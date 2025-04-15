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    Intel, Altera'nın çoğunluk hissesini 4,46 milyar dolara sattı

    Sıkıntılı günler geçiren Intel, Altera bölümündeki çoğunluk hissesini 4,46 milyar dolara Silver Lake'e devretmek için anlaşmaya vardı.                          
    Intel, Altera'nın çoğunluk hissesini 4,46 milyar dolara sattı Tam Boyutta Gör
    Intel, Altera bölümündeki çoğunluk hissesini 4,46 milyar dolara Silver Lake'e devretmek için anlaşmaya vardı. Anlaşma, Intel'in operasyonlarını düzene sokma ve finansal pozisyonunu iyileştirme çabasının bir parçasını oluşturuyor.

    2015 yılında 16,7 milyar dolara satın almıştı

    Altera, genellikle Analog konsollar gibi retro oyun donanımlarını çalıştırmak için kullanılan "sahada programlanabilir kapı dizisi" (FPGA) çiplerini üretiyor. Şirketin diğer ürünleri askeriyeden telekomünikasyon sektörlerine kadar uzanan uygulamalara sahip. Intel, Altera'yı 2015 yılında 16,7 milyar dolara satın almıştı, bu da şirketin mevcut değerinin satın alındığı tarihten bu yana yarı yarıya düştüğü anlamına geliyor. Ancak satış, kritik bir dönüm noktasında olan Intel'e nakit akışı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

    Anlaşmanın şartlarına göre Silver Lake, Altera'nın %51'ini satın alacakken Intel %49'unu elinde tutacak ve bu da birimin gelecekteki performansından faydalanmaya devam etmesini sağlayacak. Ayrıca, Altera'nın programlanabilir mantık teknolojilerine odaklanan bağımsız bir şirket olarak işlev görmesini sağlayacak. Altera, yapay zeka, bulut platformları, uç sistemler ve yeni nesil kablosuz ağlar gibi alanlarda büyümeyi hedeflerken, otomotiv, havacılık ve iletişim gibi mevcut olduğu alanlarda satışlarını ikiye katlamayı hedefliyor.

    Intel ise operasyonel karmaşıklığı azaltarak temel iş alanlarına, yani CPU'lar, GPU'lar, destekleyici platformlar ve çip üretimine odaklanacak.

    Intel'in yeni CEO'su Lip-Bu Tan, şirketin en üst düzey yöneticisi olan Pat Gelsinger'in ayrılmasının ardından Mart ayında atandı. Tan, şirketin uzun süredir aldığı kötü kararların ardından işleri düzeltmeye çalışıyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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