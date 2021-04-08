Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

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Arama devi Google geçtiğimiz yılki geliştirici konferansını koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmişti. Şirket bu yıl Google I/O etkinliğini düzenleme kararı aldı. Konferans ücretsiz olacak ve çevrimiçi formatta gerçekleştirilecek.

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Bu yılki Google I/O etkinliği 18-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bu arada kullanıcıların kayıt yaptırabilecekleri web sitesi yayına açılmış durumda. Söz konusu tarihten bir hafta sonra ise Microsoft'un Build geliştirici konferansı düzenlenecek.

Neler bekleniyor?

Hem tüketicileri hem de geliştiricileri hedefleyen çeşitli duyuruların yapılacağı Google I/O 2021 etkinliğinde teknik oturumlar, seminerler, toplantılar ve çok daha fazlası yer alacak. Konferansın tam programı Nisan ayı sonunda paylaşılacak.

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Google I/O 2021'de Android 12'nin duyurulması bekleniyor. Ayrıca Google Asistan, Google Fotoğraflar, Haritalar, Drive gibi şirketin ürünleriyle ilgili bilgilendirme yapılabilir. Etkinlik sırasında Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds kablosuz kulaklık modelinin tanıtılma ihtimali de var.

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