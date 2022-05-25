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    Amazfit T-Rex 2 45 güne kadar kullanım sunuyor

    Amazfit T-Rex 2 akıllı saat modeli 15 farklı askeri dayanıklılık standardı ile ekstrem koşullarda kullanılabiliyor. 45 güne kadar kullanım süresi en büyük avantajı. 

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    Amazfit T-Rex 2

    Mi Band akıllı bilekliklerin perde arkasındaki üreticisi olması ile ünlenen ve sonrasında Amazfit markası ile pazarda haklı bir yer edinen Çinli Huami rekabetçi bir akıllı saat tanıttı. Amazfit T-Rex 2 dayanıklılık ve uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

    Amazfit T-Rex 2 özellikleri ve fiyatı

    • 1.39 inçlik AMOLED ekran
    • 66.5 gram ağırlık
    • 15 adet askeri dayanıklılık standardı
    • 5 adet konumlama sistemine destek
    • 150 spor modu
    • 45 güne kadar kullanım süresi
    • 225$ fiyat

    Amazfit T-Rex 2 akıllı saat modeli dayanıklılık konusunda çıtayı adeta arşa çıkarıyor. 100 metreye kadar suya dayanıklı olan saat eksi 30 dereceye kadar da stabil bir şekilde çalışabiliyor. Kasa çerçevesi ve kontrol tuşları paslanmaz çelikten imal edilmiş.

    5 konumlama sistemine çift bant olarak destek sunan saat böylece iyonosferik hataların da önüne geçiyor. Ayrıca çok hassas konum bulabiliyor. Ekonomik kullanımda 45 günü bulan kullanım süresi normal kullanımda 24 gün, yoğun kullanımda 10 günü buluyor. Amazfit T-Rex 2 modeli ilk etapta Çin’de satışa sunulacak.

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