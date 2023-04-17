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    Almanya, 5G için Çin’i incelemeye aldı

    Çin’in teknoloji güvenliği konusunda düzeltmesi gereken bir imaj problemi var gibi görünüyor. Okyanusun öbür tarafıyla birlikte Almanya da Çin’in 5G bileşenlerinden endişe duyuyor.
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    Almanya, 5G için Çin’i incelemeye aldı Tam Boyutta Gör
    Gerek yüksek teknoloji gerekse de 5G ağ konusunda Çin, endişelerle çevrilmiş durumda. ABD açıkça kendi ülkesinde Çin’in 5G ağ bileşenlerini istemediğini belirtmişti bununla birlikte diğer ülkelere de uyarılarda bulunmuştu. Son olarak Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 5G ağında kurulu olan tüm Çin bileşenlerini incelediğini söyledi.

    Almanya, Çin'den endişeleniyor

    Halihazırda Almanya’nın en büyük ticaret ortağı Çin ile ilişkilerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde böyle bir açıklamanın gelmesi de manidar duruyor. Bild am Sonntag gazetesine "İletişim ağlarımızı korumalıyız" diyen Faeser, incelemelerin üç ana konu üzerinde yoğunlaşacağını söyledi. Bu başlıklar ise, riskleri belirlemek, tehlikeleri önlemek ve teknoloji bağımlılığından kaçınmak olacak.

    Faeser’a göre 5G ağ altyapısı “özellikle kritik altyapı için” son derece önemli bir konu. Bir hükümet kaynağının geçen ay Reuters'e verdiği bilgiye göre Almanya, güvenlik endişelerini gidermek için potansiyel olarak önemli bir hamle olarak Çinli Huawei ve ZTE şirketlerinin bazı bileşenlerini telekom ağlarında yasaklamayı düşünüyor. Alman hükümeti Huawei'yi açıkça belirtmekten kaçınıyor ancak bu tür şirketlerin Pekin'in güvenlik servisleriyle olan yakın bağlantılarının, geleceğin mobil ağlarına yerleştirilmelerinin Çinli casuslara ve hatta sabotajcılara temel altyapıya erişim sağlayabileceği anlamına geldiğine dair endişeler var.

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