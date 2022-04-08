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    Amazfit GTS 2 Mini yenilendi

    Popüler akıllı saat modellerinden olan Amazfit GTS 2 Mini bazı önemli bileşen değişiklikleri ve daha düşük bir fiyat etiketi ile yeniden piyasaya sürülüyor.     
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    Amazfit GTS 2 Mini 2022
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    Amazift markasının popüler akıllı saatlerinden birisi durumundaki GTS 2 Mini, bir yıl aranın ardından bazı farklılıklarla yeniden piyasaya sürülüyor. Dahili GPS en önemli farkı olarak görülüyor. 

    Amazfit GTS 2 Mini özellikleri ve fiyatı

    Amazfit GTS 2 Mini yeni versiyonda 1.55 inçlik AMOLED ekran yerini koruyor. 50 adedi profesyonel olmak üzere 80 saat yüzü bulunan model Her Zaman Açık ekranda ise 60 tasarım sunuyor. 

    Yeni versiyonda dahili GPS yenilik olarak göze çarpıyor. Kullanıcılar telefona bağımlı olmadan antrenman güzergahlarını takip edebiliyor. Barometre ise yeni versiyonda yok. Haliyle ilişkili sporlar takip edilemiyor. 

    BioTracker 2 PPG sensörü ile nabız ve kandaki oksijen değerlerini ölçebilen saatte ivme ölçer, jiroskop, pusula ve ortam ışığı sensörü yer alıyor. Tek şarj ile 14 güne kadar kullanılabilirken yoğun kullanımda 7 gün, ekonomik modda 21 gün kullanılabiliyor. Amazfit GTS 2 Mini yeni versiyonu 79$ ve biraz daha aşağı çekilmiş. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 11 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 20 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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