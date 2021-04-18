Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu

Gün geçtikçe gelişen teknoloji sayesinde birçok cihaz ‘’akıllı’’ statüsüne erişmesine rağmen elle yazılan yapışkanlı notlar halen daha kullanılmaya devam ediyor. Şimdi ise Amazon ‘’Smart Sticky Note Printer’’ adını verdiği akıllı yapışkan not yazıcısını duyurdu.

Termal yazıcı olarak adlandırılan cihaz adından da anlaşılabileceği üzere herhangi bir mürekkep gerektirmiyor, kullancılar yalnızca kağıt rulolarını makineye yerleştiriyor ve böylece istenilen baskı işlemi gerçekleştiriliyor.

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Sesli komut

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Alexa’ya verilecek ‘’alışveriş listesi oluştur’’, ‘’sudoku bulmacası oluştur’’ gibi çeşitli sesli komutlar cihaz tarafından algılanıyor ve böylece yazıcı notu oluşturuyor.

Böylece not istenirse bilgisayar monitörüne yapıştırılabiliyor istenirse de çeşitli yerlerde kullanılabiliyor.

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Yeni cihaz eğer yeterli sayıda kişi tarafından ön sipariş verilirse üretilecek ve böylece Temmuz ila Eylül ayları arasında kullanıcılarına ulaşacak.

Yeni cihazın ön sipariş fiyatı 115 Dolar olarak belirlendi.

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