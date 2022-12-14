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    Anlık Bildirim

    Binance borsasında rekor para çıkışları yaşanıyor

    Binance borsasının soruşturmaya tabi olacağı iddiaları yatırımcının kaçmasına neden oldu. Son 1 haftada borsadan 8 milyar dolar civarında para çekimi yapıldı.   
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    Binance Tam Boyutta Gör
    FTX borsasının batışı ve Binance borsasına Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma açılabileceği söylentileri yatırımcıyı kaçırmaya yetti. Binance borsasından tarihi para çıkışları yaşanıyor.

    Binance borsası batacak mı?

    14 milyar dolar günlük hacimle lider kripto para borsası olmaya devam eden Binance son günlerde ilginç gelişmelere sahne oluyor. Adalet Bakanlığı’nın soruşturma açacağı söylentileri yatırımcıyı kaçırmaya yetti.

    Nansen verilerine göre son 1 haftada borsaya giren toplam hacim 5.1 milyar dolar olurken çıkan hacim ise 8.7 milyar dolar oldu. Yani borsanın rezervleri bir haftada 3.6 milyar dolar azaldı. Normalde çıkan hacim ile giren hacim birbirini karşılar ancak borsadan bir kaçış gözde çarpıyor.

    Bu tür bir para çıkışı bir borsayı batırmaya yetecek düzeyde ancak 60 milyar dolar rezervi ile Binance ayakta kalabiliyor. Bazı kaynaklar kurumsalların devasa para çıkışları ile Binance borsasına tuzak kurduğuna inanıyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 15 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 23 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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