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    Tesla hisselerinde tarihi düşüş: Son beş yılın en kötü günü

    Elektrikli otomobillerin öncülerinden Tesla, pazartesi günü hisselerinde tarihi bir düşüş yaşadı. Yaşanan yüzde 15’lik düşüş, firmanın son beş yıldaki en kötü günlük performansı oldu.
    Tesla hisselerinde tarihi düşüş: Son beş yılın en kötü günü Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç devi Tesla, Wall Street’te sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin hisseleri pazartesi günü yüzde 15 değer kaybederek, Eylül 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Geçtiğimiz hafta yedinci kez üst üste değer kaybeden Tesla, 2010’daki halka arzından bu yana en uzun kayıp serisini sürdürüyor.

    800 milyar dolar silindi

    Hisseler, CEO Elon Musk’ın Washington’daki siyasi rolünü üstlenmesinden bu yana her hafta değer kaybederek, 17 Aralık'ta ulaşılan 479,86 dolarlık zirveden yüzde 50'den fazla düşüş yaşadı. Bu kayıp, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 800 milyar doların silinmesine yol açtı. Tesla’daki bu dramatik düşüş, Nasdaq borsasında da yankı buldu. Endeks, pazartesi günü %4’e yakın gerileyerek 2022’den bu yana en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

    Tesla hisselerinde tarihi düşüş: Son beş yılın en kötü günü Tam Boyutta Gör
    Hisselerdeki kaybın ana nedenlerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair belirsizlikler oldu. Kanada ve Meksika, otomotiv tedarik zincirinde kritik öneme sahip ülkeler arasında yer alırken, olası yeni gümrük tarifeleri ve ticaret savaşları Tesla’nın üretim maliyetlerini artırabilir ve fiyatlarını yukarı çekebilir.

    Musk, düşüşte pay sahibi

    Bununla birlikte, Elon Musk’ın Trump yönetiminde üstlendiği rol de şirketin marka değerine zarar veriyor. Musk’ın siyasi söylemleri ve özellikle sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı tartışmalı paylaşımlar, tüketicilerin Tesla’ya olan ilgisini azaltıyor.

    Tesla’nın ABD’deki tesislerinde protestolar düzenlenirken, Colorado’daki bir Tesla mağazası ve servis merkezi son dönemde birkaç kez kundaklama girişimine maruz kaldı. Bank of America’nın pazartesi günü yayımladığı bir rapora göre, Tesla’nın Avrupa’daki araç satışları Ocak ayında geçen yıla kıyasla yüzde 50 düştü. Analistler, bu düşüşün Tesla markasına yönelik olumsuz algının artmasına bağlı olduğunu düşünüyor. Öte yandan bazı tüketicilerin yeni Model Y versiyonunu beklemesi de satış rakamlarını aşağı çekmiş olabilir.

    Küresel çapta elektrikli ve hibrit araç satışları Ocak ayında yüzde 21 artış gösterirken, Tesla’nın pazar payı daralmaya devam ediyor. Buna rağmen Tesla’nın Model Y modeli hala dünyanın en çok satan elektrikli aracı konumunda. Ancak Çinli Geely’nin Geome modeli, Ocak ayında Tesla Model 3’ü geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

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