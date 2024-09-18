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    Çinliler, Starlink uydularıyla dronları tespit etmeyi başardı: Sırada hayalet uçaklar var

    Çinli bilim insanları, Starlink uydu sinyallerini kullanarak küçük bir dronu tespit etmeyi başardı. Araştırmacılar hayalet uçakların da tespit edilebileceğini belirtiyor.
    Starlink uydularıyla hayalet uçak ve dronları tespit etmek mümkün Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, Güney Çin Denizi'nde bir radar deneyi sırasında gizli bir hedefi tespit etmek için Starlink uydu sinyallerini başarıyla kullandıklarını açıkladı. South China Morning Post'un haberine göre, bu yeni yöntem gelecekteki askeri teknolojilere ve hayalet uçakların tespit edilmesinde kullanılabilir.

    Deneyde, yaklaşık olarak bir kuş büyüklüğünde olan bir DJI Phantom 4 Pro dron, hayalet bir uçağı simüle etmek için kullanıldı. Dronun radar kesiti, gerçek hayalet savaş uçaklarına benziyor.  Drone, geleneksel kara tabanlı radar yayılımlarına güvenmek yerine, Filipinler üzerinden geçen bir Starlink uydusundan gelen elektromanyetik sinyalleri analiz ederek tespit edildi.

    Nasıl tespit edildi?

    Tespit yöntemi, uçak veya drone gibi bir nesnenin bir uydudan gelen elektromanyetik dalgaları bozarak küçük sinyal bozulmalarına neden olduğu ve nesnenin yerini belirlemek için yakalanıp analiz edildiği ileri dağılım teknolojisine dayanıyor. Bu teknik, radarın sinyal yaymasını gerektirmiyor, dolayısıyla düşmanların tespit etmesini veya karıştırmasını zorlaştırıyor.

    Deneyde, küçük anten ve düşük irtifa gibi zorluklara rağmen, rotor hareketleri de dahil olmak üzere dronun ince ayrıntıları tespit edilebildi. Araştırmacılar, yakalanan sinyalleri işlemek için açıklanmayan bir algoritma ve yüksek performanslı bir işlemci kullandı. Yöntem hala geliştirilme aşamasında olsa da, dronları ve hayalet uçakları tespit etme konusunda büyük potansiyel taşıyor.

    6000'den fazla uyduya sahip olan Starlink'in uydu ağı, geniş kapsama alanı oluşturmak için yüksek frekanslı sinyaller yayıyor. Bu sinyaller şifrelenmiş olsa da, araştırma ekibi verileri yakalamak ve işlemek için ticari olarak satılan bileşenleri kullanarak bir alıcı inşa etmeyi başardı.

    Starlink uydularıyla hayalet uçak ve dronları tespit etmek mümkün Tam Boyutta Gör
    Geleneksel gizli uçaklar, elektromanyetik dalga yansımalarını azaltmak için özel malzemeler ve şekiller kullanarak radar tespitinden kaçınmak üzere tasarlanıyor. Dronlar ise küçük olmalarından dolayı geleneksel radarlar tarafından kolayca tespit edilemiyor. Çin'in gerçekleştirdiği bu deney, Starlink gibi uydu sinyalleriyle, bu gizlilik özelliklerinin atlatılabileceğini göstermesi açısından önemli.
    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinese-scientists-use-starlink-signals-to-detect-stealth-aircraft-and-drones https://www.scmp.com/news/china/science/article/3278209/starlink-radiation-makes-stealth-target-glow-chinese-radar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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