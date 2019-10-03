Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye

Tam Boyutta Gör Ekim ayının Ulusal Siber Güvenlik Farkındalığı ayı olarak kabul edilmesi kapsamında bir kampanya düzenleyen Electronic Arts (EA), Origin kullanıcılarına bir ay ücretsiz Origin Access Basic üyeliği hediye ediyor.

Aylık 4 Euro ödeyerek üye olunan oyun kütüphanesi sistemi, EA’nın iki paket halinde sunduğu sistemin ucuz olan hali. Hâlihazırda 218 oyunun bulunduğu sistemde; A Way Out, Anthem, Battlefield serisi, Command & Conquer serisi ile Crysis ve Dead Space üçlemelerinin de olduğu oyunlara erişebiliyorsunuz.

Sistemi denemek isteyenler için bir fırsat olan kampanya için ise yapılması gerekenler oldukça basit. Öncelikle bir Origin hesabı oluşturmanızı gerektiren teklif, akabinde iki aşamalı kimlik doğrulama özelliğinin aktif edilmesini istiyor.

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Origin’e bağlanmak için kullandığınız şifreden hariç bir de güvenlik kodu talep eden özellik; e-posta, SMS ya da kimlik doğrulama uygulaması kullanmanızı istiyor.

Bahsi geçen seçeneklerden biri aktif edildiğinde ise 1 Kasım 2019 tarihi itibarı ile bir aylık Origin Access Basic üyeliğine sahip oluyorsunuz.

EA, Origin Access Basic ya da Premier’e üye olmuş veya kimlik doğrulama özelliğini zaten kullanan oyuncuları da unutmamış. Bu kapsamda; sistemin Basic paketine üye olanlardan Kasım ayında ücret alınmayacağı, Premier üyelerine bir ay fazla Premier paket erişim hakkı verileceği ve kimlik doğrulama özelliğini önceden kullanmaya başlayanlara ise yine bir aylık Origin Access Basic üyeliği verileceği belirtilmiş.

Origin istemcisini buradan indirebilirsiniz.

https://wccftech.com/ea-is-giving-one-free-month-of-origin-access-basic-if-you-activate-2-factor-authentication/