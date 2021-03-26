Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 26 Mart

Bu hafta başında başlayan Amazon’un Bahar Fırsatlarında son günlere giriyoruz. Bahar Fırsatları, 29 Mart’ta kada devam erecek.
Bahar Fırsatları’nda elektronik, bilgisayar, bilgisayar bileşenler, cep telefonu, aksesuar, giyim, televizyon, ev aleti ve daha pek çok kategoride güzel indirimler mevcut.
İndirime giren tüm ürünlerin listesi:
https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox
İndirime giren elektronik ürünlerin listesi:
Elektronik ürünlerdeki fırsatlar
23 Mart indirimlerinin öne çıkanları
Bahar Fırsatları kampanyasındaki günlük indirimler her gün 00.01’de yenileniyor. Bugünün indirimlerinden öne çıkan ürünleri sizin için listeledik. Gün bitmeden fırsatları yakalayabilirsiniz:
Casper Nirvana X500.1035-BU00X-G-F Notebook: 5399 TL
Seagate STEL10000400 Backup Plus 10 TB Hard Disk: 1719 TLİlginizi Çekebilir Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 23 Mart
LG 24MK400H-B 23.6", FHD, 1MS, 75HZ LED Oyuncu Monitörü: 815 TL
Philips XD3110/09 Toz Torbalı Süpürge: 1097 TL
Philips Hue 3mt. Akıllı Led Şerit Bluetooth Özellikli: 1029,90 TL
Skechers şapka: 59,90 TL
Spigen Essential 30W Hızlı Araç Şarj Cihazı: 62,90 TL
Baseus Caring Touch Selection 3'ü 1 Arada USB Kablo: 48 TL
Devam eden kampanyalardan bazıları:
Suunto akıllı saatlerde %30'a varan indirim
Philips Hue ürünlerinde %25'e varan indirim
Belkin ürünlerinde %35'e varan bahar fırsatları
Çok satan telefon aksesuarlarında %50'ye varan indirim
Sony Bahar Fırsatlarını Keşfedin
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