Almanya, Türkiye'nin Eurofighter talebini yeniden gözden geçiriyor

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Tam Boyutta Gör Almanya, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçakları talebini yeniden değerlendiriyor. Middle East Eye'a konuşan bir kaynağa göre, Berlin başlangıçta bu satışa mesafeli duruyordu, ancak son dönemde değişen bölgesel dinamikler kararın tekrar gözden geçirilmesine yol açtı.

Eurofighter Typhoon’larda yeni sayfa

Türkiye, 2023 yılından bu yana toplam değeri 5.6 milyar dolar olan 20 adet Eurofighter jetini satın almak için Almanya'ya ve bu uçağın paydaşlarıyla görüşüyordu. Ancak Almanya’daki koalisyon hükümetinin özellikle Yeşiller Partisi gibi bazı bileşenleri, bu satışa karşı çıkmış ve süreç çıkmaza girmişti. Öte yandan Türkiye'nin uçak talebine İngiltere, İtalya ve İspanya olumlu yanıtlar vermişti.

Konuya yakın bir kaynak, artan Orta Doğu gerilimleri ve Rusya'nın Avrupa’ya yönelik tehditlerinin yeniden değerlendirmeye neden olduğunu belirterek, “Türkiye'nin talebini taze bir zihinle tekrar ele alıyoruz ve gözden geçireceğiz” dedi. Kaynağa göre özellikle İran ve İsrail arasında olası bir savaş ihtimali, Almanya’nın bu silah satışlarına yönelik duruşunu değiştirmeye itmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, geçtiğimiz hafta Türk gazetecilere yaptığı açıklamada Eurofighter anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ancak ayrıntı vermekten kaçınmıştı.

Bu arada Türk ve Alman yetkililer Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu ay içinde yapacağı resmi ziyareti planlamaya çalışıyor. Erdoğan, geçtiğimiz ay düzenlenen BM Genel Kurulu kapsamında Scholz ile ABD'de görüşme gerçekleştirmiş Eurofighter için Almanya'ya tam saha pres yapmıştı.

Almanya’da yumuşama görülüyor

Almanya'nın, uzun süredir Türkiye'ye yönelik silah satışlarında kısıtlayıcı bir tavır sergilediği biliniyor. Özellikle Türkiye’nin, Alman Leopard tanklarını Suriye'deki kara harekâtlarında kullanması, Almanya’da eleştirilere yol açmıştı. Ancak bu tutumun giderek yumuşadığı görülüyor.

Hatta kısa bir süre önce Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Federal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'ye 368 milyon dolarlık bir silah satışı paketini onayladığını duyurdu. Bu paket, Türkiye'ye yönelik ilk onaylanan silah satışı olması nedeniyle dikkat çekiyor. Satış, Türk donanması için 100 adet hava savunma füzesi, torpidolar ve Türk denizaltı ve fırkateynlerinin modernizasyonu için bazı bileşenleri kapsıyor.

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Satışın içerisinde, Thyssenkrupp’un denizcilik bölümünden 28 adet SeaHake torpidosu, Türk U209 denizaltılarının modernizasyonu için malzeme paketleri ve Türk korvetleri ile fırkateynleri için motor parçaları bulunuyor.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

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Uzunluk : 15.96 m (52.4 ft)

: 15.96 m (52.4 ft) Mürettebat : 1 (2)

: 1 (2) Kanat Açıklığı : 10.95 m (35.9 ft)

: 10.95 m (35.9 ft) Kanat Açıklığı : 5.28 m (17.3 ft)

: 5.28 m (17.3 ft) Kanat Alanı : 51.2 m²

: 51.2 m² Boş Ağırlık : 11,000 kg (24.000 lb)

: 11,000 kg (24.000 lb) Yüklü Ağırlığı : 16.000 kg

: 16.000 kg Max. Kalkış Ağırlığı : 23.500 kg (51.800 lb)

: 23.500 kg (51.800 lb) Motor : 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan Motor Gücü : 60 kN (13.500 lbf) her biri

: 60 kN (13.500 lbf) her biri Yakıt Kapasitesi : 5.000 kg (11.020 lb)

: 5.000 kg (11.020 lb) Maksimum hız : Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s)

: Yüksek İrtifada: (2495 km/s) Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/s) Menzil : 2900 km

: 2900 km Servis Yarıçapı : 19.812 m

: 19.812 m Tırmanış : 315 m/s

: 315 m/s İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

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