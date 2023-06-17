Amazfit Pop 3S tanıtıldı: Paslanmaz çelik, kavisli tasarım

Amazfit Pop 3S, 1.96 inç AMOLED ekrana sahip. 7/24 kalp atış hızı, kandaki oksijen, stres ve uyku takibi yapabilen saat, 100’den fazla spor modu, 100’den fazla saat yüzü ile geliyor. Bluetooth LE 5.2 bağlantısı üzerinden eşleştiriliyor. GPS ve NFC desteği yok. Dahili hoparlöre sahip olmasıyla Bluetooth araması gerçekleştirilebiliyor. Saat, normal kullanımda 12 güne kadar dayanan 300 mAh bataryaya sahip. Son olarak saatin IP68 sertifikası mevcut.
Amazfit Pop 3S özellikleri
- Ekran: 1.96 inç, 410 x 502, AOD, kavisli AMOLED
- Uyumluluk: Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri
- Ses: Bluetooth telefon araması için dahili mikrofon ve hoparlör, AI sesli asistan
- Sensörler: İvmeölçer sensörü, Nabız sensörü ve 3 eksenli hareket sensörü
- Sağlık takibi: 24 Saat Nabız, SpO2 ve Stres
- Batarya: 300 mAh, 12 güne kadar pil ömrü, 120dk şarj süresi
- Bildirim: Takvim etkinlikleri, Arama bildirimi, Yerleşik hatırlatıcılar, Telefon bildirimleri
- Boyut: 38.4 x 10.4 x 11.3mm, 120g
Amazfit Pop 3S fiyatı
Amazfit Pop 3S, silikon ve çelik kayışla geliyor. Silikon kordonlu modelin fiyatı; 42 dolar. Paslanma çelik kayışlı modelin fiyatı ise; 48 dolar. Saat, Amazon’da satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi