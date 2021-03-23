Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 23 Mart

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Amazon’da Bahar Fırsatları kampanyası başladı. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, giyim, ev aleti ve pek çok üründe indirimler mevcut. Kampanya 29 Mart’a kadar devam edecek.

Bahar Fırsatları kampanyasındaki tüm indirimli ürünler:

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Bahar Fırsatları kampanyasında indirime giren elektronik ürünler:

Elektronik Ürünlerde Fırsatlar

23 Mart indirimlerinin öne çıkanları

Bahar Fırsatları kampanyasındaki günlük indirimler her gün 00.01’de yenileniyor. Bugünün indirimlerinden öne çıkan ürünleri sizin için listeledik. Gün bitmeden fırsatları yakalayabilirsiniz:

HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, 15.6'' FHD, Intel Core i5-10300H, 16 GB RAM, GeForce RTX 2060 6 GB, IPS 144Hz: 11.049 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B08K2F1V87

https://www.amazon.com.tr/dp/B08K2F1V87 Logitech G305 Lightspeed Kablosuz Gaming Mouse: 389,90 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B07CGNP3RH

https://www.amazon.com.tr/dp/B07CGNP3RH Sony MHC-V11 Bluetooth Hoparlör: 1.699 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B01CDNEEEO

https://www.amazon.com.tr/dp/B01CDNEEEO Hoover H-FREE 500 Şarjlı Dikey Süpürge: 1.599 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B07XZH8MH5

https://www.amazon.com.tr/dp/B07XZH8MH5 Philips Hue Beyaz Ambiyans Akıllı Ampul 2'li: 309,90 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B07SR3DTPG

https://www.amazon.com.tr/dp/B07SR3DTPG Philips Hue Signe Akıllı Dekoratif Zemin Işığı: 1749 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B07SR48JXN

https://www.amazon.com.tr/dp/B07SR48JXN Grundig NEWLINE KM 5860 P Filtre Kahve Makinesi: 457 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B07PPPSG7F

https://www.amazon.com.tr/dp/B07PPPSG7F Baseus USB-C Kablo: 18,50 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B00YE99KPO

https://www.amazon.com.tr/dp/B00YE99KPO Under Armour Surge 2 Erkek Spor Ayakkabı:358,90 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B07PYYSBPV?th=1&psc=1

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Önümüzdeki günlerde devam edecek kampanyalardan bazıları

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