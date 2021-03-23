Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 23 Mart

Amazon’da Bahar Fırsatları kampanyası başladı. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, giyim, ev aleti ve pek çok üründe indirimler mevcut. Kampanya 29 Mart’a kadar devam edecek.
Bahar Fırsatları kampanyasındaki tüm indirimli ürünler:İlginizi Çekebilir Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim
Amazon Türkiye Bahar Fırsatları
Bahar Fırsatları kampanyasında indirime giren elektronik ürünler:
Elektronik Ürünlerde Fırsatlar
23 Mart indirimlerinin öne çıkanları
Bahar Fırsatları kampanyasındaki günlük indirimler her gün 00.01’de yenileniyor. Bugünün indirimlerinden öne çıkan ürünleri sizin için listeledik. Gün bitmeden fırsatları yakalayabilirsiniz:
- HP OMEN Dizüstü Bilgisayar, 15.6'' FHD, Intel Core i5-10300H, 16 GB RAM, GeForce RTX 2060 6 GB, IPS 144Hz: 11.049 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B08K2F1V87
- Logitech G305 Lightspeed Kablosuz Gaming Mouse: 389,90 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07CGNP3RH
- Sony MHC-V11 Bluetooth Hoparlör: 1.699 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B01CDNEEEO
- Hoover H-FREE 500 Şarjlı Dikey Süpürge: 1.599 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07XZH8MH5
- Philips Hue Beyaz Ambiyans Akıllı Ampul 2'li: 309,90 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07SR3DTPG
- Philips Hue Signe Akıllı Dekoratif Zemin Işığı: 1749 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07SR48JXN
- Grundig NEWLINE KM 5860 P Filtre Kahve Makinesi: 457 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07PPPSG7F
- Baseus USB-C Kablo: 18,50 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B00YE99KPO
- Under Armour Surge 2 Erkek Spor Ayakkabı:358,90 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07PYYSBPV?th=1&psc=1
Ayrıca Bkz. "Amazon’da Bahar Fırsatları başladı"
Önümüzdeki günlerde devam edecek kampanyalardan bazıları
- Bilgisayar ve tabletlerde %10'a varan bahar indirimi
- JBL kulaklıklarda Prime özel %25 indirim
- Beats kulaklıklarda Prime özel %25 indirim
- Powerbanklerde %40'a varan indirim
- Spigen şarj cihazlarında %30'a varan indirim
- Philips Hue ürünlerinde %20'ye varan indirim
- Bissell Elektrikli Süpürgeler ve Buharlı Temizleyicilerde %50'ye Varan İndirim
- Mini fırın, mikrodalga, setüstü ocak ve pişirme makinelerinde %35'e varan indirim
- Televizyonlarda 1000TL'ye varan bahar indirimi
- Hoparlörler ve ses sistemlerinde %25'e varan indirim
- Seçili elektrikli ev aletlerinde indirimler
- Elektrikli Süpürgelerde %30'a varan indirim
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm