50 a70 hepsini kullandım note serisi ama yalan olan tek şey var oda yazılım Android yavaş kim ne derse desin artık bende soğudum Android tarafından çok sıkıntı çektim thhye başvurdum kazandım vs telefon kırdım sattım aldım derken virüs geldi işler rastgitmedi maddiyat sıkıntımı çözersem iPhone alacağım yıldım artık Android buglardan 1205 xiaomi rdn9pro var ileti gelmiyor ekran açık kapalı iken komedi tam buglar.