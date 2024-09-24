Erdoğan'dan Eurofighter için Almanya'ya tam saha pres

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Tam Boyutta Gör Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Almanya ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ile birlikte Eurofighter Typhoon savaş uçakları ele alındı.

Hedef en az 20 adet Eurofighter Typhoon

Bloomberg’in haberine göre Türkiye, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon jet satışını onaylaması için baskı da yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmenin detaylarına hakim isimlere göre Türkiye, en az 20 adet Eurofighter savaş uçağı satın almak için yaklaşık 5 milyar Euro (5,6 milyar dolar) değerinde bir anlaşma için tam saha pres yapıyor.

Türkiye’nin ayrıca Meteor güdümlü füzeleri satın almak istediği ve yerli füze sistemlerini entegre etmek için Eurofighter'ların görev bilgisayarlarına erişim talep ettiği belirtildi. Eurofighter Typhoon özelinde satın alımın onaylanması için tüm paydaşların onayı gerekiyor. İngiltere, İtalya ve İspanya satın alıma olumlu yönde bakıyor.

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Aktarılanlara göre Almanya'nın Türkiye'ye jet satışını bir yıldan uzun bir süredir engellemesinin başlıca nedeni, Türkiye'nin Akdeniz'de enerji arama konusunda Yunanistan'la 2019'a kadar uzanan anlaşmazlığı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında da Erdoğan, ABD’de Scholz'u satış üzerindeki engelini kaldırmaya çağırmıştı. Bu yılın başlarında Almanya, Suudi Arabistan'a Eurofighter Typhoon jetlerinin satışına koyduğu engeli kaldırmıştı.

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