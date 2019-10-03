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    Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye

    EA, Ulusal Siber Güvenlik Farkındalığı ayı kapsamında Origin'e bağlanırken kullanılan iki aşamalı kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara Origin Access Basic üyeliği hediye ediyor.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye
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    Ekim ayının Ulusal Siber Güvenlik Farkındalığı ayı olarak kabul edilmesi kapsamında bir kampanya düzenleyen Electronic Arts (EA), Origin kullanıcılarına bir ay ücretsiz Origin Access Basic üyeliği hediye ediyor.

    Aylık 4 Euro ödeyerek üye olunan oyun kütüphanesi sistemi, EA’nın iki paket halinde sunduğu sistemin ucuz olan hali. Hâlihazırda 218 oyunun bulunduğu sistemde; A Way Out, Anthem, Battlefield serisi, Command & Conquer serisi ile Crysis ve Dead Space üçlemelerinin de olduğu oyunlara erişebiliyorsunuz.

    Sistemi denemek isteyenler için bir fırsat olan kampanya için ise yapılması gerekenler oldukça basit. Öncelikle bir Origin hesabı oluşturmanızı gerektiren teklif, akabinde iki aşamalı kimlik doğrulama özelliğinin aktif edilmesini istiyor.

    Ayrıca Bkz. "Portekiz donanması, oyuncak arabalardan silah yapıyor"

    Origin’e bağlanmak için kullandığınız şifreden hariç bir de güvenlik kodu talep eden özellik; e-posta, SMS ya da kimlik doğrulama uygulaması kullanmanızı istiyor.

    Bahsi geçen seçeneklerden biri aktif edildiğinde ise 1 Kasım 2019 tarihi itibarı ile bir aylık Origin Access Basic üyeliğine sahip oluyorsunuz.

    EA, Origin Access Basic ya da Premier’e üye olmuş veya kimlik doğrulama özelliğini zaten kullanan oyuncuları da unutmamış. Bu kapsamda; sistemin Basic paketine üye olanlardan Kasım ayında ücret alınmayacağı, Premier üyelerine bir ay fazla Premier paket erişim hakkı verileceği ve kimlik doğrulama özelliğini önceden kullanmaya başlayanlara ise yine bir aylık Origin Access Basic üyeliği verileceği belirtilmiş.

    Origin istemcisini buradan indirebilirsiniz.



    https://wccftech.com/ea-is-giving-one-free-month-of-origin-access-basic-if-you-activate-2-factor-authentication/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr.Neverdies 6 gün
    Kimlik doğrulamayı aktif ettim fakat ücretsiz bir basic üyelik aktif olmadı. Kasımdan itibaren mi olacak? Bilen varmı acaba?
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    Mr.Neverdies 3 gün Mr.Neverdies
    1 Kasım dan itibarenmiş.
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    XanthiN 1 hf.
    Access Basic ile normalde para verip oynamayacağım epey oyun oynadım. Gerçekten güzel bir sistem. Anthem, BF5 ve Battlefront II için bile değer.
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    sosisvesalam 1 hf.
    uygulama ile uğraşmadan mail üzerinden doğrulamayı açsak olmuyor mu?
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    a_y_k_u_t 1 hf.
    Üyelik bitince indirilen oyunlara doğal olarak erişim sağlayamıyorsunuz. Hep bir ölücülük peşindesiniz bunu sormanız dahi abest.
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    Umutcan 1 hf.
    Çalıntı hesapların önüne geçmek için yapılmıştır diye düşünüyorum, Ruslar origin hesaplarını hackleyip hackleyip sitelerinde ucuza satıyor.
    Özellikle sanırım hotmail/live mail'de açık var sanırım, bu maile sahip hesapları çok kolay hackliyorlar. Battlefielddan bir arkadaşın başına geldi oradan biliyorum.
    Çift adımlı doğrulama yoksa hemen yapın zaten, ben oyun hesaplarımda mümkün olduğukça sms veya google authenticator kullanıyorum.
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    UnicornKnight 1 hf.
    ne Google, ne Microsoft Authenticator zaman eşleştirmeleri düzgün olmasına rağmen kodu tanımıyor. EA'ın customer forumlarında bu sorunu yaşayan başkalarının da olduğunu görüp çözümler nedir ne değildir diye bakındım ve tavsiye edilenleri de denedim, fakat işe yaramadılar.
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    Portraitclub 1 hf.
    Yaptım da girerken cep telefona kod geliyor öyle giriyorsun falan uzun hikaye oldu. Neyse 1 kasımda bf 5 indirip bakarım bir kaç oyunu daha aylık 4 Euro da bişey değil aslında
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    DokuzKuyrukluTilki 1 hf.
    Basic süresince indirince 1 ay sonunda noluyor offline da olsa oynanıyor mu?
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    Sipihrz 1 hf.
    Modern Warfare a kadar BF V indireyim dedim 1 Kasım da başlıyormuş
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    Frost05 1 hf.
    kimlik.avi
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