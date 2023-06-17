Amazfit Pop 3S tanıtıldı: Paslanmaz çelik, kavisli tasarım

Tam Boyutta Gör Hindistan’da tanıtılan Amazfit Pop 3S, always on display (AOD) işlevi ile geliyor. 2.5D kavisli ekran, paslanmaz çelik kayış ve düğmeler, parlak metal çerçeve gibi tasarımda dikkat çeken detaylar sunan Amazfit Pop 3S özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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Amazfit Pop 3S, 1.96 inç AMOLED ekrana sahip. 7/24 kalp atış hızı, kandaki oksijen, stres ve uyku takibi yapabilen saat, 100’den fazla spor modu, 100’den fazla saat yüzü ile geliyor. Bluetooth LE 5.2 bağlantısı üzerinden eşleştiriliyor. GPS ve NFC desteği yok. Dahili hoparlöre sahip olmasıyla Bluetooth araması gerçekleştirilebiliyor. Saat, normal kullanımda 12 güne kadar dayanan 300 mAh bataryaya sahip. Son olarak saatin IP68 sertifikası mevcut.

Amazfit Pop 3S özellikleri

Ekran : 1.96 inç, 410 x 502, AOD, kavisli AMOLED

: 1.96 inç, 410 x 502, AOD, kavisli AMOLED Uyumluluk : Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri

: Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri Ses : Bluetooth telefon araması için dahili mikrofon ve hoparlör, AI sesli asistan

: Bluetooth telefon araması için dahili mikrofon ve hoparlör, AI sesli asistan Sensörler : İvmeölçer sensörü, Nabız sensörü ve 3 eksenli hareket sensörü

: İvmeölçer sensörü, Nabız sensörü ve 3 eksenli hareket sensörü Sağlık takibi : 24 Saat Nabız, SpO2 ve Stres

: 24 Saat Nabız, SpO2 ve Stres Batarya : 300 mAh, 12 güne kadar pil ömrü, 120dk şarj süresi

: 300 mAh, 12 güne kadar pil ömrü, 120dk şarj süresi Bildirim : Takvim etkinlikleri, Arama bildirimi, Yerleşik hatırlatıcılar, Telefon bildirimleri

: Takvim etkinlikleri, Arama bildirimi, Yerleşik hatırlatıcılar, Telefon bildirimleri Boyut: 38.4 x 10.4 x 11.3mm, 120g

Amazfit Pop 3S fiyatı

Amazfit Pop 3S, silikon ve çelik kayışla geliyor. Silikon kordonlu modelin fiyatı; 42 dolar. Paslanma çelik kayışlı modelin fiyatı ise; 48 dolar. Saat, Amazon’da satışa çıktı.

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Amazfit Pop 3S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı