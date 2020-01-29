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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Almanya'da ilk coronavirüs vakası kaydedildi

    Almanya'da ilk kez, Çin'in Wuhan şehrinden yayılan coronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı. İlk olarak Wuhan'da tespit edilen coronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle 106 kişi yaşamını yitirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Almanya'da ilk coronavirüs vakası kaydedildi
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    Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip coronavirüsün bulaştığı bildirildi.

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    Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesi tarafından oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", hastanın hastanede iyi durumda olduğunu, karantinaya alındığını ve izlendiği bildirdi.

    Virüsün bulaşma riskinin düşük olduğu açıklandı

    Almanya'da ilk coronavirüs vakası kaydedildi
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    Hasta ile yakın temas halindeki kişiler kapsamlı olarak bilgilendirildi ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve virüsün bulaş yolları hakkında bilgiler verildi. Bavyera eyaleti sakinlerine yeni tip coronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olduğu açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu"

    İlk olarak 12 Aralık'ta Wuhan'da tespit edilen yeni tip coronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükseldi.



    https://www.cnnturk.com/dunya/almanyada-ilk-kez-yeni-tip-koronavirus-vakasi-tespit-edildi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 47 dk.
    Bu haber eskidi. Epeydir haberi var. Gec kalinmis...
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