Amazon, 3.000 TL'lik alışverişte geçerli 1.000 TL indirim kuponu dağıtıyor!

Tam Boyutta Gör Amazon'da 11.11'e özel indirimler bu gece saat 00.00'da başlıyor. 11.11'e özel ilk büyük fırsat ise şimdiden açıklandı. Amazon yarın 3.000 TL ve üzeri alışverişte geçerli tam 1.000 TL indirim kuponu dağıtıyor.

Amazon yarın saat 11.11'de, 18.00'de ve 20.00'de 1.000 TL indirim kuponu hediye ediyor. Kampanya ilk 1.000 kişiyle sınırlı ve yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Kuponları yakalamak için acele etmenizde fayda var.

https://www.amazon.com.tr/blackfriday

