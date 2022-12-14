Binance borsasında rekor para çıkışları yaşanıyor

Tam Boyutta Gör FTX borsasının batışı ve Binance borsasına Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma açılabileceği söylentileri yatırımcıyı kaçırmaya yetti. Binance borsasından tarihi para çıkışları yaşanıyor.

Binance borsası batacak mı?

14 milyar dolar günlük hacimle lider kripto para borsası olmaya devam eden Binance son günlerde ilginç gelişmelere sahne oluyor. Adalet Bakanlığı’nın soruşturma açacağı söylentileri yatırımcıyı kaçırmaya yetti.

ABD Adalet Bakanlığı Binance’in peşinde 1 gün önce eklendi

Nansen verilerine göre son 1 haftada borsaya giren toplam hacim 5.1 milyar dolar olurken çıkan hacim ise 8.7 milyar dolar oldu. Yani borsanın rezervleri bir haftada 3.6 milyar dolar azaldı. Normalde çıkan hacim ile giren hacim birbirini karşılar ancak borsadan bir kaçış gözde çarpıyor.

Bu tür bir para çıkışı bir borsayı batırmaya yetecek düzeyde ancak 60 milyar dolar rezervi ile Binance ayakta kalabiliyor. Bazı kaynaklar kurumsalların devasa para çıkışları ile Binance borsasına tuzak kurduğuna inanıyor.

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