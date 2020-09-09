Alto's Adventure geliştiricileri yeni bir stüdyo açıyor

Oyun dünyasında Alto's Adventure ile Alto’s Odyssey yapımları ile büyük beğeni toplayan Alto stüdyosu; geçtiğimiz haftalarda katıldığı Epic Games ücretsiz oyun kampanyası ile de kitlesini arttırmıştı. Ekip şimdi yeni bir stüdyo kuruyor.

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Land & Sea Studios

Alto stüdyolarında çalışan baş geliştirici Harry Nesbitt, yazılımcı Joe Grainger, yapımcı Jair McBair, besteci Todd Baker ve metin tasarımcısı Jenna Jovi; Land & Sea Studios adıyla yeni bir stüdyo kurduklarını duyurdu.

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Land & Sea Studios asıl olarak Alto ile birlikte çalışmaya devam edecek ancak daha çok gelenek ve kültürlere hitap eden yeni oyunlara odaklanacak. Görsellerin el ile çizileceği ve sanatsal açıdan anlam taşıyacağı ifade ediliyor.

Oyuncuları oyunu tamamladıktan sonra dahi etkilemek istediklerini belirten yeni stüdyonun ilk yapımı da hazırlık aşamasında. Antik bir pastoral mekanda geçecek olan oyunun kültürel hikayeler anlatacağı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/altos-adventure-new-studio-folk-games-land-and-sea-181953055.html

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