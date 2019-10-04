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    Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası

    Almanya merkezli radar teknolojileri şirketi Hensoldt, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-35’i TwInvis adını verdiği yeni bir pasif radar sistemiyle takip ettiğini iddia ediyor.
    1 hf.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası
    Almanya merkezli radar teknolojileri şirketi Hensoldt, ilk kez 2018 yılında ortaya attığı F-35’leri radarla takip ettikleri iddiasını yeniden gündeme getirdi.

    Şirket, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-35’i TwInvis adını verdiği yeni bir pasif radar sistemiyle takip ettiğini iddia ediyor. Hensoldt’a göre söz konusu uçaklar,  2018 yılında düzenlenen Berlin Air Show sonrası kalkış yaptıkları pistten itibaren 150 kilometre boyunca takip edilmiş.

    Şirketin kullandığı ve yeni nesil radar teknolojilerinden olan pasif radar sistemleri, geleneksel radarlardan farklı şekilde işliyor. Bahsi geçen teknoloji; radyo istasyonları, televizyonlar, baz istasyonları ve ticari radar gibi üçüncü kaynaklardan gelen dalgalar üzerinden işliyor. Söz konusu dalgaların ışıma verileri cisimlere çarpıp yansıdıklarında ise takip edilmek istenen hedefler görüntülenebiliyor.

    Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası

    Bistatik Doppler Hareketi denilen sistem farklı bir lokasyondan iletilen sinyale ihtiyaç duyuyor. Sinyal kaynağından alınan veri ile uçan cisim üzerinden yansıyan veri arasındaki gecikmenin hesaplanmasıyla hedefin yeri tespit edilebiliyor. Ancak sistem henüz yeteri kadar gelişmiş olmadığı için radar güdümlü füzeleri hedeflere yönlendirme gibi bir yeteneği bulunmuyor. Fakat AIM-9X Sidewinder gibi kızılötesi güdümlü füzelerin TwInvis sistemi yardımıyla hedeflerin egzozu sıcaklığına yönlendirilebileceği belirtilmiş.

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    Dış kaynaklı sinyallere ihtiyaç duyan TwInvis sisteminin sahip olduğu bir diğer engel ise bu tür sinyalleri yayan kaynakların açık deniz ortamlarında ya da yerleşim yerlerine uzak bölgelerde bulunmaması. Bu da radar sisteminin veri elde edecek kaynak bulamamasından dolayı işlevsiz kalması anlamına geliyor.

    Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası
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    Alman şirketin iddiasına şüpheyle yaklaşılmasını gerektiren bir durum daha bulunuyor. Barış zamanlarında F-35’ler RCS enhancer ve transponder denilen özel verici sistemler taşıyor. Hava trafiğini tehdit edip uçuş emniyetinde gedikler açılmasını engelleyen bu vericiler, sivil yolcu uçaklarında olduğu gibi F-35’lerin de irtifa, hız ve uçuş bilgilerini hava trafik kontrol merkezlerine iletiyor. Bundan da uçakların zaten radardan gizlenme gibi bir durumu olmadığı anlaşılıyor.

    Gerçek savaş ortamında görmek lazım

    Burada, TwInvis sisteminin işe yaramayacağı anlamının çıkarılmaması gerektiği ifade eden uzmanlar, sistemin savaş koşullarında ve hedeflerin transponderleri kapalı iken test edilmesi gerektiğini hatırlatmış. 

    Savaş koşullarında pasif radar sistemlerine veri sağlayan radyo sinyallerinin elektronik harp yöntemleri gibi saldırılarla devre dışı bırakılması ihtimali ise sistemi etkisiz kılabilecek bir başka durum olarak dikkat çekiyor.



    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a29307410/radar-tracking-f-35/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    homebird 1 hf. en beğenilen
    Radara yakalanmayan uçak yoktur, "Radar izi düşük uçak" vardır.
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    Spider_hip 1 hf. TITAN
    Valla bir 2. dünya savaşı belgeseli izle derim uzun uzun. Her zaman son derece teknolojik bir şeyler üretilir, daha sonra o teknolojileri alt etmek için başka son derece teknolojik sistemler üretilir. Kimse F-35'i radarla yakalayamaz demek bilime hakaret, teknolojiye hakaret.
    Valla bir 2. dünya savaşı belgeseli izle derim uzun uzun. Her zaman son derece teknolojik bir şeyler üretilir, daha sonra o teknolojileri alt etmek için başka s...
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    Yanıtla +19
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    cronus75 1 hf. TITAN
    Doğu Almanya mı kaldı kardeşim kafayı mı yediniz cehaletin daniskası...
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    1 Avatar
    lterlemez 6 gün
    Eninde sonunda tespit eden bir cihaz bulunur. Bu araçlar fizik kuralları yardımı ile havada kalabiliyor. Bir şekilde bir iz bırakırlar, önemli olan bıraktıkları izi bulabilmek.
    Yanıtla +1
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    axellus1 6 gün
    Amerika uçağı bize vermiyor, ee almanlara da fabrika kuruyoruz. Sonuç almanlar bizim yanımız da :DDDDD
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    atillagoguslu 6 gün
    Radara yakalanmayan uçak yok. Bu uçakların farkı radara 50 KM öteden yakalanıyor, aynı radara f-16 250 KM’den.
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    serafon 1 hf.
    Sonuçta normal uçağa göre epey avantajı olduğu açık. Normal radarlar için neredeyse görünmez, eski radarlar için görünmez, yeni radar teknolojileri kesin çözüm sunmuyor sunsa da yaygın değil vs vs.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bomba kapağını yanlış zamanlama ile açarsa radar görebilir aynısı Amerikalılara geldi f-117’yi Yugoslavya’ya bombardıman için gönderdiler s-125’le düşürdüler bu arada Doğu Almanya’la batı Almanya birleşti Sovyetler birliği desen yıkıldı Rusya kuruldu Çin’de olmaz s-125 ve f-117 olayını Ayhan tarakçı YouTubedaki f-117 videosundan bulabilirsin
    Yanıtla +2
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    çürükdiş 1 hf.
    Uçağın öyle bir iddiası mı vardı. Eleştiri okey lakin boş da yapmamak gerek. Kılıç karşısında kalkan bulur. Bu kadar basit. Aşılamayacak bir duvar yok. İşin raconu bu. Sen bişey yaparsın diğeri seni egale etmek için başka birşey yapar. Sonra sen bi sınıf daha üste çıkarsın sonra da o.
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    faniseyler 1 hf.
    Bir uçağın radara yaklanmamasından daha çok yakalanana kadar işini bitirebiliyor mu veya yakalandıkdan sonra kaçabiliyor mu ona bakmak lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mehmehcik_71 4 gün faniseyler
    “2018 yılında düzenlenen Berlin Air Show sonrası kalkış yaptıkları pistten itibaren 150 kilometre boyunca takip edilmiş.”
    Muhtemelen işi bitiremeden işi bitmiş olurdu.
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    TITAN 1 hf.
    YALAN.

    KİMSE F-35'Ü RADAR İLE YAKALAYAMAZ. F-35'DE SON DERECE TEKNOLOJİK GİZLENME SİSTEMLERİ KULLANILIYOR. O KADAR ÜSTÜN TEKNOLOJİYİ ARGEYİ BOŞUNA MI YAPIYOR ADAMLAR.
    TAMAMEN F-35'İ KARALAMAK İÇİN DOĞU ALMANYA TARAFINDAN UYDURULAN BİR HABER. DOĞU ALMANYA RUSYA YANCISI BİR BÖLGEDİR.
    3 Yanıt Yanıtla
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    FatihAsl 1 hf. TITAN
    ilk erken uyarı sistemi neydi biliyor musun. uçakların yaydığı sesi çok hassas mikrofonlarla dinliyorlardı. sonra son derece teknolojik sesden hızlı uçaklar yapıldı. ortam sesini dinleyen erken uyarı sistemleri yerine radarlar icat edildi. saldırı ve savunma sistemleri sürekli değişecek
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    Spider_hip 1 hf. TITAN
    Valla bir 2. dünya savaşı belgeseli izle derim uzun uzun. Her zaman son derece teknolojik bir şeyler üretilir, daha sonra o teknolojileri alt etmek için başka son derece teknolojik sistemler üretilir. Kimse F-35'i radarla yakalayamaz demek bilime hakaret, teknolojiye hakaret.
    Yanıtla +19
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    cronus75 1 hf. TITAN
    Doğu Almanya mı kaldı kardeşim kafayı mı yediniz cehaletin daniskası...
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    Xit 1 hf.
    bu haberde baya eski...
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    homebird 1 hf. en beğenilen
    Radara yakalanmayan uçak yoktur, "Radar izi düşük uçak" vardır.
    Yanıtla +33
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