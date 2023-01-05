Amazon, 18.000 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Amazon CEO’su Andy Jassy şirketin geleceği için önemli kararlar almaya devam ediyor. Amazon CEO’sunun çalışanlara gönderdiği bir bildiride yaklaşık 18.000 çalışanın işten çıkarılacağını söyledi. Bu dev işten çıkarma sürecinden en çok şirketin fiziksel mağazaları, deneyim ve teknoloji organizasyonlarının etkileneceğinin altı çizildi.

Amazon, 18 bin kişinin işine son veriyor

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Kasım ayında The New York Times yapmış olduğu özel haberinde Amazon’un 10.000 kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti. Eylül 2022’de Amazon, toplamda yaklaşık olarak 1,5 milyon çalışanı olduğunu açıklamıştı. Şimdi şirketin CEO’su tarafından çalışanlara gönderilen bir bilgilendirme notunda kapsamın genişlediğinden bahsedildi. Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanırken çalışanlar işten çıkarılıp çıkarılmadıklarını 18 Ocak’ta öğrenmeye başlayacak.

Amazon’dan rekor işten çıkarma 1 ay önce eklendi

Amazon’un kıdemli başkan yardımcısı Dave Limp, şirketin küçük bir yapılanma sürecinde olduğunun sinyallerini geçtiğimiz Kasım ayında vermişti. Şirket donanım ve hizmet bölümlerindeki bazı ekipleri ve programları tek bir çatıda toplamaya başlayacaktı. Bu maliyetleri azaltma hamleleri yatırımcılar tarafından da onaylı karşılanmış durumda zira şirketin hisse senedi fiyatlarında %2’yi aşan artışlar yaşandı.

2022'de teknoloji firmaları 150 bin kişiyi kovdu

Amazon, işten çıkarılan ve etkilenen kişileri desteklemek için kıdem ödemeleri, geçici aylık sigortalar ve yeni bir iş bulma konusunda yardımcı olacağını da söylüyor. İşten çıkarmalar sadece Amazon tarafında olmuyor. Örneğin Meta, bir süre önce 11.000 çalışanı işten çıkardığını duyurmuştu. Buna ek olarak Microsoft, Netfix, Twitter, Salesforce, Intel gibi firmalar da yine önemli miktarda çalışanla yollarını ayırmıştı. Layoffs.fyi’ye göre 2022’de teknoloji şirketleri 153 bin 678 kişinin işine son verdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkaracak