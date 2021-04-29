Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi

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Altay tankı için yerli imkânlarla geliştirilen BATU motorunun ilk ateşlemesinin yapıldığı açıklandı. BMC Power’ın eski, TRMotor’un günümüzdeki CEO’su Dr. Osman Dur, BATU motorunun Nisan ayında ilk kez ateşlendiğini söyledi.

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Altay tankına güç verecek 1500 beygir gücündeki motorun tasarımı ve üretiminin tamamlanmasının ardından ilk ateşlemesi yapıldı. Yük testleri sürüyor. BATU güç grubu, BMCPower tarafından geliştiriliyor. Altay tankının seri üretim versiyonunda Güney Kore menşeili yabancı bir motor kullanılacak. BMCPower’ın üreteceği Batu güç grubunun Altay tankına entegrasyonu ise 2024’ten itibaren yapılacak.

BATU güç grubu özellikleri

BATU güç grubu 12 silindirli, V tipi, turbo dizel, su soğutmalı ve 1100 kW güç değerine sahip. En az 4600 Nm tork üretecek. Güç grubu kapsamında motorun yanı sıra soğutma paketi, hava filtrasyon sistemi, egzoz ve dümenleme, frenleme fonksiyonuna sahip bir transmisyon bulunuyor.

TRMotor CEO’su Dur, ayrıca Fırtına obüsleri için BMCPower tarafından geliştirilen 1000 Hp motorun transmisyonu için İngiliz bir firmayla iş birliği yapılmıştı. Bu transmisyon teste girdi ve başarıyla çalıştı.

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