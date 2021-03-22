Amazon’da Bahar Fırsatları başladı

Amazon.com.tr'nin merakla beklenen kampanyası Bahar Fırsatları, bugün itibariyle başladı. Bahar Fırsatları kapsamında elektronik, cep telefonu, giyim, ev, yapı market, kitap, kişisel bakım gibi pek çok kategoride indirim mevcut.
Amazon.com.tr Bahar Fırsatları sayfası
Amazon’un Bahar Fırsatları kampanyası 29 Mart gün sonuna kadar devam edecek. Bazı indirimler kampanya dönemi boyunca geçerli olacak. Bazı indirimler ise günlük olarak yenilenecek. Kampanya boyunca indirim sayfasını takip etmekte fayda var.
Bahar Fırsatları indirimine giren ürünler
Amazon bu kampanyaya epey önem veriyor. Firma geçtiğimiz günlerde TV'de, radyoda ve dijital mecralarda reklam yayınlayarak Bahar Fırsatları'nın duyurdu. Reklamda yüzde 50'ye varan indirimler olacağı vurgulandı.
İndirime giren bazı elektronik ürünler:
HP Dizüstü Bilgisayar, 15.6'', Intel Core i3-1115G4: 3499 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B08THD9SSV
Steelseries Apex 3 klavye: 599 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B0833J2JBK
Monster Abra A5 V16.6.3 Intel Core i5 10200H GTX1650Ti: 7399 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08R6JDW8J
MSI Mag Forge 100R Gaming Bilgisayar Kasası: 457,69 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07YQ7HXBD
Samsung SATA 870 EVO SSD 250 GB: 299 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08T1TWQS9
JBL Clip 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör: 300 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07B9NDGQTİlginizi Çekebilir Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi
70Mai Pro Akıllı Araç Kamerası: 439 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07J38GF1C
SteelSeries Arctis 5 (2019 Edition) Gaming Kulaklık: 949 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07GFWMF2Z
Marshall Major III Kablosuz Kulaklık: 850 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07CMC4Y5K
TCL 55C715 4K UHD Android Smart Qled Tv: 5839 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B08L81B3XQ
SanDisk 32GB Ultra Fit USB 3.1 Flash Bellek: 33 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B077VXV323
Hp (Hp06C) 3Fv90Aa 27Q Monitör: 1799 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07DS2897H
Samsung Galaxy M31s: 2849 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B08LYJJ2B7
GoPro Hero9 Black Aksiyon Kamerası: 4599 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08G2HBBB6
Hoover Khross Toz Torbasız Süpürge: 799 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B075P14QGX
SEAGATE Barracuda 240 GB SSD: 205 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B08FJB98F1
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https://www.amazon.com.tr/dp/B08THD9SSV
Amazonun parasının zekatının zekatı
$240 milyon yapıyor
SEAGATE BRCD Q1 SSD 240GB ZA240CV1A001
205 TL
https://www.amazon.com.tr/SEAGATE-BRCD-SSD-240GB-ZA240CV1A001/dp/B08FJB98F1/ref=sr_1_4?__mk_tr_TR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ssd+seagate&qid=1616404400&s=computers&sr=1-4
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