Amazfit GTS 2 Mini yenilendi

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Amazift markasının popüler akıllı saatlerinden birisi durumundaki GTS 2 Mini, bir yıl aranın ardından bazı farklılıklarla yeniden piyasaya sürülüyor. Dahili GPS en önemli farkı olarak görülüyor.

Amazfit GTS 2 Mini özellikleri ve fiyatı

Amazfit GTS 2 Mini yeni versiyonda 1.55 inçlik AMOLED ekran yerini koruyor. 50 adedi profesyonel olmak üzere 80 saat yüzü bulunan model Her Zaman Açık ekranda ise 60 tasarım sunuyor.

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Yeni versiyonda dahili GPS yenilik olarak göze çarpıyor. Kullanıcılar telefona bağımlı olmadan antrenman güzergahlarını takip edebiliyor. Barometre ise yeni versiyonda yok. Haliyle ilişkili sporlar takip edilemiyor.

BioTracker 2 PPG sensörü ile nabız ve kandaki oksijen değerlerini ölçebilen saatte ivme ölçer, jiroskop, pusula ve ortam ışığı sensörü yer alıyor. Tek şarj ile 14 güne kadar kullanılabilirken yoğun kullanımda 7 gün, ekonomik modda 21 gün kullanılabiliyor. Amazfit GTS 2 Mini yeni versiyonu 79$ ve biraz daha aşağı çekilmiş.



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Amazfit GTS 2 Mini 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı