Çinliler, Starlink uydularıyla dronları tespit etmeyi başardı: Sırada hayalet uçaklar var

Deneyde, yaklaşık olarak bir kuş büyüklüğünde olan bir DJI Phantom 4 Pro dron, hayalet bir uçağı simüle etmek için kullanıldı. Dronun radar kesiti, gerçek hayalet savaş uçaklarına benziyor. Drone, geleneksel kara tabanlı radar yayılımlarına güvenmek yerine, Filipinler üzerinden geçen bir Starlink uydusundan gelen elektromanyetik sinyalleri analiz ederek tespit edildi.
Nasıl tespit edildi?
Tespit yöntemi, uçak veya drone gibi bir nesnenin bir uydudan gelen elektromanyetik dalgaları bozarak küçük sinyal bozulmalarına neden olduğu ve nesnenin yerini belirlemek için yakalanıp analiz edildiği ileri dağılım teknolojisine dayanıyor. Bu teknik, radarın sinyal yaymasını gerektirmiyor, dolayısıyla düşmanların tespit etmesini veya karıştırmasını zorlaştırıyor.
Deneyde, küçük anten ve düşük irtifa gibi zorluklara rağmen, rotor hareketleri de dahil olmak üzere dronun ince ayrıntıları tespit edilebildi. Araştırmacılar, yakalanan sinyalleri işlemek için açıklanmayan bir algoritma ve yüksek performanslı bir işlemci kullandı. Yöntem hala geliştirilme aşamasında olsa da, dronları ve hayalet uçakları tespit etme konusunda büyük potansiyel taşıyor.
6000'den fazla uyduya sahip olan Starlink'in uydu ağı, geniş kapsama alanı oluşturmak için yüksek frekanslı sinyaller yayıyor. Bu sinyaller şifrelenmiş olsa da, araştırma ekibi verileri yakalamak ve işlemek için ticari olarak satılan bileşenleri kullanarak bir alıcı inşa etmeyi başardı.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinese-scientists-use-starlink-signals-to-detect-stealth-aircraft-and-drones https://www.scmp.com/news/china/science/article/3278209/starlink-radiation-makes-stealth-target-glow-chinese-radar Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...