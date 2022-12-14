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    Almanya, kripto para piyasasının küresel olarak düzenlenmesini istiyor

    Almanya, kripto para piyasalarının düzenlenmesi talep ediyor. Almanya’nın bu isteği ise doğrudan ülkenin en üst düzenleyici kurumu olan BaFin’in yöneticisinden geliyor.
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    Almanya, kripto piyasasının küresel olarak düzenlenmesini istiyor Tam Boyutta Gör
    Almanya'nın en üst düzey düzenleyici kurumu bu hafta tüketicileri korumak, kara para aklamayı önlemek ve finansal istikrarı korumak için kripto para birimi endüstrisinin küresel olarak düzenlenmesi çağrısında bulundu.

    Almanya'nın finansal piyasa düzenleyicisi BaFin'in başkanı Mark Branson, "sektörün yetişkinler için bir oyun alanı olarak büyümesine izin verecek" bir uygulamalı yaklaşımın bütünüyle bir hata olduğunu söyledi. Frankfurt'ta gazetecilere konuşan Branson, "Kendi kendini yöneten dünyayı gördük. İşe yaramayacak" ifadelerini kullandı.

    "Şimdi kripto para düzenlemesi zamanı"

    Almanya, kripto piyasasının küresel olarak düzenlenmesini istiyor Tam Boyutta Gör
    BaFin başkanı Branson'ın ABD'li savcıların kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ı milyarlarca doları zimmete geçirmek ve Amerika'nın potansiyel olarak en büyük mali dolandırıcılıklarından biri olarak tanımlanan siyasal kampanya yasalarını ihlal etmekle suçlamasından sonra konuşması ise dikkat çekti. Mark Branson yaptığı açıklamada “kripto baharının” bittiğini ve “kripto kışı” döneminde olunduğunu belirterek ciddi düzenlemelerin zamanının geldiğini vurguladı.

    Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dahil olmak üzere bankalar MiCA 2 olarak adlandırılması beklenen yeni bir Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği üzerinde çalışıyor. Okyanusun ötesinde Amerika’da da benzer gelişmeler yaşanıyor. Hem düzenleyici kurumlar hem de piyasa analistleri tıpkı mevcut piyasaya düzenlemeleri gibi bir kripto para piyasası düzenlemesi talep ediyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 11 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 23 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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