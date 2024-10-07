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    Almanya, Türkiye'nin Eurofighter talebini yeniden gözden geçiriyor

    Türkiye'nin bir yılı aşkın bir süredir Avrupa'dan talep ettiği Eurofighter Typhoon savaş uçakları için Almanya yeni bir sayfa açıyor. Aktarılanlara göre Almanya, olumsuz kararını gözden geçirecek.
    Almanya, Türkiye'nin Eurofighter talebini tekrar gözden geçiriyor Tam Boyutta Gör
    Almanya, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçakları talebini yeniden değerlendiriyor. Middle East Eye'a konuşan bir kaynağa göre, Berlin başlangıçta bu satışa mesafeli duruyordu, ancak son dönemde değişen bölgesel dinamikler kararın tekrar gözden geçirilmesine yol açtı.

    Eurofighter Typhoon’larda yeni sayfa

    Türkiye, 2023 yılından bu yana toplam değeri 5.6 milyar dolar olan 20 adet Eurofighter jetini satın almak için Almanya'ya ve bu uçağın paydaşlarıyla görüşüyordu. Ancak Almanya’daki koalisyon hükümetinin özellikle Yeşiller Partisi gibi bazı bileşenleri, bu satışa karşı çıkmış ve süreç çıkmaza girmişti. Öte yandan Türkiye'nin uçak talebine İngiltere, İtalya ve İspanya olumlu yanıtlar vermişti.

    Konuya yakın bir kaynak, artan Orta Doğu gerilimleri ve Rusya'nın Avrupa’ya yönelik tehditlerinin yeniden değerlendirmeye neden olduğunu belirterek, “Türkiye'nin talebini taze bir zihinle tekrar ele alıyoruz ve gözden geçireceğiz” dedi. Kaynağa göre özellikle İran ve İsrail arasında olası bir savaş ihtimali, Almanya’nın bu silah satışlarına yönelik duruşunu değiştirmeye itmiş durumda.

    Almanya, Türkiye'nin Eurofighter talebini tekrar gözden geçiriyor Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, geçtiğimiz hafta Türk gazetecilere yaptığı açıklamada Eurofighter anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ancak ayrıntı vermekten kaçınmıştı.

    Bu arada Türk ve Alman yetkililer Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu ay içinde yapacağı resmi ziyareti planlamaya çalışıyor. Erdoğan, geçtiğimiz ay düzenlenen BM Genel Kurulu kapsamında Scholz ile ABD'de görüşme gerçekleştirmiş Eurofighter için Almanya'ya tam saha pres yapmıştı.

    Almanya’da yumuşama görülüyor

    Almanya'nın, uzun süredir Türkiye'ye yönelik silah satışlarında kısıtlayıcı bir tavır sergilediği biliniyor. Özellikle Türkiye’nin, Alman Leopard tanklarını Suriye'deki kara harekâtlarında kullanması, Almanya’da eleştirilere yol açmıştı. Ancak bu tutumun giderek yumuşadığı görülüyor.

    Hatta kısa bir süre önce Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'ye 368 milyon dolarlık bir silah satışı paketini onayladığını duyurdu. Bu paket, Türkiye'ye yönelik ilk onaylanan silah satışı olması nedeniyle dikkat çekiyor. Satış, Türk donanması için 100 adet hava savunma füzesi, torpidolar ve Türk denizaltı ve fırkateynlerinin modernizasyonu için bazı bileşenleri kapsıyor.

    Satışın içerisinde, Thyssenkrupp’un denizcilik bölümünden 28 adet SeaHake torpidosu, Türk U209 denizaltılarının modernizasyonu için malzeme paketleri ve Türk korvetleri ile fırkateynleri için motor parçaları bulunuyor.

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

    Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
    • Mürettebat: 1 (2)
    • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
    • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
    • Kanat Alanı: 51.2 m²
    • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
    • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
    • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
    • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
    • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
    • Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)
    • Menzil: 2900 km 
    • Servis Yarıçapı: 19.812 m
    • Tırmanış: 315 m/s 
    • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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