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    Amazfit Pop 3S tanıtıldı: Paslanmaz çelik, kavisli tasarım

    Amazfit, her zaman açık ekran özelliğine sahip yeni akıllı saati Amazfit Pop 3S’i tanıttı. Amazfit’in şimdiye kadarki en büyük ekranlı akıllı saati paslanmaz çelik kordon ve kavisli ekranla geliyor.
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    Amazfit Pop 3S akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Hindistan’da tanıtılan Amazfit Pop 3S, always on display (AOD) işlevi ile geliyor. 2.5D kavisli ekran, paslanmaz çelik kayış ve düğmeler, parlak metal çerçeve gibi tasarımda dikkat çeken detaylar sunan Amazfit Pop 3S özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Amazfit Pop 3S, 1.96 inç AMOLED ekrana sahip. 7/24 kalp atış hızı, kandaki oksijen, stres ve uyku takibi yapabilen saat, 100’den fazla spor modu, 100’den fazla saat yüzü ile geliyor. Bluetooth LE 5.2 bağlantısı üzerinden eşleştiriliyor. GPS ve NFC desteği yok. Dahili hoparlöre sahip olmasıyla Bluetooth araması gerçekleştirilebiliyor. Saat, normal kullanımda 12 güne kadar dayanan 300 mAh bataryaya sahip. Son olarak saatin IP68 sertifikası mevcut.

    Amazfit Pop 3S özellikleri

    • Ekran: 1.96 inç, 410 x 502, AOD, kavisli AMOLED
    • Uyumluluk: Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri
    • Ses: Bluetooth telefon araması için dahili mikrofon ve hoparlör, AI sesli asistan
    • Sensörler: İvmeölçer sensörü, Nabız sensörü ve 3 eksenli hareket sensörü
    • Sağlık takibi: 24 Saat Nabız, SpO2 ve Stres
    • Batarya: 300 mAh, 12 güne kadar pil ömrü, 120dk şarj süresi
    • Bildirim: Takvim etkinlikleri, Arama bildirimi, Yerleşik hatırlatıcılar, Telefon bildirimleri
    • Boyut: 38.4 x 10.4 x 11.3mm, 120g

    Amazfit Pop 3S fiyatı 

    Amazfit Pop 3S, silikon ve çelik kayışla geliyor. Silikon kordonlu modelin fiyatı; 42 dolar. Paslanma çelik kayışlı modelin fiyatı ise; 48 dolar. Saat, Amazon’da satışa çıktı.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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