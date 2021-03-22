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    Amazon’da Bahar Fırsatları başladı

    Amazon'un 29 Mart'a kadar sürecek Bahar Fırsatları kampanyası bugün itibariyle başladı. Kampanya hakkında detaylı bilgi haberimizde.
    22 Mart 2021, 12:00 (Güncellendi, 2 sa.)
    2,3b
    173
    19
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    Amazon’da Bahar Fırsatları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Amazon.com.tr'nin merakla beklenen kampanyası Bahar Fırsatları, bugün itibariyle başladı. Bahar Fırsatları kapsamında elektronik, cep telefonu, giyim, ev, yapı market, kitap, kişisel bakım gibi pek çok kategoride indirim mevcut.

    Amazon.com.tr Bahar Fırsatları sayfası

    Amazon’un Bahar Fırsatları kampanyası 29 Mart gün sonuna kadar devam edecek. Bazı indirimler kampanya dönemi boyunca geçerli olacak. Bazı indirimler ise günlük olarak yenilenecek. Kampanya boyunca indirim sayfasını takip etmekte fayda var.

    Bahar Fırsatları indirimine giren ürünler

    Amazon bu kampanyaya epey önem veriyor. Firma geçtiğimiz günlerde TV'de, radyoda ve dijital mecralarda reklam yayınlayarak Bahar Fırsatları'nın duyurdu. Reklamda yüzde 50'ye varan indirimler olacağı vurgulandı.

    İndirime giren bazı elektronik ürünler:

    HP Dizüstü Bilgisayar, 15.6'', Intel Core i3-1115G4: 3499 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B08THD9SSV

    Steelseries Apex 3 klavye: 599 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B0833J2JBK

    Monster Abra A5 V16.6.3 Intel Core i5 10200H GTX1650Ti: 7399 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08R6JDW8J

    MSI Mag Forge 100R Gaming Bilgisayar Kasası: 457,69 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07YQ7HXBD

    Samsung SATA 870 EVO SSD 250 GB: 299 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08T1TWQS9

    JBL Clip 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör: 300 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07B9NDGQT

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    70Mai Pro Akıllı Araç Kamerası: 439 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07J38GF1C

    SteelSeries Arctis 5 (2019 Edition) Gaming Kulaklık: 949 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07GFWMF2Z

    Marshall Major III Kablosuz Kulaklık: 850 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07CMC4Y5K

    TCL 55C715 4K UHD Android Smart Qled Tv: 5839 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B08L81B3XQ

    SanDisk 32GB Ultra Fit USB 3.1 Flash Bellek: 33 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B077VXV323

    Hp (Hp06C) 3Fv90Aa 27Q Monitör: 1799 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B07DS2897H

    Samsung Galaxy M31s: 2849 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B08LYJJ2B7

    GoPro Hero9 Black Aksiyon Kamerası: 4599 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08G2HBBB6

    Hoover Khross Toz Torbasız Süpürge: 799 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B075P14QGX

    SEAGATE Barracuda 240 GB SSD: 205 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B08FJB98F1



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    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 14 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    If you my star 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çöp
    Yanıtla +12
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    funky soul (Yusuf funkysoul35@hotmail.com) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    B b.. yok.
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    D dijitaldunya1 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında çok bir fırsat yok yine fiyatı yükseltip düşürmüş gibi yapıyorlar. Çok can sıkıcı bir hal aldı bu
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    6
    snoppy 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    ben 300'e "einhell tc-id 720/1 e kit" darbeli matkap aldım. 390 TL'den takipteydim.
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    İ iriven (iriven ) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Büyük fırsat yazmışlar birde
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Pi (3.14159265359 ) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    İndirimlere gel. Parası olana sanırım. 300den aşağı bir şey yok masallah
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    toran_aga 24 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Piyasada 900-1200TL arası bu ürünü 712'e bulmam çok iyi oldu.

    https://www.amazon.com.tr/gp/product/B077RV4ZLY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1
    Yanıtla +1
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    3500 tlye bu laptoptan iyisi yok

    https://www.amazon.com.tr/dp/B08THD9SSV
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    evt aslında kötü sayılmaz ama ram takviyesi şart.
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    Stereo Palma (Sir Yucesoy) 20 dk. ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    2010 yılı için diyorsan doğru yoktu.
    Yanıtla +1
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    B bgtcia 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Koskoca amazonsun kazandığın paranının zekatının zekatını türkiye pazarı için ayırsan rakip bırakmazsın pazarda





    Amazonun parasının zekatının zekatı



    $240 milyon yapıyor
    Yanıtla
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    mamileite (Muhammed Karabulut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir günde %16 değer kazanan dolar karşısında herhangi bir şeyin fırsat olabileceğini düşünmüyorum şu anda
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mamileite
    hocam asıl tam tersi şimdi fırsat. dolar %18 arttı. 3 gün sonra herşeye %20 zam gelir en kötü. "keşke alsaydım" diye yanarsın o zaman.
    Yanıtla +3
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    kadillakkk (Altan Çamlı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı ürünlerde güzel indirim var.

    SEAGATE BRCD Q1 SSD 240GB ZA240CV1A001
    205 TL

    https://www.amazon.com.tr/SEAGATE-BRCD-SSD-240GB-ZA240CV1A001/dp/B08FJB98F1/ref=sr_1_4?__mk_tr_TR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;dchild=1&amp;keywords=ssd+seagate&amp;qid=1616404400&amp;s=computers&amp;sr=1-4
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    A alptaskiran 2 sa. ( Mesaj Silindi ) kadillakkk
    Çok teşekkürler hocam
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    E eg2077 (E.G ) 53 dk. ( Mesaj Silindi ) kadillakkk
    284 TL yazıyor :((
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    funky soul (Yusuf funkysoul35@hotmail.com) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    B b.. yok.
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    aydinsukru (Aydın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    çöp
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