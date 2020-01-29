Almanya'da ilk coronavirüs vakası kaydedildi

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Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip coronavirüsün bulaştığı bildirildi.

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Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesi tarafından oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", hastanın hastanede iyi durumda olduğunu, karantinaya alındığını ve izlendiği bildirdi.

Virüsün bulaşma riskinin düşük olduğu açıklandı

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Hasta ile yakın temas halindeki kişiler kapsamlı olarak bilgilendirildi ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve virüsün bulaş yolları hakkında bilgiler verildi. Bavyera eyaleti sakinlerine yeni tip coronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olduğu açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu"

İlk olarak 12 Aralık'ta Wuhan'da tespit edilen yeni tip coronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükseldi.

https://www.cnnturk.com/dunya/almanyada-ilk-kez-yeni-tip-koronavirus-vakasi-tespit-edildi

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