Almanya, kripto para piyasasının küresel olarak düzenlenmesini istiyor

Almanya'nın finansal piyasa düzenleyicisi BaFin'in başkanı Mark Branson, "sektörün yetişkinler için bir oyun alanı olarak büyümesine izin verecek" bir uygulamalı yaklaşımın bütünüyle bir hata olduğunu söyledi. Frankfurt'ta gazetecilere konuşan Branson, "Kendi kendini yöneten dünyayı gördük. İşe yaramayacak" ifadelerini kullandı.
"Şimdi kripto para düzenlemesi zamanı"
Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dahil olmak üzere bankalar MiCA 2 olarak adlandırılması beklenen yeni bir Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği üzerinde çalışıyor. Okyanusun ötesinde Amerika’da da benzer gelişmeler yaşanıyor. Hem düzenleyici kurumlar hem de piyasa analistleri tıpkı mevcut piyasaya düzenlemeleri gibi bir kripto para piyasası düzenlemesi talep ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...