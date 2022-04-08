Amazfit GTS 2 Mini yenilendi

Amazift markasının popüler akıllı saatlerinden birisi durumundaki GTS 2 Mini, bir yıl aranın ardından bazı farklılıklarla yeniden piyasaya sürülüyor. Dahili GPS en önemli farkı olarak görülüyor.
Amazfit GTS 2 Mini özellikleri ve fiyatı
Amazfit GTS 2 Mini yeni versiyonda 1.55 inçlik AMOLED ekran yerini koruyor. 50 adedi profesyonel olmak üzere 80 saat yüzü bulunan model Her Zaman Açık ekranda ise 60 tasarım sunuyor.
Yeni versiyonda dahili GPS yenilik olarak göze çarpıyor. Kullanıcılar telefona bağımlı olmadan antrenman güzergahlarını takip edebiliyor. Barometre ise yeni versiyonda yok. Haliyle ilişkili sporlar takip edilemiyor.
BioTracker 2 PPG sensörü ile nabız ve kandaki oksijen değerlerini ölçebilen saatte ivme ölçer, jiroskop, pusula ve ortam ışığı sensörü yer alıyor. Tek şarj ile 14 güne kadar kullanılabilirken yoğun kullanımda 7 gün, ekonomik modda 21 gün kullanılabiliyor. Amazfit GTS 2 Mini yeni versiyonu 79$ ve biraz daha aşağı çekilmiş.
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Maalesef kaçınılmazdı
Başlığı yanlış okudun bi daha oku