Amazon’da Bahar Fırsatları başladı

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Amazon.com.tr'nin merakla beklenen kampanyası Bahar Fırsatları, bugün itibariyle başladı. Bahar Fırsatları kapsamında elektronik, cep telefonu, giyim, ev, yapı market, kitap, kişisel bakım gibi pek çok kategoride indirim mevcut.

Amazon.com.tr Bahar Fırsatları sayfası

Amazon’un Bahar Fırsatları kampanyası 29 Mart gün sonuna kadar devam edecek. Bazı indirimler kampanya dönemi boyunca geçerli olacak. Bazı indirimler ise günlük olarak yenilenecek. Kampanya boyunca indirim sayfasını takip etmekte fayda var.

Bahar Fırsatları indirimine giren ürünler

Amazon bu kampanyaya epey önem veriyor. Firma geçtiğimiz günlerde TV'de, radyoda ve dijital mecralarda reklam yayınlayarak Bahar Fırsatları'nın duyurdu. Reklamda yüzde 50'ye varan indirimler olacağı vurgulandı.

İndirime giren bazı elektronik ürünler:

HP Dizüstü Bilgisayar, 15.6'', Intel Core i3-1115G4: 3499 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B08THD9SSV

Steelseries Apex 3 klavye: 599 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B0833J2JBK

Monster Abra A5 V16.6.3 Intel Core i5 10200H GTX1650Ti: 7399 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08R6JDW8J

MSI Mag Forge 100R Gaming Bilgisayar Kasası: 457,69 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07YQ7HXBD

Samsung SATA 870 EVO SSD 250 GB: 299 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08T1TWQS9

JBL Clip 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör: 300 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07B9NDGQT

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70Mai Pro Akıllı Araç Kamerası: 439 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07J38GF1C

SteelSeries Arctis 5 (2019 Edition) Gaming Kulaklık: 949 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07GFWMF2Z

Marshall Major III Kablosuz Kulaklık: 850 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07CMC4Y5K

TCL 55C715 4K UHD Android Smart Qled Tv: 5839 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B08L81B3XQ

SanDisk 32GB Ultra Fit USB 3.1 Flash Bellek: 33 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B077VXV323

Hp (Hp06C) 3Fv90Aa 27Q Monitör: 1799 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B07DS2897H

Samsung Galaxy M31s: 2849 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B08LYJJ2B7

GoPro Hero9 Black Aksiyon Kamerası: 4599 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08G2HBBB6

Hoover Khross Toz Torbasız Süpürge: 799 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B075P14QGX

SEAGATE Barracuda 240 GB SSD: 205 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B08FJB98F1

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