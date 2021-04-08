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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

    Arama devi Google geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiği I/O geliştirici konferansını bu yıl düzenleyecek. Android 12'nin sahneye çıkacağı etkinliğin tarihi açıklandı.
    08 Nisan 2021, 12:00 (6 gün)
    5,9b
    1
    12
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Arama devi Google geçtiğimiz yılki geliştirici konferansını koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmişti. Şirket bu yıl Google I/O etkinliğini düzenleme kararı aldı. Konferans ücretsiz olacak ve çevrimiçi formatta gerçekleştirilecek.

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    Bu yılki Google I/O etkinliği 18-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bu arada kullanıcıların kayıt yaptırabilecekleri web sitesi yayına açılmış durumda. Söz konusu tarihten bir hafta sonra ise Microsoft'un Build geliştirici konferansı düzenlenecek.

    Neler bekleniyor?

    Hem tüketicileri hem de geliştiricileri hedefleyen çeşitli duyuruların yapılacağı Google I/O 2021 etkinliğinde teknik oturumlar, seminerler, toplantılar ve çok daha fazlası yer alacak. Konferansın tam programı Nisan ayı sonunda paylaşılacak.

    Android 12'nin tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Google I/O 2021'de Android 12'nin duyurulması bekleniyor. Ayrıca Google Asistan, Google Fotoğraflar, Haritalar, Drive gibi şirketin ürünleriyle ilgili bilgilendirme yapılabilir. Etkinlik sırasında Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds kablosuz kulaklık modelinin tanıtılma ihtimali de var.



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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben daha 11 i alamadım teşekkürler xiaomi
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Peki neden Android kullanıyorsun? Artık çoğu marka (Mesela Samsung) 3 güncelleme (yani en az 3 yıl kullanım) vadetmeye başladı. Ayrıca Android'in 40 çeşit modeli yok? O zaman İPhone al? Kimse seni tutmuyor
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Haklısın. Arkadaşım telefonuna Android 11 geldiğini bile bilmiyor. Ama yine haklısın ben de her özelliğini kullanıyorum. HAKLISIN.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncellemeyi Android değil telefon markaları veriyor. Neden herkes bilmeden konuşuyor?
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    BENİM Telefon ANDROİD 6 ??
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    dugers (syt dgr) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık 8,9,10,11 yıllık güncellemeleri kaldırmalılar. Yerine Windowstaki gibi güncelleme sistemine geçilmeli. Zaten yıllardır major bir değişiklik de görmedik.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hani yeni versiyon gelmemesini savunmuyorum ama insanların bu kadar takıntısını da tam anlamlandıramıyorum. Yani herkes kendi telefonu 1 versiyon eski kalırsa sanki çöp olacakmış gibi konuşuyor. Şu an örneğin android 9 bile olsa çok büyük ne farklar var? Yani zaten güvenlik güncelleştirmesi geliyor eski modellere de her türlü. Onun dışında yeni versiyonda açıklanan 3-5 özelliğin kaçını kim hemen kullanıyor. Yani çoğu kullanıcının tam olarak o son özelliklerden haberi bile yoktur. 4-5 sene geçtikten sonra da zaten işlemcisi, ram'i hafızası artık ufak ufak zayıf kalmaya başlıyor (amiral gemilerinde) hele alt orta modellerde 4 seneyi geçiyorsa zaten can çekişiyordur. Bunun versiyon ile bir alakası yok ki. Mesela Galaxy S8 Android 9'a kadar çıkıyor. Ahh 10 ya da 11 yok diye hayıflanmıyorum. Zaten 64gb hafıza artık darboğaz yaratmaya başladı. Hani android 35'e kadar güncelleme alsa da ondan önce darboğaz yaratacak bir çok şeyi olacak. 4 senede mesela bataryası artık öldü. Geçen ay gittim 350 liraya yetkili servisten batarya yenilettim. O konuda tekrar ilk günkü gibi canavar oldu. Ama sonuçta ram, işlemci bir yere kadar dayanacak. Hani deseniz ki versiyondan ötürü uygulama yükleyemiyorum. Android 12 çıkıyor ama uygulamaların %99'u bildiğim kadarıyla android 6 ve üzerinde çalışıyor (galaxy S5)

    Yine diyorum hani o son özelliklere çok ihtiyaç duyan olabilir. Tabi ki en son versiyon daha özellikli daha iyi olabilir, her telefonda olsun keşke. Ama hayat memat meselesi yapanları tam anlayamıyorum.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung diyor hala ya adam ye Allahım.

    Güncelleme ile telefon yavaşlatan ardından telefon çıkarıp satmaya calışan firmaya ne beklersin a50 a70 hepsini kullandım note serisi ama yalan olan tek şey var oda yazılım Android yavaş kim ne derse desin artık bende soğudum Android tarafından çok sıkıntı çektim thhye başvurdum kazandım vs telefon kırdım sattım aldım derken virüs geldi işler rastgitmedi maddiyat sıkıntımı çözersem iPhone alacağım yıldım artık Android buglardan 1205 xiaomi rdn9pro var ileti gelmiyor ekran açık kapalı iken komedi tam buglar.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Android yazılım hususunda fiyasko. Ne marka alırsan al en fazla 2 yeni yazılım alırsın. Sürekli telefon almak için yapılıyor bu. Birde 40 çeşit model çıkarınca yazılım geliştirimeleri mümkün olmuyor. İphone al 5 sene garanti yazılım alırsın.
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    end0plazmikretikulum 6 gün ( Mesaj Silindi )
    artık senede 1 yeni os saçmalığından kurtulmaları lazım. 2-3 senede bir major güncelleme daha iyi olacaktır.
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    5936 kez okundu.
    7 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Google I/O 2021, geliştirici konferansı ve
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