Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 26 Mart

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Bu hafta başında başlayan Amazon’un Bahar Fırsatlarında son günlere giriyoruz. Bahar Fırsatları, 29 Mart’ta kada devam erecek.

Bahar Fırsatları’nda elektronik, bilgisayar, bilgisayar bileşenler, cep telefonu, aksesuar, giyim, televizyon, ev aleti ve daha pek çok kategoride güzel indirimler mevcut.

İndirime giren tüm ürünlerin listesi:

https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox

İndirime giren elektronik ürünlerin listesi:

Elektronik ürünlerdeki fırsatlar

23 Mart indirimlerinin öne çıkanları

Bahar Fırsatları kampanyasındaki günlük indirimler her gün 00.01’de yenileniyor. Bugünün indirimlerinden öne çıkan ürünleri sizin için listeledik. Gün bitmeden fırsatları yakalayabilirsiniz:

Casper Nirvana X500.1035-BU00X-G-F Notebook: 5399 TL

Seagate STEL10000400 Backup Plus 10 TB Hard Disk: 1719 TL

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Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 23 Mart

LG 24MK400H-B 23.6", FHD, 1MS, 75HZ LED Oyuncu Monitörü: 815 TL

Philips XD3110/09 Toz Torbalı Süpürge: 1097 TL

Philips Hue 3mt. Akıllı Led Şerit Bluetooth Özellikli: 1029,90 TL

Skechers şapka: 59,90 TL

Spigen Essential 30W Hızlı Araç Şarj Cihazı: 62,90 TL

Baseus Caring Touch Selection 3'ü 1 Arada USB Kablo: 48 TL

Devam eden kampanyalardan bazıları:

Suunto akıllı saatlerde %30'a varan indirim

Philips Hue ürünlerinde %25'e varan indirim

Belkin ürünlerinde %35'e varan bahar fırsatları

Çok satan telefon aksesuarlarında %50'ye varan indirim

Sony Bahar Fırsatlarını Keşfedin

%50'ye varan indirimlerle adidas çantalar ve aksesuarlar

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