Amazfit Pop 3R dairesel ekranı ile duyuruldu

Amazfit Pop 3R özellikleri
- Ekran: 1.43 inç, 466 x 466, AOD, AMOLED, IP68
- Uyumluluk: Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri
- Ses: Bluetooth telefon araması için dahili mikrofon ve hoparlör, AI sesli asistan
- Sensörler: İvmeölçer sensörü, Nabız sensörü ve 3 eksenli hareket sensörü
- Sağlık takibi: 24 Saat Nabız, SpO2 ve Stres
- Batarya: 300 mAh, 12 güne kadar pil ömrü, 120dk şarj süresi
Amazfit Pop 3R modeli daha küçük bir ekranla gelmesine rağmen Pop 3S ile aynı batarya ve kullanım süresini korumayı başarmış. Sürekli sağlık verilerinin takibi, çeşitli spor modları yine diğer versiyonla aynı.
Amazfit Pop 3R fiyatı
Amazfit Pop 3R modeli silikon kayış ile 42$ fiyat etiketine sahipken metalik gümüş kayış ise 49$ civarında satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D