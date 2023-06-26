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    Amazfit Pop 3R dairesel ekranı ile duyuruldu

    Amazfit Pop 3R orijinal modelden farklı olarak dairesel bir ekrana sahip ve boyutları da biraz küçülmüş. Buna rağmen batarya ve kullanım sürelerini koruyabiliyor.
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    Amazfit Pop 3R Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce dörtgen tasarımlı Amazfit Pop 3S akıllı saatini tanıtan Amazfit firması hemen ardından da dairesel tasarımlı versiyonu duyurdu. Farklı bir isimlendirme altında benzer özelliklerle satışa çıkıyor.

    Amazfit Pop 3R özellikleri

    • Ekran: 1.43 inç, 466 x 466, AOD, AMOLED, IP68
    • Uyumluluk: Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri
    • Ses: Bluetooth telefon araması için dahili mikrofon ve hoparlör, AI sesli asistan
    • Sensörler: İvmeölçer sensörü, Nabız sensörü ve 3 eksenli hareket sensörü
    • Sağlık takibi: 24 Saat Nabız, SpO2 ve Stres
    • Batarya: 300 mAh, 12 güne kadar pil ömrü, 120dk şarj süresi

    Amazfit Pop 3R modeli daha küçük bir ekranla gelmesine rağmen Pop 3S ile aynı batarya ve kullanım süresini korumayı başarmış. Sürekli sağlık verilerinin takibi, çeşitli spor modları yine diğer versiyonla aynı.

    Amazfit Pop 3R fiyatı

    Amazfit Pop 3R modeli silikon kayış ile 42$ fiyat etiketine sahipken metalik gümüş kayış ise 49$ civarında satılacak.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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