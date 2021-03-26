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    Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 26 Mart

    Amazon.com.tr'de Bahar Fırsatları kampanyası başladı. 26 Mart itibariyle öne çıkan indirimleri sizin için listeledik. İndirimler hakkında daha fazla bilgi haberimizde.
    26 Mart 2021, 22:38 (Güncellendi, 1 sa.)
    866
    53
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 26 Mart
    Tam Boyutta Gör

    Bu hafta başında başlayan Amazon’un Bahar Fırsatlarında son günlere giriyoruz. Bahar Fırsatları, 29 Mart’ta kada devam erecek.

    Bahar Fırsatları’nda elektronik, bilgisayar, bilgisayar bileşenler, cep telefonu, aksesuar, giyim, televizyon, ev aleti ve daha pek çok kategoride güzel indirimler mevcut.

    İndirime giren tüm ürünlerin listesi:

    https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox

    İndirime giren elektronik ürünlerin listesi:

    Elektronik ürünlerdeki fırsatlar

    23 Mart indirimlerinin öne çıkanları

    Bahar Fırsatları kampanyasındaki günlük indirimler her gün 00.01’de yenileniyor. Bugünün indirimlerinden öne çıkan ürünleri sizin için listeledik. Gün bitmeden fırsatları yakalayabilirsiniz:

    Casper Nirvana X500.1035-BU00X-G-F Notebook: 5399 TL

    Seagate STEL10000400 Backup Plus 10 TB Hard Disk: 1719 TL

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    LG 24MK400H-B 23.6", FHD, 1MS, 75HZ LED Oyuncu Monitörü: 815 TL

    Philips XD3110/09 Toz Torbalı Süpürge: 1097 TL

    Philips Hue 3mt. Akıllı Led Şerit Bluetooth Özellikli: 1029,90 TL

    Skechers şapka: 59,90 TL

    Spigen Essential 30W Hızlı Araç Şarj Cihazı: 62,90 TL

    Baseus Caring Touch Selection 3'ü 1 Arada USB Kablo: 48 TL

    Devam eden kampanyalardan bazıları:

    Suunto akıllı saatlerde %30'a varan indirim

    Philips Hue ürünlerinde %25'e varan indirim

    Belkin ürünlerinde %35'e varan bahar fırsatları

    Çok satan telefon aksesuarlarında %50'ye varan indirim

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