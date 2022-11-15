Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde alabildiğine büyüyen teknoloji devleri şimdi ise alabildiğine küçülmeye başladı. ABD tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası başlamış durumda ve on binler konuşuluyor.

Amazon’da dev işten çıkarma

Global ekonomik kriz ile birlikte yeni işe alımları askıya alan Amazon’un şimdi de işten çıkarmalara başlayacağı gündeme geldi. Hisseleri yüzde 40 değer kaybeden ve ilk 1 trilyon değer kaybı yaşayan firma unvanını alan Amazon kaynakları biraz daha rafine etmek istiyor.

Rekor işten çıkarma! Meta, 11.000 kişiyi işten çıkarıyor 1 hf. önce eklendi

Yaklaşık 1.5 milyon çalışanı olan Amazon’un toplamda 10 bin kişiyi işten çıkaracağı ifade ediliyor. Yaklaşık yüzde 1 civarına denk gelen bu işten çıkarmanın biraz daha donanım tarafında gerçekleşeceği tahmin ediliyor zira Amazon cihazları yıllık 5 milyar dolara varan bir kayıp yaşadı. Yeni dönemde Alexa yeteneklerine odaklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Meta firması 11 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Twitter ise 3500 kişiyi işten çıkaracak. Intel’in de 10 bin civarında kişiyi işten çıkaracağı belirtiliyor. Sadece bu 3 devin işgücü kesimi 25 bin kişiye ulaşmış durumda ki daha domino etkisiyle pek çok firmanın benzer bir uygulamaya gitmesi bekleniyor.

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