Çinliler, Starlink uydularıyla dronları tespit etmeyi başardı: Sırada hayalet uçaklar var

Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, Güney Çin Denizi'nde bir radar deneyi sırasında gizli bir hedefi tespit etmek için Starlink uydu sinyallerini başarıyla kullandıklarını açıkladı. South China Morning Post'un haberine göre, bu yeni yöntem gelecekteki askeri teknolojilere ve hayalet uçakların tespit edilmesinde kullanılabilir.

Deneyde, yaklaşık olarak bir kuş büyüklüğünde olan bir DJI Phantom 4 Pro dron, hayalet bir uçağı simüle etmek için kullanıldı. Dronun radar kesiti, gerçek hayalet savaş uçaklarına benziyor. Drone, geleneksel kara tabanlı radar yayılımlarına güvenmek yerine, Filipinler üzerinden geçen bir Starlink uydusundan gelen elektromanyetik sinyalleri analiz ederek tespit edildi.

Nasıl tespit edildi?

Tespit yöntemi, uçak veya drone gibi bir nesnenin bir uydudan gelen elektromanyetik dalgaları bozarak küçük sinyal bozulmalarına neden olduğu ve nesnenin yerini belirlemek için yakalanıp analiz edildiği ileri dağılım teknolojisine dayanıyor. Bu teknik, radarın sinyal yaymasını gerektirmiyor, dolayısıyla düşmanların tespit etmesini veya karıştırmasını zorlaştırıyor.

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Deneyde, küçük anten ve düşük irtifa gibi zorluklara rağmen, rotor hareketleri de dahil olmak üzere dronun ince ayrıntıları tespit edilebildi. Araştırmacılar, yakalanan sinyalleri işlemek için açıklanmayan bir algoritma ve yüksek performanslı bir işlemci kullandı. Yöntem hala geliştirilme aşamasında olsa da, dronları ve hayalet uçakları tespit etme konusunda büyük potansiyel taşıyor.

6000'den fazla uyduya sahip olan Starlink'in uydu ağı, geniş kapsama alanı oluşturmak için yüksek frekanslı sinyaller yayıyor. Bu sinyaller şifrelenmiş olsa da, araştırma ekibi verileri yakalamak ve işlemek için ticari olarak satılan bileşenleri kullanarak bir alıcı inşa etmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Geleneksel gizli uçaklar, elektromanyetik dalga yansımalarını azaltmak için özel malzemeler ve şekiller kullanarak radar tespitinden kaçınmak üzere tasarlanıyor. Dronlar ise küçük olmalarından dolayı geleneksel radarlar tarafından kolayca tespit edilemiyor. Çin'in gerçekleştirdiği bu deney, Starlink gibi uydu sinyalleriyle, bu gizlilik özelliklerinin atlatılabileceğini göstermesi açısından önemli.

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