Almanya, kripto para piyasasının küresel olarak düzenlenmesini istiyor

Tam Boyutta Gör Almanya'nın en üst düzey düzenleyici kurumu bu hafta tüketicileri korumak, kara para aklamayı önlemek ve finansal istikrarı korumak için kripto para birimi endüstrisinin küresel olarak düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Binance borsasında kara bulutlar 8 sa. önce eklendi

Almanya'nın finansal piyasa düzenleyicisi BaFin'in başkanı Mark Branson, "sektörün yetişkinler için bir oyun alanı olarak büyümesine izin verecek" bir uygulamalı yaklaşımın bütünüyle bir hata olduğunu söyledi. Frankfurt'ta gazetecilere konuşan Branson, "Kendi kendini yöneten dünyayı gördük. İşe yaramayacak" ifadelerini kullandı.

"Şimdi kripto para düzenlemesi zamanı"

Tam Boyutta Gör BaFin başkanı Branson'ın ABD'li savcıların kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ı milyarlarca doları zimmete geçirmek ve Amerika'nın potansiyel olarak en büyük mali dolandırıcılıklarından biri olarak tanımlanan siyasal kampanya yasalarını ihlal etmekle suçlamasından sonra konuşması ise dikkat çekti. Mark Branson yaptığı açıklamada “kripto baharının” bittiğini ve “kripto kışı” döneminde olunduğunu belirterek ciddi düzenlemelerin zamanının geldiğini vurguladı.

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dahil olmak üzere bankalar MiCA 2 olarak adlandırılması beklenen yeni bir Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği üzerinde çalışıyor. Okyanusun ötesinde Amerika’da da benzer gelişmeler yaşanıyor. Hem düzenleyici kurumlar hem de piyasa analistleri tıpkı mevcut piyasaya düzenlemeleri gibi bir kripto para piyasası düzenlemesi talep ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Almanya, kripto piyasasının küresel olarak düzenlenmesini istiyor