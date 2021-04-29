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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi

    BMC tarafından üretilen Altay tankına güç verecek BMCPower tarafından geliştirilen yerli motorun ilk ateşlemesi yapıldı. Yerli motorun 2024'ten itibaren ticarileşme çalışmaları yapılacak.
    29 Nisan 2021, 22:15 (1 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi
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    Altay tankı için yerli imkânlarla geliştirilen BATU motorunun ilk ateşlemesinin yapıldığı açıklandı. BMC Power’ın eski, TRMotor’un günümüzdeki CEO’su Dr. Osman Dur, BATU motorunun Nisan ayında ilk kez ateşlendiğini söyledi.

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    Altay tankına güç verecek 1500 beygir gücündeki motorun tasarımı ve üretiminin tamamlanmasının ardından ilk ateşlemesi yapıldı. Yük testleri sürüyor. BATU güç grubu, BMCPower tarafından geliştiriliyor. Altay tankının seri üretim versiyonunda Güney Kore menşeili yabancı bir motor kullanılacak. BMCPower’ın üreteceği Batu güç grubunun Altay tankına entegrasyonu ise 2024’ten itibaren yapılacak.

    BATU güç grubu özellikleri

    BATU güç grubu 12 silindirli, V tipi, turbo dizel, su soğutmalı ve 1100 kW güç değerine sahip. En az 4600 Nm tork üretecek. Güç grubu kapsamında motorun yanı sıra soğutma paketi, hava filtrasyon sistemi, egzoz ve dümenleme, frenleme fonksiyonuna sahip bir transmisyon bulunuyor.

    TRMotor CEO’su Dur, ayrıca Fırtına obüsleri için BMCPower tarafından geliştirilen 1000 Hp motorun transmisyonu için İngiliz bir firmayla iş birliği yapılmıştı. Bu transmisyon teste girdi ve başarıyla çalıştı.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    C CleanCoders (Fatih ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin.
    Yanıtla +1
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    interwap (Volkan ) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha geçen ay Altay tankı motoru için iki Güney Koreli şirket ile anlaşıldığı haberi vardı.
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    from softwave 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçiniz efendim bunları asıl soru şu motor yerli mi?
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    denizlion (Deniz AKASLAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Altay Tankı Göklerder
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    L lollololo 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu tank 2020 de seri üretime geçmiyor muydu ne ara 2024 oldu
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    WienerWald (AD ) 45 dk. ( Mesaj Silindi ) lollololo
    Haberde seri üretim tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor, yerli üretim olan motorun entegrasyonu 2024 tarihinden itibaren olan üretime entegre edilecek deniyor. Seri üretimde yabancı menşeili motor kullanılacak deniyor yani seri üretim 2024’te değil.
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