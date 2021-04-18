Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu

    Amazon akıllı yapışkan not yazıcısını duyurdu. Yeni cihazın Temmuz ila Eylül ayları arasında kullanıcılara ulaştırılması hedeflenirken cihazın fiyatı 115 Dolar olarak belirlendi.
    18 Nisan 2021, 18:30 (55 dk.)
    186
    16
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu

    Gün geçtikçe gelişen teknoloji sayesinde birçok cihaz ‘’akıllı’’ statüsüne erişmesine rağmen elle yazılan yapışkanlı notlar halen daha kullanılmaya devam ediyor. Şimdi ise Amazon ‘’Smart Sticky Note Printer’’ adını verdiği akıllı yapışkan not yazıcısını duyurdu.

    Termal yazıcı olarak adlandırılan cihaz adından da anlaşılabileceği üzere herhangi bir mürekkep gerektirmiyor, kullancılar yalnızca kağıt rulolarını makineye yerleştiriyor ve böylece istenilen baskı işlemi gerçekleştiriliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar İstenilen renkte ruj üretebilen proje hayata geçirildi

    Sesli komut

    Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Alexa’ya verilecek ‘’alışveriş listesi oluştur’’, ‘’sudoku bulmacası oluştur’’ gibi çeşitli sesli komutlar cihaz tarafından algılanıyor ve böylece yazıcı notu oluşturuyor.

    Böylece not istenirse bilgisayar monitörüne yapıştırılabiliyor istenirse de çeşitli yerlerde kullanılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu"

    Yeni cihaz eğer yeterli sayıda kişi tarafından ön sipariş verilirse üretilecek ve böylece Temmuz ila Eylül ayları arasında kullanıcılarına ulaşacak.

    Yeni cihazın ön sipariş fiyatı 115 Dolar olarak belirlendi.



    Kaynakça https://www.amazon.com/dp/B08SZ26WF9?ref=ods_aucc_lp_pr_gb#tech https://newatlas.com/around-the-home/amazon-smart-sticky-note-printer/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor 55 dk. GÖRÜNTÜLENEN Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu Sonraki Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı 2 sa. Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük 2 sa. Google Project Zero, kullanıcıların yamaları yükleyebilmeleri için 30 gün ek süre tanıyor 3 sa. Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor 3 sa. The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor 4 sa. Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu 4 sa. Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek 5 sa. Haftaya Metal Gear serisi ile ilgili bir duyuru yapılabilir 6 sa. Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorileri ile tamamlandı 7 sa. Türkiye'nin otomobili tasarımıyla ödül aldı 7 sa. Kripto paralar tepetaklak 7 sa. Söylentilere göre Disney+’ta yayınlanacak bir Wolverine dizisi geliştiriliyor 8 sa. Asus Zenfone 8 Mini ortaya çıktı; Xperia 5 III ile rekabete giriyor 9 sa. Amazon'un oyun sektöründeki şanssızlığı devam ediyor: Yüzüklerin Efendisi oyunu iptal edildi 10 sa. LEGO Mario kardeşini aramaya başladı 16 sa. Pfizer CEO’su: “Kovid-19’a karşı her yıl aşılanmak gerekebilir” 17 sa. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu 17 sa. NASA, Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaştı 19 sa. Yatak odaları için: Akıllı komodin 19 sa. Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız