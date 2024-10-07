Almanya, Türkiye'nin Eurofighter talebini yeniden gözden geçiriyor

- Eurofighter Typhoon’larda yeni sayfa
- Almanya’da yumuşama görülüyor
- Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
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Eurofighter Typhoon’larda yeni sayfa
Türkiye, 2023 yılından bu yana toplam değeri 5.6 milyar dolar olan 20 adet Eurofighter jetini satın almak için Almanya'ya ve bu uçağın paydaşlarıyla görüşüyordu. Ancak Almanya’daki koalisyon hükümetinin özellikle Yeşiller Partisi gibi bazı bileşenleri, bu satışa karşı çıkmış ve süreç çıkmaza girmişti. Öte yandan Türkiye'nin uçak talebine İngiltere, İtalya ve İspanya olumlu yanıtlar vermişti.
Konuya yakın bir kaynak, artan Orta Doğu gerilimleri ve Rusya'nın Avrupa’ya yönelik tehditlerinin yeniden değerlendirmeye neden olduğunu belirterek, “Türkiye'nin talebini taze bir zihinle tekrar ele alıyoruz ve gözden geçireceğiz” dedi. Kaynağa göre özellikle İran ve İsrail arasında olası bir savaş ihtimali, Almanya’nın bu silah satışlarına yönelik duruşunu değiştirmeye itmiş durumda.
Bu arada Türk ve Alman yetkililer Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu ay içinde yapacağı resmi ziyareti planlamaya çalışıyor. Erdoğan, geçtiğimiz ay düzenlenen BM Genel Kurulu kapsamında Scholz ile ABD'de görüşme gerçekleştirmiş Eurofighter için Almanya'ya tam saha pres yapmıştı.
Almanya’da yumuşama görülüyor
Almanya'nın, uzun süredir Türkiye'ye yönelik silah satışlarında kısıtlayıcı bir tavır sergilediği biliniyor. Özellikle Türkiye’nin, Alman Leopard tanklarını Suriye'deki kara harekâtlarında kullanması, Almanya’da eleştirilere yol açmıştı. Ancak bu tutumun giderek yumuşadığı görülüyor.
Hatta kısa bir süre önce Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'ye 368 milyon dolarlık bir silah satışı paketini onayladığını duyurdu. Bu paket, Türkiye'ye yönelik ilk onaylanan silah satışı olması nedeniyle dikkat çekiyor. Satış, Türk donanması için 100 adet hava savunma füzesi, torpidolar ve Türk denizaltı ve fırkateynlerinin modernizasyonu için bazı bileşenleri kapsıyor.
Satışın içerisinde, Thyssenkrupp’un denizcilik bölümünden 28 adet SeaHake torpidosu, Türk U209 denizaltılarının modernizasyonu için malzeme paketleri ve Türk korvetleri ile fırkateynleri için motor parçaları bulunuyor.
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri
- Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
- Mürettebat: 1 (2)
- Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
- Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
- Kanat Alanı: 51.2 m²
- Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
- Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
- Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
- Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
- Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
- Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
- Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
- Menzil: 2900 km
- Servis Yarıçapı: 19.812 m
- Tırmanış: 315 m/s
- İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.