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    Alman operatörlerden Türkiye'ye ücretsiz arama ve SMS desteği

    Almanya merkezli olarak faaliyet gösteren ve pek çok ülkede hizmet veren Telefonica ve Telefonica'nın alt markalarından Türkiye'ye yapılan aramalar ve SMS'ler ücretsiz oldu.
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    Alman operatörlerden Türkiye'ye ücretsiz arama ve SMS desteği Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli küresel telekom şirketi Telefonica, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve civar illeri de etkileyen iki büyük depremin ardından desteklerini iletti.

    Şirket, kendi bünyesindeki hizmetleri kapsamında, Almanya’dan Türkiye ve Suriye’ye yönelik yapılan aramalardan ve atılan SMS’lerden ücret alınmayacağını açıkladı. Telefonica, bu desteğini 17 Şubat'a kadar sürdürecek.

    Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye’yi derinden sarstı. Birçok ülkeden deprem bölgesine yardımlar gelmeye başladı. Özellikle Haluk Levent‘in kripto cüzdan adresini paylaşmasının ardından kripto para birimi ile de birçok destek yapıldı. Desteklerin ardı arkası kesilmezken, bir destek haberi de Telekom şirketi Telefonica Almanya‘dan geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Telefonica ve alt markaları O2, O2 Business, Blue, AY YILDIZ ve Ortel Mobile müşterilerinin Türkiye'ye yönelik aramaları ve SMS'leri 17 Şubat'a kadar ücretsiz olacak.

    Ayrıca telekomünikasyonun önemli olduğuna değinen şirket, “Bu durum, insanların aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak için” ifadelerini kullandı. Türkiye'ye maddi destekte bulunmak isteyen kullanıcıları için bir yardım sayfası oluşturdu.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 14 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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