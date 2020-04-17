Amazon Alexa uzun formatta doğal konuşma özelliği kazandı

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Amazon’un yeni yaptığı açıklama ile Alexa’nın uzun formatta konuşma özelliği tanıtıldı. Şimdilik Amerikan geliştiricilere açık olan özellik, uygulamalarının Alexa yardımıyla uzun formatlı metinleri okurken daha doğal bir havaya sahip olmasını sağlıyor.

Amazon’un açıklamasına göre özellik, “derin öğrenme destekli metinden sese çeviri modeli” ile çalışıyor ve Alexa’nın sesine sahip cihazların konuşma sırasında daha doğal duraksamalara sahip olmasını sağlıyor.

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Amazon tarafından sağlanan iki farklı Alexa ses kaydında aynı metin önce standart konuşma mekanizmasıyla seslendiriliyor. İkincide ise yeni geliştirilen uzun formatlı metin okuma motoru devreye sokuluyor.

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