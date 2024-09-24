Erdoğan'dan Eurofighter için Almanya'ya tam saha pres

Hedef en az 20 adet Eurofighter Typhoon
Bloomberg’in haberine göre Türkiye, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon jet satışını onaylaması için baskı da yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmenin detaylarına hakim isimlere göre Türkiye, en az 20 adet Eurofighter savaş uçağı satın almak için yaklaşık 5 milyar Euro (5,6 milyar dolar) değerinde bir anlaşma için tam saha pres yapıyor.
Türkiye’nin ayrıca Meteor güdümlü füzeleri satın almak istediği ve yerli füze sistemlerini entegre etmek için Eurofighter'ların görev bilgisayarlarına erişim talep ettiği belirtildi. Eurofighter Typhoon özelinde satın alımın onaylanması için tüm paydaşların onayı gerekiyor. İngiltere, İtalya ve İspanya satın alıma olumlu yönde bakıyor.
Aktarılanlara göre Almanya'nın Türkiye'ye jet satışını bir yıldan uzun bir süredir engellemesinin başlıca nedeni, Türkiye'nin Akdeniz'de enerji arama konusunda Yunanistan'la 2019'a kadar uzanan anlaşmazlığı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında da Erdoğan, ABD’de Scholz'u satış üzerindeki engelini kaldırmaya çağırmıştı. Bu yılın başlarında Almanya, Suudi Arabistan'a Eurofighter Typhoon jetlerinin satışına koyduğu engeli kaldırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)