Amazfit T-Rex 2 45 güne kadar kullanım sunuyor

Mi Band akıllı bilekliklerin perde arkasındaki üreticisi olması ile ünlenen ve sonrasında Amazfit markası ile pazarda haklı bir yer edinen Çinli Huami rekabetçi bir akıllı saat tanıttı. Amazfit T-Rex 2 dayanıklılık ve uzun kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

Amazfit T-Rex 2 özellikleri ve fiyatı

1.39 inçlik AMOLED ekran

66.5 gram ağırlık

15 adet askeri dayanıklılık standardı

5 adet konumlama sistemine destek

150 spor modu

45 güne kadar kullanım süresi

225$ fiyat

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Amazfit T-Rex 2 akıllı saat modeli dayanıklılık konusunda çıtayı adeta arşa çıkarıyor. 100 metreye kadar suya dayanıklı olan saat eksi 30 dereceye kadar da stabil bir şekilde çalışabiliyor. Kasa çerçevesi ve kontrol tuşları paslanmaz çelikten imal edilmiş.

5 konumlama sistemine çift bant olarak destek sunan saat böylece iyonosferik hataların da önüne geçiyor. Ayrıca çok hassas konum bulabiliyor. Ekonomik kullanımda 45 günü bulan kullanım süresi normal kullanımda 24 gün, yoğun kullanımda 10 günü buluyor. Amazfit T-Rex 2 modeli ilk etapta Çin’de satışa sunulacak.

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